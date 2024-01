Ces adorables bébés animaux et leur maman des quatre coins de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La date de la fête des Mères varie en fonction des pays et, en Russie, elle est célébrée le dernier dimanche du mois de novembre. Toutefois, à vrai dire, nous considérons que la fête en leur honneur peut être célébrée chaque jour et l’on ne se lassera pas de les remercier pour leur amour et tendresse.