Aïka, cette ourse polaire qui vivait parmi les hommes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vladimir Tchin-Mo-Tsay Vladimir Tchin-Mo-Tsay

Une ours polaire se promenait sans collier au milieu des gens dans les rues enneigées de Norilsk. Elle s’appelait Aïka et, en 1974, vivait dans l’appartement de trois pièces du réalisateur Iouri Ledine, ouvrait la porte pour sortir sur le balcon et considérait les humains comme les siens.

Archives de Iouri Ledine Archives de Iouri Ledine

L’histoire de leur rencontre ? Une émission TV l’a un jour évoquée : Aïka est née dans le zoo de la ville de Nikolaïev, mais sa mère a refusé de la nourrir, et c’est grâce aux soins des employés du jardin zoologique que cette petite, qui ne pesait alors que 380 grammes, a survécu. Ledine avait toujours voulu tourner un film sur les ours polaires et est donc parvenu à convaincre la direction du zoo de la lui donner.

Lire aussi : Un duo de copains insolite, un homme et une tigresse (Vidéo)

Jusqu’à l’âge de 5 mois, elle a ainsi vécu dans son appartement, avec sa femme Lioudmila et leur fille Veronika, alors âgée de 6 ans. Le réalisateur se promenait même en ville en sa compagnie. L’ourse se nourrissait alors de bouillies et pouvait en consommer 12 bouteilles par jour. Progressivement, la viande et le poisson sont entrés dans sa ration.

Archives de Iouri Ledine Archives de Iouri Ledine

C’est l’île Champ, de l’archipel François-Joseph, qui a été choisi comme lieu de tournage. Le réalisateur voulait que l’ours fasse connaissance avec ses confrères et reste vivre sur l’île. Toutefois, en six mois qu’a duré le tournage, Aïka n’a jamais pu nouer de lien avec un autre ours. Le film est sorti en 1975.

La famille de Ledine est retournée à Norilsk avec cette ourse qui, même si elle avait grandi, restait domestique. Elle pesait déjà quelque 300 kg et l’appartement n’était plus assez spacieux pour l’accueillir. C’est le zoo de Berlin qui a par conséquent accepté de la recueillir, et la séparation a été douloureuse – d’après les employés du zoo, les deux premiers jours, elle ne faisait que mugir. Un an plus tard, elle a succombé des suites de sa chute d’un rocher de l’enclos. Ledine s’est toujours considéré coupable de sa mort : selon lui, il aurait dû attendre qu’elle grandisse davantage.

Alessia Khimitch/visit-norilsk.ru Alessia Khimitch/visit-norilsk.ru

Aujourd’hui, un complexe sportif de Norilsk porte son nom et un monument à cette ourse domestique se tient à côté.

Dans cet autre article, découvrez les animaux sauvages de Russie pris en photo depuis les cieux.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.