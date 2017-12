Qui est la toute nouvelle star du patinage en Russie?

Native d’Ijevsk, capitale de la République d’Oudmourtie (968 kilomètres à l’est de Moscou), Alina Zagitova a reçu le 23 décembre la médaille d’or des Championnats nationaux de patinage artistique. L’adolescente, vêtue d’une tenue rouge, a effectué avec confiance un splendide début de saison : elle a brillé en patinage libre, a assuré sept triples sauts et décroché la première place du Grand Prix au Japon il y a quelques semaines.

En réalité, Evgenia Medvedeva, favorite et athlète olympique, a manqué les Championnats de Russie en raison d’une blessure au pied. Zagitova, qui a néanmoins fait une performance quasi parfaite, sans faute majeure, n’a donc rencontré aucun obstacle sur le chemin de la première marche du podium.

Kenjiro Matsuo/Global Look Press Kenjiro Matsuo/Global Look Press

Son père n’est autre que l’entraineur de l’équipe russe de hockey Ijstal Ijevsk, et le patin est par conséquent une affaire de famille. Comme l’affirme Zagitova (l’interview est en russe), elle n’a que peu d’amis : « Seulement dans le patinage artistique il y a des gens que je vois constamment. Mais c’est du sport, nous sommes surtout rivaux ».

Yohei Osada/Global Look Press Yohei Osada/Global Look Press

Elle n’aime pas non plus lire les articles de presse à son sujet et ne s’exprime que rarement sur les réseaux sociaux. Elle ne parle même pas avec sa famille avant le début du programme de patinage. Par ailleurs, elle a été la championne du monde junior durant la dernière saison et la gagnante de la finale du Grand Prix Junior.

Reuters Reuters

« Je ne regarde que moi, affirme-t-elle, En fait je n’ai jamais été en compétition avec qui que ce soit ». Pas même avec Medvedava, admet-elle.

Reuters Reuters

Mais avant tout, Zagitova est une adolescente comme les autres, pour se relaxer elle regarde des séries, principalement américaines, et joue avec ses animaux, des chats et des chinchillas.

Alina Zagitova Alina Zagitova

« Gagner la médaille d’or dans mon premier Grand Prix signifie beaucoup pour moi, mais je dois continuer à travailler et ne peux pas me reposer sur mes lauriers », a-t-elle déclaré aux journalistes suite à sa victoire.

Alina Zagitova Alina Zagitova

Elle sera présente lors des Jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud, sous drapeau neutre (la Russie ayant été bannie de la compétition par le Comité International Olympique) : « Malheureusement c’est [la suspension du pays] arrivé, a-t-elle regretté. Mais chacun sait quel pays il représente, et je sais quelle nation je représenterai ».

Alina Zagitova Alina Zagitova

Enrico Calderoni/Global Look Press Enrico Calderoni/Global Look Press

Si vous aussi vous souhaitez enfiler vos patins et effectuer quelques sauts périlleux sur la glace, pourquoi ne pas vous rendre sur les plus belles patinoires de Moscou ? Voici notre guide.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.