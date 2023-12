Tout au long de l’année: quand les peuples de Russie célèbrent-il leur Nouvel An?

Près de 200 peuples autochtones vivent dans notre pays, et beaucoup d’entre eux ne célèbrent pas le Nouvel An uniquement le 1er janvier. Nous avons rassemblé toutes les dates festives dans un seul calendrier – vous pourrez ainsi célébrer le Nouvel An tout au long de l’année.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, le Nouvel An n’est célébré le 1er janvier que depuis trois siècles. Jusqu’en 1492, il tombait le 1er mars, et jusqu’en 1700, le 1er septembre. En décembre 1699, le tsar Pierre Ier a finalement promulgué un décret sur la désignation d’une nouvelle date de comptage du cycle annuel à partir de 1700 – le 1er janvier.

Cependant, différents peuples ont conservé leurs propres traditions en matière de fêtes du « Nouvel An ». Leurs dates dépendent des conditions naturelles du lieu de résidence et du système chronologique – selon le calendrier solaire (qui inclut le calendrier grégorien), lunaire ou luni-solaire.

Pourquoi chez certains peuples la date du Nouvel An diffère-t-elle d’une année à l’autre ?

Pour certains peuples, la chronologie n’est liée qu’aux cycles du soleil et les dates du Nouvel An ne changent donc pas de manière significative. L’exemple le plus frappant est Navrouz, la fête du printemps et du Nouvel An chez les peuples iraniens et turciques, qui est célébrée selon le calendrier solaire les jours de l’équinoxe de printemps, du 19 au 22 mars.

D’autres peuples en revanche utilisent le calendrier luni-solaire, dans lequel les cycles de la lune sont cohérents avec le mouvement annuel du soleil, et le début du mois coïncide avec la nouvelle lune. Dans ce type de calendrier, les années bissextiles comptent 13 mois. Par exemple, le Nouvel An chinois, célébré selon le calendrier luni-solaire, tombe le premier jour lunaire du premier mois de l’année. Du point de vue du calendrier solaire grégorien, il est donc célébré l’un des jours compris entre le 21 janvier et le 21 février.

Les peuples islamiques vivent quant à eux selon le calendrier lunaire. Le mois compte 29,5 jours, il correspond aux phases de la lune et l’année est plus courte de 11 jours que le calendrier grégorien. Le Nouvel An y est très mobile par rapport à la chronologie grégorienne.

Quand les peuples de Russie célèbrent-ils leurs fêtes de début d’année ?

Dans la Russie multiethnique, le Nouvel An est célébré à la fois à la date nationale du 1er janvier et selon le calendrier des différents peuples. Nous avons rassemblé les plus célèbres d’entre elles.

Lire aussi : Cinq peuples de Russie éteints à tout jamais

6-7 janvier

Chorykïol Ministère du Sport et du Tourisme de la République des Maris

- Sourkhouri – Nouvel An des Tchouvaches (République de Tchouvachie)

- Chorykïol – Nouvel An des Maris (République des Maris)

À l’origine, ces fêtes étaient célébrées au moment du solstice d’hiver, du 19 au 22 décembre. Après l’adoption du christianisme, elles ont « coïncidé » avec Noël, le 25 décembre. Puis, après le passage au calendrier grégorien, qui a provoqué un décalage de 13 jours, elles ont été déplacées au début du mois de janvier.

13-14 janvier

Mityn Dada, le Père Noël ossète (pour rappel, en Russie, les équivalents du Père Noël sont des figures du Nouvel An, et non de Noël) Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

- Nog bon – Nouvel An des Ossètes (République d’Ossétie du Nord – Alanie)

Célébré du mercredi au jeudi de la deuxième semaine de janvier, souvent les 13 et 14 janvier, les jours de l’Ancien Nouvel An russe.

10 février en 2024

Sagaalgan à Tchita (région de Transbaïkalie) Evgueni Epantchintsev/Sputnik Evgueni Epantchintsev/Sputnik

- Tsagan Sar – le « Mois blanc », Nouvel An des Kalmouks (République de Kalmoukie)

- Chagaa – Nouvel An des Touvains (République de Touva)

- Sagaalgan – Nouvel An des Bouriates (République de Bouriatie)

Fêtés le premier jour de l’année selon le calendrier luni-solaire.

13, 15 ou 17 février en 2024

Tchaga-Baïram Kirill Koukhmar/TASS Kirill Koukhmar/TASS

- Tchaga-Baïram – Nouvel An des Altaïens (République de l’Altaï)

Célébré le quatrième, sixième ou huitième jour de la nouvelle lune selon le calendrier luni-solaire. La date est fixée chaque année par le gouvernement de la République de l’Altaï.

Lire aussi : Combien de peuples coexistent en Russie?

20-22 mars

Navrouz à Kazan (Tatarstan) Egor Aleïev/TASS Egor Aleïev/TASS

- Navrouz – fête de l’arrivée du printemps et du Nouvel An (Républiques du Tatarstan, du Bachkortostan, de Crimée et du Caucase du Nord)

- Adyguè Ilèsychè – Nouvel An des Adyguéens (Républiques d’Adyguée et de Kabardino-Balkarie)

- Iaran Souvar – Nouvel An des Lezghiens (République du Daghestan)

- Èbeltsan – Nouvel An des Tabassarans (République du Daghestan)

- Khidine-Ouch – Nouvel An des Agouls (République du Daghestan)

- Ioukhvanine Ioug – Nouvel An des Tsakhours (République du Daghestan)

- Èr – Nouvel An des Routouls (République du Daghestan)

- Djilgaïakh – Nouvel An des Koumandines, Toubalars et Tchelkanes (République de l’Altaï)

- Tchyl-Paji – Nouvel An des Chors et Teleoutes (région de Kemerovo)

- Tchyl Pazy – Nouvel An des Khakasses (République de Khakassie)

Célébrés le jour de l’équinoxe de printemps ou le jour précédent.

7 avril

- Vourny khatl – Nouvel An des Khantys (district autonome des Khantys-Mansis)

- Ourinèkva khotal – Nouvel An des Mansis (district autonome des Khantys-Mansis)

La « Journée du corbeau » coïncide avec la fête orthodoxe de l’Annonciation.

8 juin en 2024

- Moutchoun – Nouvel An des Evenks (région de Krasnoïarsk)

- Bakaldyn – Nouvel An des Evenks (République de Sakha (Iakoutie))

Le « Temps du coucou » est célébré chaque année le deuxième samedi de juin.

20-22 juin

Yssyakh Andreï Sorokine/Sputnik Andreï Sorokine/Sputnik

- Yssyakh – Nouvel An des Iakoutes (République de Sakha (Iakoutie), région de Krasnoïarsk)

- Khèbdenèk – Nouvel An des Évènes (région de Magadan)

- Nourguènèk – Nouvel An des Évènes (région du Kamtchatka)

- Èvinèk – Nouvel An des Évènes (République de Sakha (Iakoutie))

- Nouvel An féminin des Nanaïs (région de Khabarovsk)

Célébrés les jours du solstice d’été.

Lire aussi : Quels peuples vivent en Sibérie?

7 juillet en 2024

Célébrations musulmanes en Tchétchénie Agence d'information Grozny-inform

- Nouvel An musulman

Célébré le premier jour de Mouharram, le premier mois de l’année.

20 août en 2024

Selkoupes Alexandre Popov (CC BY-SA) Alexandre Popov (CC BY-SA)

- La Fête de l’élan – Nouvel An des Selkoupes (district autonome de Iamalo-Nénétsie, régions de Tioumen, Krasnoïarsk et Tomsk)

Elle est célébrée le jour de la dernière pleine lune d’été.

14 septembre

Prière lors de l'indiction Annonciation de la Vierge Marie dans le village de Fedossino (Novoperedelkino)

- Jour de l’an de l’Église, ou Début de l’indiction – le début de l’année dans le calendrier orthodoxe

Selon le calendrier julien, suivi par l’Église orthodoxe russe, il s’agit du 1er septembre.

- Nouvel An des Pomors (région d’Arkhangelsk)

Les Pomors ont refusé d’obéir au décret de Pierre le Grand visant à déplacer le Nouvel An au 1er janvier.

2 octobre en 2024

Roch Hachana à Moscou Artiom Jitenev/Sputnik Artiom Jitenev/Sputnik

- Roch Hachana – Nouvel An des Juifs (région autonome juive et autres régions)

Célébré à la nouvelle lune du mois d’automne tishri du calendrier juif (luni-solaire), qui tombe en septembre ou en octobre.

Début novembre

Nénètses Anton Taïbareï/TASS Anton Taïbareï/TASS

- Nouvel An des Nénètses (district autonome de Iamalo-Nénétsie)

Les Nénètses vivent selon le calendrier luni-solaire, et l’année commence avec nossindalva, le mois de la chasse au renard polaire.

20-22 décembre

- Pèguytti – Nouvel An des Tchouktches (district autonome de Tchoukotka)

- Nouvel An masculin des Nanaïs (région de Khabarovsk)

- Touïguivine – Nouvel An des Koriaks (région de Magadan)

Célébrés les jours du solstice d’hiver.

Dans cet autre article, découvrez d’insolites traditions nuptiales des peuples de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.