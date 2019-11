En images: Alena Kostornaia, nouvelle étoile montante du patinage artistique russe

Russia Beyond

À seulement 16 ans, la nouvelle star du patinage artistique a déjà remporté trois grands prix d'affilée et a également établi un nouveau record du monde dans le programme court au Japon.

La Russie peine possède décidément des jeunes talents du patinage en veux-tu, en voilà. Aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, le monde s’était émerveillé pour Yulia Lipnitskaya, alors qu’aux Jeux olympiques de 2018, ce sont Alina Zagitova et Evgenia Medvedeva qui ont « mis le feu ». Les trois filles s'entraînaient sous la direction d’Eteri Tutberidze, considérée comme l'un des entraîneurs les plus titrés de tous les temps et ayant même reçu l'Ordre d'honneur des mains du président Poutine.

Mais cette année, une nouvelle étoile montante - encore plus jeune - est apparue, également sous la tutelle de Tutberidze. C’est Alena Kostornaia, qui désormais collectionne les médailles et bat des records.

La famille d'Alena est liée au sport, son père pratiquant l'athlétisme et sa mère étant patineuse artistique également. Ils ont envoyé Alena sur la patinoire à l’âge de 4 ans et, selon ses parents, la petite ne semblait pas très enthousiaste au début.

Cependant, ils n'ont pas abandonné et quand Alena a réussi à faire ses premiers sauts, elle a finalement commencé à être très excitée à l'idée de se lancer sur la glace. En 2016, elle a changé d’entraîneur et a commencé à s’entraîner sous la tutelle Tutberidze, notamment parce que les patineuses de Tutberidze finissaient toujours sur le podium. C’est ce que la jeune Alena rêvait elle aussi de faire.

Kostornaia a obtenu sa première médaille d'or internationale durant la saison 2017-2018, en remportant le Grand prix junior en Pologne. Grâce à cette victoire, elle a eu la possibilité de se participer à la finale du Grand prix junior au Japon, où elle a dû se contenter d’une médaille d'argent.

Cette même saison, elle s’est produite avec succès dans les compétitions nationales russes : elle a remporté la deuxième place au championnat junior. Ensuite, lors de ses premiers championnats seniors, elle a remporté une médaille de bronze, tout en raflant la médaille d’or à la compétition suivante - la Coupe de patinage artistique.

Au cours de la saison 2018-2019, elle a remporté deux étapes du Grand prix, mais a du se contenter du bronze en finale. Le Grand prix 2019-2020 est son dernier succès.

Au cours de la phase japonaise du Grand prix (trophée NHK), elle a chuté pendant la répétition, mais a tout de même réussi à remporter l'or, établissant plusieurs records personnels ainsi qu'un record du monde au programme court (85,04 pts).

