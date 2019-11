Infographie: Les pays qui investissent le plus en Russie

En dépit des tensions diplomatiques actuelles, les entreprises américaines sont en tête des investissements étrangers en Russie. Selon une étude récente du cabinet de conseil EY (anciennement Ernst & Young), en 2018, les entreprises américaines ont investi dans des projets en Russie deux fois plus que leurs homologues européennes et cinq fois plus que celles d’Asie. Chaque entreprise américaine a investi en moyenne environ 224 millions de dollars, contre 90 et 40 millions de dollars respectivement pour les entreprises européennes et asiatiques.

Cette étude a été commandée par le Conseil consultatif sur les investissements étrangers (qui aide le gouvernement russe à améliorer son climat d'investissement) et a porté sur 95 entreprises étrangères opérant en Russie, dont 53 entreprises représentées au conseil. Parmi elles se trouvent de grands noms comme Unilever, Nestlé, Shell, Mars, Pepsico, Novartis et Kinross Gold.

Les sondés travaillent sur le marché russe depuis 28 ans en moyenne, alors que six d’entre eux y opèrent depuis le début du XXe siècle ! Voici quelques-uns chiffres et données à retenir.

