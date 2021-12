En images: ces cartes postales du Nouvel An qui vous rendront nostalgiques de l'URSS

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les habitants de l'URSS n'avaient pas un grand choix de cadeaux pour le Nouvel An (pour rappel, en Russie, c’est au Nouvel An que l’on s’offre des cadeaux, et non pas à Noël). Le plus souvent, ils se donnaient quelque chose fait de leurs propres mains (y compris des produits marinés) et des chocolats.

Domaine public Domaine public

Cependant, parfois, la seule façon d'exprimer ses vœux à quelqu'un était de lui envoyer une carte postale. La poste soviétique fonctionnait à merveille et il y avait un vaste choix de cartes pour tous les goûts !

Domaine public Domaine public

Sur la plupart des cartes postales, les artistes soviétiques représentaient des animaux de dessins animés, le Père Noël russe nommé Ded Moroz (Père Gel) et de jolies scènes de forêts enneigées. Ces cartes postales étaient tellement appréciées par la population du pays que tous ceux qui sont nés en URSS s'en souviennent avec nostalgie.

Domaine public Domaine public

L'un des auteurs les plus célèbres d'illustrations pour ces petits cadeaux du Nouvel An était Vladimir Zaroubine. Son style est très reconnaissable et les images de lapins, d'écureuils, d'ours patineurs et de bonhommes de neige souriants feront fondre votre cœur !

Domaine public Domaine public

Les Russes pensent que ces cartes postales transmettent le mieux l'ambiance du Nouvel An, car elles ont été créées avant que cette période de l’année ne devienne véritablement commerciale.

Domaine public Domaine public

Le secret de l'attractivité de ces images est probablement que Vladimir Zaroubine était lui-même l'auteur de nombreux dessins animés soviétiques.

Domaine public Domaine public

Il a travaillé au studio Soyouzmoultfilm pendant plus de 30 ans, et c'est lui (en tant que membre d'un groupe d'artistes) qui a créé des illustrations pour des dessins animés tels que Nu, pogodi!, Il était une fois un chien, Les aventures de Mowgli et bien d'autres.

Domaine public Domaine public

Chaque enfant soviétique connaissait et aimait les héros de ces dessins animés dès les premiers jours de sa vie. C'est pourquoi les cartes postales avec leurs images étaient si chères aux habitants du pays.

Domaine public Domaine public

De nombreuses cartes postales montrent que les chocolats sont le meilleur cadeau du Nouvel An, et les animaux sont incroyablement heureux de les recevoir.

Domaine public Domaine public

« Toutes ces images et ces personnages semblent lumineux, joyeux, énergiques », commentent des internautes nés en URSS ces cartes postales, qui deviennent virales en Russie à l'approche de chaque nouvelle année.

Domaine public Domaine public

De nombreux habitants du pays gardent encore soigneusement de telles cartes postales à la maison afin de pouvoir relire les vœux du Nouvel An qui étaient autrefois écrits sur leur revers.

Domaine public Domaine public

En regardant ces petits souvenirs de l'URSS, vous pouvez facilement imaginer à quoi ressemblaient les vacances du Nouvel An dans le Pays des Soviets – c'était le moment où toute la famille se réunissait, décorait la maison, passait du temps dans la rue, profitait à fond des plaisirs de l’hiver.

Domaine public Domaine public

Cette esthétique est devenue incroyablement populaire – notamment parce que les gens étaient déjà las des affiches de propagande représentant des pionniers (scouts soviétiques) et des révolutionnaires courageux.

Domaine public Domaine public

Les hérissons à ski, les enfants en traîneau et les bonhommes de neige décorant les sapins sont devenus des incontournables du Nouvel An soviétique.

Domaine public Domaine public

Initialement, le Nouvel An était considéré par les dirigeants soviétiques comme une opportunité politique – il était censé faire oublier la fête religieuse de la fin de l'année – le Noël orthodoxe, si populaire dans l'Empire russe. Or, grâce à des films d'ambiance, des dessins animés captivants et des affiches fabuleuses, le Nouvel An est devenu la fête préférée de tous les citoyens soviétiques et en même temps un événement apolitique. Cette fête en famille n'apporte encore aujourd'hui dans chaque foyer russe que de la joie, ainsi qu’une odeur de sapin et de mandarines !

Domaine public Domaine public

