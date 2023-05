Six faits sur le samoyède, une des races de chien les plus anciennes au monde

Vous avez peu de chances de trouver un chien plus gentil qu’un samoyède. Il sourit tout le temps et est amical avec tous les habitants de la maison, même avec les chats.

Le samoyède est une race de chien très ancienne qui a été le compagnon des peuples indigènes du nord de la Russie pendant des millénaires. Elle reste aujourd’hui encore très populaire même à l’étranger. Après tout, c’est le chien le plus doux et le plus sociable!

Un traîneau qui «avance tout seul»

Ces chiens ont été nommés en l’honneur des peuples samoyèdes - les ancêtres des Nénètses, Enètses, Nganassans et d’autres peuples de l’Oural et de la Sibérie. Le mot « samoyède » signifie, selon une version, « le pays des Sami » (« samè-edne »), selon une autre, des gens vivant à part (« samo ediny » en russe). Cependant, il existe une autre hypothèse (plus poétique que scientifique) selon laquelle les chiens samoyèdes sont ainsi nommés parce que lorsqu’ils sont attelés à des traîneaux : leur pelage blanc se confond avec la neige et il semble que le traîneau « avance tout seul » (« sam edet » en russe).

Toutefois, ces chiens doivent leur blancheur si pure au talent des éleveurs. Initialement, les samoyèdes présentaient des taches brunes et noires ; ils ressemblaient aux huskies des Nénètses, qui accompagnaient les éleveurs de rennes nomades à travers la taïga et la toundra. Selon une hypothèse, les anciens peuples samoyèdes, à l’époque de la glaciation (il y a plus de 12 000 ans), ont pu domestiquer un loup polaire blanc vivant sous les latitudes arctiques. Par la suite, l’animal s’est assimilé et s’est habitué aux humains, perdant ses traits sauvages.

Les samoyèdes modernes, en tant que race, ont été obtenus à partir de huskies de la péninsule de Iamal (au nord de la Sibérie occidentale) au tournant des XIXe et XXe siècles. C’était l’époque des expéditions internationales dans l’Arctique. Les trois premiers chiens amenés en Angleterre par le zoologiste Ernst Kilburn Scott ont été les fondateurs de la race officielle. Scott a fondé le premier club de samoyèdes en 1909, au sein duquel le standard de la race a été établi. Par la suite, les samoyèdes se sont répandus dans les foyers d’Europe, de Russie et d’autres continents. Et ce principalement en raison de leur incroyable sociabilité.

Une nounou à poils pour les enfants

Aujourd’hui, il est d’usage de classer les chiens selon leurs caractéristiques : certaines races veillent sur la maison, d’autres sont des expertes de la chasse, certains toutous sont des chiens d’assistance tandis que d’autres encore ont une vocation plus « décorative ». Le samoyède est généralement qualifié de chien de traîneau, ce qui n’est qu’en partie vrai. Dans des temps anciens, dans le Grand Nord, les chiens étaient littéralement bons à tout faire. Ils étaient attelés à des traîneaux et emmenés dans la toundra où ils étaient chargés de surveiller les cerfs et d’avertir en cas d’apparition d’animaux sauvages.

Les samoyèdes, en outre, servaient également de nounous pour les enfants. Ils passaient la nuit dans la tente et permettaient aux enfants de dormir directement sur eux, comme sur un oreiller. Si vous étreignez un samoyède, il semble se figer pour ne pas déranger le repos de la personne. Ces chiens montrent très rarement de l’agressivité, c’est pourquoi ils ne sont pas très adaptés au rôle de chien de garde, mais ils peuvent mordre douloureusement si l’enfant de leur maître est en danger.

Il ne supporte pas la solitude

Le samoyède est un chien sociable, historiquement habitué à vivre dans des familles nombreuses comportant des adultes, des enfants, et d’autres chiens. La solitude est ce qu’il craint le plus. Par conséquent, les samoyèdes ne conviennent pas aux personnes qui ne sont jamais chez elles. Comme les huskies, les samoyèdes peuvent gémir fort et de manière languissante en l’absence de leurs propriétaires (même s’ils ne sont absents que quelques heures).

En même temps, en regardant le samoyède, on a l’impression que ce chien sourit tout le temps. Ceci est dû au fait que les recoins de la bouche sont naturellement retroussés.

Les samoyèdes s’entendent généralement très bien avec les autres animaux de la maison, même avec les chats. Ils sont particulièrement attendris par les petits chatons, et leur permettent beaucoup de choses, même de dormir sur eux (et c’est tout ce dont les chats ont besoin).

Il ne se baigne pas souvent

Les samoyèdes ont un pelage blanc épais et un sous-pelage, mais cela ne signifie pas qu’ils ne se sentent à l’aise qu’en hiver. Certes, un tel lainage les protège des grands froids, mais il les aide aussi à ne pas trop souffrir de la chaleur.

Un vrai casse-tête pour les propriétaires lors des promenades n’est pas du tout la chaleur estivale, mais la boue. Comme beaucoup d’autres animaux, les samoyèdes blancs comme neige adorent se vautrer dans la gadoue (ce qui est dû à des instincts prédateurs, afin de masquer leur propre odeur). Mais il ne faut pas les laver trop souvent, car l’eau enlève la couche protectrice de la peau et le chien peut tomber malade. Les éleveurs recommandent de visiter le toiletteur (ou de prendre un bain à la maison) pas plus de deux fois par an.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est hypoallergénique!

Les samoyèdes, comme tous les autres animaux au pelage duveteux, le perdent. Parfois, cela peut être très visible, et les propriétaires plaisantent en disant qu’il est plus facile de repeindre vos meubles en blanc et d’acheter des habits de cette couleur que d’essayer de vous débarrasser de la laine. Les samoyèdes doivent être brossés régulièrement.

À propos, certains propriétaires des samoyèdes ont l’habitude de ramasser de la laine et d’en faire du fil. Les écharpes réalisées avec ce dernier sont très chaudes.

Malgré l’abondance de laine, les samoyèdes n’émettent presque pas d’odeur et ne provoquent pas d’allergies. Un fait assez rare pour des animaux à fourrure.

Il a besoin d’activité physique

La santé du samoyède est excellente ! Ils vivent de 12 à 14 ans et ont un comportement actif jusqu’à un âge avancé. Mais vous devez garder en tête que vous devez absolument donner de l’activité au samoyède.

Il est vital pour ce toutou de se promener à l’air libre 2 à 3 heures par jour. Si vous vivez en ville, il est recommandé de sortir le samoyède dans la nature pendant toute la journée plusieurs fois par mois.

