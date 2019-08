Rouble: cinq astuces pour avoir le meilleur taux de change

Établissez à l'avance un budget et n’emportez pas énormément d’argent liquide

Ce n’est pas parce qu’il y a plein d'arnaqueurs dans les rues, comme dans les années 1990 ! Bien au contraire : de nos jours, la Russie est l’un des pays européens qui acceptent le plus facilement les cartes de crédit et de débit, et les distributeurs sont aussi omniprésents qu’au Royaume-Uni, comme l’affirme Guy Eames, un homme d’affaires britannique qui travaille en Russie depuis 30 ans.

« Allant régulièrement à Moscou, j’ai tendance à ne pas emporter beaucoup d’argent liquide car je ne vais jamais dans les bureaux de change, explique-t-il. Par contre, je conseille fortement d’emmener avec vous deux cartes sans contact, Visa ou Mastercard par exemple, et de garder les reçus pour être sûr(e). En cas de doute, vérifiez les soldes bancaires ». Reuters Reuters Si vous avez déjà une carte sans contact, demandez à votre banque comment l’utiliser en Russie (afin de connaître les possibles frais) ou vous pouvez créer un compte en ligne dans votre pays. Certains voyageurs recommandent d’avoir une carte Revolut, car les frais sont bas et elle offre de bons taux de change. >>> Comment préparer votre voyage en Russie sans le moindre tracas? Si vous voulez emporter du liquide, privilégiez l’euro ou le dollar Ces monnaies sont acceptées dans toutes les banques et bureaux de change du pays. Assurez-vous aussi de ne pas avoir de billets abimés, qui sont généralement refusés. Ne jamais changer son argent auprès d’un individu qui offrirait un « meilleur » taux de change Dans les années 1990, il n’était pas rare de croiser des personnes dans la rue qui dupaient les touristes ou les Russes avec de faux taux de change ou qui les volaient. Même si elles se font de nos jours de plus en plus rares, il est quand même plus prudent de les éviter si vous en croisez une. Elles peuvent même vous approcher dans des banques ou des bureaux de change. Évitez les bureaux de change de l’aéroport Tous les voyageurs expérimentés vous diront que les pires taux de change se trouvent dans les aéroports, peu importe le pays. Donc si vous avez besoin de liquide, changez une petite somme, juste assez pour vous rendre en ville. Si vous arrivez dans l’un des aéroports moscovites, regardez les prix pour vous rendre dans le centre : depuis l’aéroport de Cheremetièvo, depuis Domodedovo, depuis Vnoukovo. Gardez à l’esprit que le meilleur moyen de changer de l’argent est proposé à la banque D’après Anna Bodrova, l’analyste principale d’Alpari Information and Analytics Center, le taux de change dans les banques est contrôlé par un processus régi via différents mécanismes de vérification. « Il faut néanmoins savoir que les taux de change se fixent sur ceux de la Banque centrale, et ils risquent de vous faire payer des frais de service », explique-t-elle. >>> Vacances: quelles sont les destinations préférées des touristes russes? En effet, le taux de change varie selon les endroits, il est donc préférable de vérifier celui de la Banque centrale de Russie avant d’aller dans un bureau. Legion Media Legion Media Vous pouvez aussi demander de l’aide au personnel de votre hôtel pour qu’il vous conseille la banque la plus proche. N’oubliez pas de prendre votre passeport, ainsi que le reçu, et de vérifier le montant que l’on vous a donné avant de quitter le bureau, afin d’éviter tous problèmes. Les Russes et voyageurs chevronnés vous recommanderont de changer votre argent dans une banque importante, telle que Sberbank, Alfa Bank ou VTB. « Les risques sont quasi-inexistants, le seul problème est le montant de la commission, argumente Guy Eames. Il vaut mieux, par exemple, retirer 5 000 roubles en une fois plutôt que d’aller à la banque cinq fois et d’y payer à chaque fois une commission ». En résumé, les commissions sont les principaux inconvénients, mais au moins, vous n’aurez pas de mauvaises surprises. Voici quelques astuces simples pour vous aider à mieux comprendre l’immense pays et voir au-delà des stéréotypes.

