Les étendues d’eau les plus romantiques du pays: trois lacs en forme de cœur situés en Russie

Saviez-vous qu’il existe au moins trois lacs en forme de cœur en Russie ?

L’un d’eux se trouve en Crimée. Bien que le lac attire les touristes amoureux, son origine n’est pas si romantique. Il s’agit d’une carrière d’extraction de calcaire abandonnée.

Le second est situé dans le Caucase russe, dans la république de Karatchaïévo-Tcherkessie.

Une belle histoire lui est liée à propos d’une jeune femme nommée Altynkyz, qui aurait rejeté une demande en mariage d’un prince afin de rester avec son pauvre bien-aimé. Le prince enragé aurait décidé de prendre la belle comme épouse par la force et aurait tué son élu. Alors Altynkyz aurait arraché son cœur, l’aurait jeté aux pieds du prince, et il se serait transformé en lac.

Le troisième lac-cœur se trouve non loin de la ville sibérienne d’Irkoutsk.

Une belle et triste légende lui est également associée. Le magicien géant Khamar-Daban aurait épousé la fille du maître de la taïga Mangui (« ours »), nommée Manguitaïka. Mais elle l’aurait quitté, choisissant un fiancé plus riche. Alors, le géant aurait arraché son cœur brisé et l’aurait jeté à terre. Les larmes de Khamar-Daban auraient rempli le trou formé, et ainsi le lac-cœur serait apparu.

