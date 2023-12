À quoi ressemblaient les décorations faites maison du Nouvel An en URSS?

En URSS, de nombreuses décorations intérieures du Nouvel An étaient réalisées à la main. Bien sûr, tout d’abord, cela était dû au fait qu’elles n’étaient pas disponibles dans les magasins, mais il y avait une raison tout aussi importante: de cette façon, tout le monde se sentait impliqué dans les fêtes à venir et pouvait également passer du temps avec ses proches.

Flocons de neige en papier, papier d’aluminium et bouchons de bouteilles de lait

Chaque année, les enfants et les adultes découpaient des flocons de neige ajourés dans des feuilles de papier blanc, puis en décoraient le sapin de Noël, les murs et les fenêtres des appartements, des jardins d’enfants et des écoles, ainsi que d’autres institutions publiques.

Il y avait un million de façons de découper un flocon de neige, mais chacun essayait de créer son propre motif unique. Cette tradition perdure encore aujourd’hui et, si vous allez en Russie à la veille du Nouvel An, vous verrez cette neige en papier tomber presque partout.

En plus des flocons de neige fabriqués à partir de feuilles blanches, il y avait сeux faits à partir de papier d’aluminium coloré. Il ne conserve pas sa forme, par conséquent les flocons de neige étaient fixés aux murs et aux fenêtres à l’aide d’un mélange d’eau et de sucre.

Des flocons de neige durs et brillants pouvaient être fabriqués à partir de bouchons de bouteilles de lait, de kéfir et de snejok (boisson lactée fermentée sucrée).

Étoiles en papier d’aluminium

Une autre décoration populaire en papier d’aluminium était constituée d’étoiles épaisses qui pouvaient être accrochées au sapin de Noël. Pour les obtenir, les habitants de l’URSS prenaient des moules à cupcakes et y mettaient plusieurs couches de papier d’aluminium, puis les pressaient avec quelque chose de lourd. De cette façon, ils obtenaient cet ornement, comme sur la photo.

Dessins sur fenêtres et miroirs

Un autre type courant de décor du Nouvel An. Certains dessinaient des motifs simples et écrivaient « Bonne année ! », tandis que d’autres copiaient des motifs complexes à partir de cartes postales du Nouvel An, qui, à cette époque, étaient de véritables chefs-d’œuvre et jouissaient d’un grand amour populaire. Après le Nouvel An, ces images festives étaient lavées avec de l’eau et deux cuillères à soupe de vinaigre 9°.

Neige en coton

Pour rendre l’arbre de Noël plus réaliste, les habitants du pays le saupoudraient de neige artificielle à base de... coton médical.

Le coton était également utilisé pour dissimuler sa base en fer, créant l’illusion d’une congère blanche.

Guirlandes

Certaines guirlandes pouvaient être achetées en magasin, mais beaucoup préféraient les fabriquer de leurs propres mains. Une option courante était une guirlande de cartes postales du Nouvel An attachée à un fil épais. Une autre façon de décorer la pièce consistait à créer une guirlande de drapeaux en papier sur chacun desquels était écrit un souhait.

Cependant, peut-être que le type de guirlande préféré de tous était une chaîne en papier multicolore. Enfants et adultes découpaient du papier de couleur en bandes, collaient les bandes en anneaux et les entrelaçaient les unes aux autres. C’était particulièrement chic de réaliser une telle chaîne en papier velours !

Affiches

Avant le Nouvel An, les écoliers soviétiques décoraient leurs salles de classe. Parmi les attributs indispensables d’un tel décor figurait une affiche. Réunis en groupe, ils peignaient ensemble avec de la gouache des écureuils, des lièvres et le Père Gel (Père Noël russe).

Parfois, afin de donner un aspect festif aux couloirs universitaires, les étudiants se lançaient également dans la création de telles affiches. Imaginez à quel point il était intéressant de regarder de telles œuvres d’art collectives, car chacune était unique et réalisée avec amour !

