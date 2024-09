Bref résumé du Don Paisible de Mikhaïl Cholokhov  

Résumé en quelques mots

Un Cosaque du Don survit à la Première Guerre mondiale, à la Révolution bolchévique et à la Guerre civile. Il ne sait quel camp choisir – les Rouges ou les Blancs – et combat dans les deux armées. La femme qu’il aime est tuée et il reste seul avec son fils, perdu dans un monde qu’il ne comprend pas.