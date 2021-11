Les cinq plus prometteuses patineuses artistiques de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Adelia Petrosyan

Vladimir Pesnia/Sputnik Vladimir Pesnia/Sputnik

Adelia Petrosyan, 14 ans, a inscrit son nom dans le livre des records en réussissant un quadruple Rittberger, également connu sous le nom de quadruple saut de boucle, pour la première fois dans l'histoire du patinage simple féminin. Cette incroyable cascade a été réalisée lors de la Coupe de Russie dans la ville de Perm, le 19 novembre 2021.

Adelia est une ancienne médaillée d'argent des championnats russes juniors.

Vladimir Pesnia/Sputnik Vladimir Pesnia/Sputnik

L'étoile montante travaille avec Eteri Tutberidze, entraîneuse très exigeante, qui encourage la discipline, l'engagement et l'efficacité et a élevé plusieurs générations de champions du monde.

Kamila Valieva

Cette prodige de 15 ans, qui exécute ses sauts caractéristiques avec les deux bras au-dessus de la tête, a toutes les chances de remporter le titre féminin aux prochains Jeux olympiques d'hiver de 2022, à Pékin.

Valieva, qui fait également partie du groupe d'Eteri Tutberidze, a fait ses débuts dans le Grand Prix senior durant l’étape canadienne du mois dernier.

AFP AFP

La championne du monde junior 2020 a remporté le tournoi en affichant un impressionnant record du monde de 180,89 points pour son programme libre, qui comprenait trois quadruples sauts et un triple axel.

AFP AFP

Comme une cerise sur le gâteau, les compatriotes de Valieva, Elizaveta Tuktamysheva et Alena Kostornaia, ont alors complété le podium.

Alena Kostornaia

Bien qu'elle n'ait pu réaliser son triple axel, Kostornaia, 18 ans, a tout récemment remporté l'argent aux Internationaux de Grenoble grâce à ses triples sauts et ses pirouettes de niveau quatre.

Joosep Martinson/International Skating Union/Getty Images Joosep Martinson/International Skating Union/Getty Images

Alena confie qu'elle a d'énormes défis à relever, dont un triple axel.

« Je veux être nouvelle. Je suis nouvelle, différente. Je veux revenir à une meilleure version de moi-même – bien meilleure que celle d'avant. J'ai grandi, je ne suis plus un enfant », a déclaré en France la championne d'Europe 2020.

Joosep Martinson/International Skating Union/Getty Images Joosep Martinson/International Skating Union/Getty Images

Extrêmement émotive, autocritique et sensible, Kostornaia ressent toujours le besoin de se remettre en question.

Alexandra Trusova

Sa réputation la précède. Alexandra, 17 ans, est un phénomène du patinage artistique. Aussi rapide qu'une balle, elle est souvent surnommée en Occident la « reine des sauts quadruples ». Chez elle, on l'appelle simplement la « fusée russe ».

Joosep Martinson/International Skating Union/Getty Images Joosep Martinson/International Skating Union/Getty Images

Malgré une récente blessure au pied, la médaillée de bronze mondiale en titre a récemment stupéfié le jury avec son quadruple saut et un lutz, remportant le premier Grand Prix ISU de la saison 2021 au Skate America de Las Vegas fin octobre.

Selon de nombreux professionnels du sport (dont l'ancien médaillé d'argent olympique Alexander Zhulin), Trusova, réputée pour ses quadruples sauts, patine au même niveau technique que les hommes, « peut-être même mieux ».

Jamie Squire/Getty Images Jamie Squire/Getty Images

Anna Shcherbakova

D'une fragilité saisissante et gracieuse comme une ballerine, Shcherbakova, 17 ans, détient les deux titres les plus convoités de championne du monde et de championne de Russie.

Joosep Martinson/International Skating Union/Getty Images Joosep Martinson/International Skating Union/Getty Images

Sachant que rien n'est impossible, elle a décroché la victoire lors des Internationaux de Grenoble le samedi 20 novembre 2021.

Il s’agit de sa deuxième médaille de Grand Prix de la saison, après le bronze au Canada.

Joosep Martinson/International Skating Union/Getty Images Joosep Martinson/International Skating Union/Getty Images

Même si Anna a glissé en effectuant son quadruple lutz et est tombée pendant la compétition, elle a réussi à se ressaisir et a réalisé un quadruple flip impeccable, sept triples sauts et une série de combinaisons triple-triple. Sa devise est la suivante : n'abandonnez jamais et continuez à viser les étoiles !

