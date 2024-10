Ces animaux de Russie travaillant officiellement comme employés de musées

Saviez-vous que les musées russes emploient non seulement des humains, mais aussi des spécialistes à poils et plumes? Oui, oui, sans rire: ils occupent des postes officiels et certains d’entre eux ont même leur propre «bureau»!

Les plus célèbres, bien sûr, sont les chats de l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg. À l’origine, ils ont été introduits au Palais d’Hiver sous l’impératrice Élisabeth Ire pour lutter contre les rongeurs. Sous Catherine II, ils ont ensuite reçu le statut officiel de « gardiens des galeries d’art ». Aujourd’hui, au moins cinquante chats vivent dans les caves de l’Ermitage. Ils ont des documents et le statut de « spécialistes du nettoyage des caves des musées contre les rats », ainsi que leur propre gardien et vétérinaire.

Achille, chat-oracle de l'Ermitage Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

Des chats vivent en réalité dans de nombreux autres musées du pays. Notamment le Musée Roublev de la culture russe ancienne à Moscou, où Bonia, duveteuse gardienne, observe attentivement les visiteurs et se laisse avec plaisir caresser.

Chat du Musée Roublev @rublevmuseum

Au musée-réserve d’Ostafievo vit l’écureuil Gvidocha. Il réside dans une cabane dans un arbre et, pendant ses « heures de travail », il pose volontiers pour des photos et accepte les noix de la part de ses admirateurs. Il a également sa propre chaîne Telegram, dans laquelle il raconte la vie quotidienne du musée et sa parenté avec l’écureuil de l’œuvre de Pouchkine Le Conte du tsar Saltan.

Le cheval Laska, établi à Gorki Leninskié, dans la région de Moscou, tiendra quant à lui compagnie aux amateurs d’équitation, tandis que son collègue Krona, de Tsarskoïé Selo, près de Saint-Pétersbourg, adore faire des révérences.

Le corbeau Topa, du musée-réserve de Novgorod, est de son côté un véritable artiste doté de sa propre armée de fans. Il joue habilement au « bonneteau » et exécute des figures de gymnastique.

Enfin, Grichka et Machka sont des bœufs travaillant au musée-réserve Mikhaïl Cholokhov. Ils ont été nommés en l’honneur des héros du roman LeDon paisible de cet auteur. Ils sont occupés dans le village de Vechenskaïa, dans la région de Rostov, à des tâches de la plus haute importance : herser, labourer et ne pas refuser une pomme juteuse en guise de récompense.

