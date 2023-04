Comment envoyer un colis en Russie en 2023

Contexte géopolitique oblige, la plupart des services de livraison ne desservent plus la Russie. Mais certaines entreprises peuvent vous venir en aide!

Avant février 2022, vous pouviez envoyer un colis ou une lettre en Russie via la poste ou un éventail de sociétés d’expédition et de transporteurs internationaux comme DHL, FedEx, UPS et autres. Toutes ces options ne sont malheureusement plus disponibles. Cependant, de nouvelles solutions sont apparues entre-temps.

Les entreprises qui livrent en Russie

Notre liste n’est peut-être pas exhaustive, mais voici ce que nous avons réussi à trouver :

BXB par Boxberry

Boxberry est une société de livraison russe qui s’est récemment lancée dans les expéditions internationales. En fait, il s’agit d’un service B2C : elle organise donc généralement des livraisons depuis des magasins en ligne. Cependant, les représentants de l’entreprise ont confirmé qu’ils pouvaient également envoyer un colis de particulier à particulier sous certaines conditions.

Tout ce qui se trouve dans le colis doit avoir été acheté en ligne. Il est donc impossible d’envoyer de la confiture maison ou un pull que vous avez tricoté vous-même.

Vous avez besoin d’une facture avec les détails suivants : la liste des articles que vous envoyez, leur nom, leur prix, leur quantité et leur valeur globale. Vous avez également besoin de liens vers tous les éléments que vous envoyez. Ces documents sont indispensables pour le passage de votre colis à la douane.

Le destinataire est censé avoir un compte sur le site web de Boxberry, enregistré avec son passeport et son numéro de téléphone. Toutes les étapes suivantes seront complétées via le compte du destinataire.

Si vous habitez dans une région qui n’a pas d’entrepôts BXB, vous pouvez demander à n’importe quel service de livraison local d’acheminer votre colis vers un entrepôt.

Lorsque le colis arrive à l’entrepôt, vous recevrez un code de suivi. Après cela, vous enregistrez le code via votre compte. Toutes les procédures ultérieures seront effectuées via ce compte.

Le compte Boxberry vous permet uniquement de payer la livraison avec une carte bancaire russe, mais vous pouvez contacter le service afin de payer avec PayPal, ou faire en sorte que ce soit le destinataire qui paye. Toutes les notifications concernant votre colis seront envoyées aux coordonnées fournies dans le compte.

BXB livre en Russie depuis les États-Unis, l’Allemagne, l’Inde et la Turquie. Par exemple, la livraison d’un colis de 2 kg des États-Unis (entrepôt du New Jersey) à Moscou prendrait 16 à 22 jours et coûterait environ 40 $.

CDEK

CDEK peut être une solution si vous avez besoin d’envoyer des documents. C’est le seul type de colis que l’entreprise livre. Pour envoyer des documents, vous devez contacter votre bureau local par téléphone ou par e-mail comme indiqué sur le site Web. N’oubliez pas non plus que les documents officiels, les passeports, par exemple, ne peuvent pas être envoyés. Il en va de même pour les cartes bancaires, les lettres de change, les obligations, les actions, les calendriers, les documents publicitaires, les portraits, les carnets, etc. CDEK ne les acheminera pas.

CDEK opère dans les pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Finlande, Italie, Azerbaïdjan, Géorgie, Ouzbékistan, Turquie, Émirats arabes unis, Vietnam, Israël, Pologne, France, Chine, Allemagne et Corée du Sud.

Agrégateurs de services

Les services suivants ne possèdent pas leur propre service de livraison : ils envoient des articles par le biais d’autres sociétés d’expédition. Ils recherchent les meilleures options et les « connectent » ensemble.

Time Saving Machine

Cet agrégateur russe n’assure pas lui-même le transport, mais trouve les meilleures offres partout dans le monde, combinant plusieurs services de livraison en cas de besoin. L’entreprise affirme qu’elle peut expédier n’importe quoi – documents, objets, lettres – et qu’elle travaille aussi bien avec des individus qu’avec des entreprises. TSM opère dans 241 pays dont la Russie. Soyez prêt à fournir des informations exhaustives sur les articles que vous souhaitez envoyer : elles seront utilisées pour le contrôle douanier. Vous pouvez contacter l’équipe via leur site internet ou par téléphone. Nous n’avons contacté aucun client ayant utilisé ce système, alors soyez prudent et posez des questions supplémentaires si vous avez l’intention de recourir à leurs services.

TrustExpress

Il en va de même pour ce service. Par exemple, UPS prend votre colis et le livre à l’agent TrustExpress en Estonie. Ensuite, il est envoyé en Russie. Vous devrez renseigner l’adresse de l’expéditeur en anglais. L’entreprise vous enverra un bordereau de livraison que vous devrez imprimer. Ensuite, vous devez appeler le numéro qui vous a été donné par TrustExpress pour donner le code de livraison et confirmer la commande. Lorsque le coursier se présentera, vous lui remettrez le colis et le bordereau.

L’un des clients que nous avons réussi à contacter affirme que son colis a été livré des États-Unis vers la Russie en deux semaines pour 150 $. Mais, il y a un hic - le site web du service n’a pas de version anglaise, mais vous pouvez contacter l’équipe via WhatsApp ou par courriel et vous obtiendrez une réponse en anglais.

Dans tous les cas, le prix de la livraison est très variable en fonction des points de départ et d’arrivée, du poids du colis, de la façon dont vous souhaitez que le destinataire récupère le colis (livraison au point de retrait ou à son domicile), de la valeur du colis, etc. Chaque livraison est calculée individuellement.

