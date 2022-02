En images: comment un brise-glace soviétique a sauvé 2.000 bélougas entre la Tchoukotka et l'Alaska

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 1985, quelque 2 000 bélougas ont été pris au piège dans une épaisse couche de glace qui se refermait rapidement, menaçant de tuer les mammifères. Le brise-glace Moskva (Moscou) a été déployé pour libérer les cétacés, mais ils ne voulaient pas suivre le bruyant navire vers les eaux libres. C'est alors que l'esprit – et la musique – sont venus à la rescousse.

Un piège de glace

TASS TASS

À la fin du mois de décembre 1984, des chasseurs et des pêcheurs à proximité de l'île d'Yttygran, dans la mer de Béring, près de la côte de la Tchoukotka et à quelque 209 kilomètres de l'Alaska, ont aperçu quelque chose d'inquiétant : un banc d'environ 2 000 bélougas pris au piège par la banquise côtière.

Les bélougas, appelés « beloukha » ou « dauphins polaires » en Russie, sont des mammifères qui doivent refaire surface pour respirer. Le fait d'être piégé dans la glace qui se referme rapidement signifiait donc une mort certaine pour ces animaux. Sans l'aide des humains, ces baleines blanches, comme on les appelle aussi, seraient mortes rapidement.

Iouri Salnikov/TASS Iouri Salnikov/TASS

La population locale, peu nombreuse, est rapidement venue à la rescousse. Pendant des semaines, les habitants ont broyé la glace pour empêcher la petite mare d'eau de geler, tout en nourrissant les animaux avec du poisson congelé. Néanmoins, leurs efforts étaient insuffisants, car la banquise se refermait inévitablement sur les créatures piégées.

Le brise-glace

David Cholomovitch/Sputnik David Cholomovitch/Sputnik

Grâce à l'aide des habitants, les animaux ont survécu pendant plus d'un mois, quand, finalement, l'histoire a fait son chemin et les autorités ont envoyé un brise-glace dans la région pour libérer les cétacés qui mouraient lentement.

« Le brise-glace Moskva s'est lancé dans une course contre la montre et la chute des températures pour atteindre les baleines avant qu'elles ne suffoquent ou ne meurent de faim dans les eaux libres qui se rétrécissaient », a rapporté le New York Times, qui a qualifié l'incident d'« une des opérations de sauvetage les plus inhabituelles de l'histoire de la navigation arctique ».

Les jours suivants, le monde entier a suivi le déroulement de ce qui a été baptisé l’« Opération Beloukha ».

Iouri Salnikov/TASS Iouri Salnikov/TASS

Guidé par des avions de repérage, le brise-glace Moskva, commandé par le capitaine Anatoli Kovalenko, s’est précipité à la rescousse des animaux. Dans un premier temps, le navire géant a découpé de grands bassins d'eau où les bélougas pouvaient reprendre leur souffle et leurs forces. Cependant, l'objectif était de s'assurer que les baleines ne restent pas dans des endroits où l'eau serait bientôt à nouveau gelée. Les marins devaient ainsi les attirer hors des eaux peu profondes, vers la pleine mer.

Pour cela, l'équipage avait donc à trouver le moyen de faire en sorte que les baleines suivent ce brise-glace énorme et bruyant, qui effrayait les mammifères avec ses hélices. Une solution improbable leur est alors venue à l'esprit.

Suivre le son

David Cholomovitch/Sputnik David Cholomovitch/Sputnik

Après des jours d'efforts infructueux pour attirer les bélougas hors du piège, quelqu'un a en effet proposé une solution originale.

« Enfin, quelqu'un s'est souvenu que les dauphins réagissaient vivement à la musique. Et c'est ainsi que de la musique a commencé à être diffusée du pont supérieur. Populaire, martiale, classique. La musique classique s'est révélée être la plus au goût des bélougas. Le banc a commencé à suivre lentement le navire », a cité le New York Times des reportages soviétiques locaux.

Les archives de l'époque se contredisent sur la musique jouée pour les baleines. Selon certains rapports, il s'agissait de pop soviétique, tandis que d'autres affirment que les mammifères ont été plus réceptifs à la musique classique. Quel que soit le genre, l'équipage a rapidement découvert que la tactique était un succès.

Iouri Salnikov/TASS Iouri Salnikov/TASS

« Notre tactique est la suivante : nous reculons, puis nous avançons à nouveau dans la glace, nous frayons un passage et nous attendons. Nous répétons cela plusieurs fois. Les bélougas commencent à comprendre nos intentions et suivent le brise-glace. Ainsi, nous avançons kilomètre par kilomètre », aurait à l'époque déclaré le capitaine Anatoli Kovalenko.

Fin février, tous les cétacés piégés ont finalement été libérés et se sont échappés en pleine mer. Selon certaines estimations, l'opération de sauvetage aurait coûté à l'Union soviétique environ 55 000 dollars (environ 131 000 euros aujourd'hui).

