Cinq jeux en plein air russes pour s'amuser avec les enfants

Les Russes sont habitués à la neige : après tout, c’est bien quelque chose dont le pays ne manque pas. Voici cinq façons de tirer le meilleur parti du froid.

1. Construire un kremlin de neige

Construire une forteresse de glace peut durer plusieurs jours ! Tout d’abord, essayez de trouver un endroit calme, loin des routes bruyantes, et à l’abri du soleil – pour éviter que votre château ne fonde.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est de deux seaux (les rectangulaires sont meilleurs) et de neige. Remplissez le seau de neige, retournez-le, et voilà ! Vous avez une brique pour votre Kremlin personnel. Posez ces briques de neige les unes sur les autres pour créer un mur. La taille et le style de votre kremlin dépendent entièrement des limites de votre imagination. Voyez les choses en grand !

2. Roi de la montagne

Trouvez une colline, la plus haute possible, pour que vos enfants la « prennent d'assaut ». Il s'agit d'une forme typique de divertissement slave traditionnel hivernal : une personne (le « tsar », généralement le joueur le plus expérimenté) se tient au sommet de la colline tandis que le les autres joueurs essaient de le faire tomber. Le gagnant devient le nouveau « roi de la montagne ». Sympa, simple et amusant.

3. Bataille de boules de neige

Ce jeu simple et populaire existe depuis toujours, mais en Russie, il y a des règles. Trouvez un emplacement pour la bataille et divisez-vous en équipes. L'objectif est d'attaquer l'autre équipe jusqu'à ce qu'ils fuient les lieux. Pour être honnête, en Russie, ce jeu dure jusqu'à ce que tout le monde soit trop épuisé ou trop mouillé pour continuer.

Une autre idée pour ce jeu : prenez une cible (ou dessinez-la sur un mur) et regardez qui lance le plus précisément. Le gagnant remporte un prix.

4. Construire un bonhomme de neige

Vous devez attendre d’avoir de la bonne neige - elle devrait être suffisamment humide mais toujours rester dense. Essayez d'abord de faire une petite boule de neige pour tester. Evitez de faire votre bonhomme de neige sur ou à proximité d'une route goudronnée, car le goudron conserve la chaleur et votre sculpture pourrait fondre de bas en haut.

Lors de la fabrication du corps et de la tête, construisez trois boules de taille décroissante. La plus petite doit évidemment faire office de tête, tandis que le plus grande est la base ou les « jambes ». Utilisez une carotte pour le nez, des branches pour les bras et des morceaux de charbon pour les yeux et les boutons. En Russie, les bonshommes de neige portent généralement un seau en guise de chapeau - pourquoi pas ?

5. Descendre des collines sur un morceau de plastique ou « ledianka »

Les enfants aiment les collines glacées et sont prêts à passer la journée à monter et descendre. En Russie, la plupart des enfants, et même des adultes, ont un « ledianka » (un genre de tapis en plastique pour glisser sur la glace). Ils sont en vente dans tous les magasins et sont très bon marché. Certaines entreprises produisent même des versions « à la mode » de ces ustensiles en forme de voiture de course ou d'accessoires de super-héros. Si vous n’avez pas de ledianka , utilisez une plaque de plastique. En passant, à l'époque soviétique, des enfants glissaient sur leurs cartables.

Vous êtes prêt à profiter de vos vacances d'hiver en Russie? Voici les différentes astuces qui vous aideront à éviter les écueils dans lesquels les touristes peuvent facilement tomber.

