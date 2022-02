Cinq films russes consacrés au sport à couper le souffle

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

5. La Glace (2017)

Nadia Lapchina, une fillette de 7 ans d'Irkoutsk, rêve de devenir patineuse artistique. Elle se rend sur le lac Baïkal gelé pour s'entraîner avec sa mère et apprend les bases de ce sport dans des livres.

Après la mort subite de sa mère, Nadia, obnubilée par le patinage, devient l'élève du meilleur entraîneur de la ville. Elle travaille dur pour réaliser son rêve d'enfance et finit par devenir l'une des patineuses artistiques les plus prometteuses de Russie. Belle et douée, Nadia déménage à Moscou où elle a la chance de patiner avec Vladimir, star du patinage sur glace et célibataire en vue de la capitale.

Le couple est sur le point de remporter son plus grand tournoi de patinage. Mais tout bascule lorsque Nadia subit une grave blessure au dos et se retrouve sur un fauteuil roulant. La patineuse perd l'espoir de se relever un jour et de réapprendre à marcher. Grâce à l'obstination et à l'impulsivité d’un joueur de hockey effronté, Nadia regagnera miraculeusement la puissance de ses jambes et trouvera aussi l'amour de sa vie.

4. Le Légendaire n°17 (2012)

Situé à la fin des années 1960 et au début des années 1970, le drame sportif évoque l’équipe de hockey sur glace soviétique, son entraîneur Anatoly Tarasov et un attaquant d’exception, Valery Kharlamov.

Le Légendaire n°17 détaille l'ascension de Kharlamov, au départ joueur médiocre qui deviendra champion olympique. On ne naît pas champion, on le devient, dit-on à juste titre, et l’ascension inexorable de Kharlamov vers le succès sera semée d'embûches, tant sur les terrains de hockey qu'en dehors.

L'ambitieux joueur du CSKA Moscou, considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire de ce sport, a dû transpirer pour prouver son grand potentiel à Anatoly Tarasov, entraîneur intransigeant. Le film est basé sur une histoire vraie et culmine avec la légendaire série de matchs qui a opposé l’URSS et le Canada en 1972.

3. L'Entraîneur (2018)

Contrairement à une croyance populaire, le football professionnel, ce n'est pas seulement l'argent et la gloire, mais aussi des revers et de luttes dramatiques.

Un jeune attaquant talentueux, Yuri Stoleshnikov, est capitaine de l'équipe nationale de football russe quand elle affronte la Roumanie. Mais sa confiance en soi démesurée lui joue un tour cruel. Echouant lors des tirs au but, le protagoniste provoque la défaite de son équipe. Vivement critiqué, il est contraint de quitter son équipe, le FC Spartak Moscou.

Yuri raccroche les crampons et s'essaye au métier d'entraîneur. Il commence à former une modeste équipe en laquelle personne ne croit et arrive à un résultat grandiose.

2. Un souffle (2020)

Marina traverse la crise de la quarantaine. Elle n'aime pas son travail et est en train de divorcer. Bref, son avenir s’annonce sombre.

En quête d'inspiration, elle se concentre sur la plongée en apnée et les choses commencent soudainement à changer. À force de travail acharné, elle pulvérise ses limites. L'héroïne décide de participer au championnat d'apnée et… gagne !

Un souffle, réalisé par Elena Khazanova, est le premier film d'aventure russe tourné en haute mer à 100 mètres de profondeur. Il est basé sur l'histoire vraie de la légendaire apnéiste russe Natalia Molchanova (1962-2015).

Ayant commencé ce sport extrême assez tard, à l'âge de 40 ans, l'athlète a réussi à établir plus de quarante records du monde et à devenir multiple championne du monde.

1. Trois secondes (2017)

Ce drame sportif suit les événements dramatiques qui ont eu lieu aux Jeux olympiques de 1972 à Munich.

L'équipe soviétique de basket-ball est entrée dans l'histoire en battant les Américains à seulement trois secondes de la fin du match. L'équipe américaine constituée de poids-lourds menait d'un point et pensait que la victoire était acquise. Mais les trois dernières secondes font tout basculer. L'invincible équipe américaine est battue pour la première fois en 36 ans, une preuve de plus qu'il n'est jamais trop tard pour gagner contre votre plus grand rival et qu’il faut y croire jusqu’au bout.

Attention : Trois secondes a une telle intensité émotionnelle que vous ressentirez une bouffée d'adrénaline en le regardant !

