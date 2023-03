Comment les manuls de Novossibirsk sont devenus des héros des réseaux sociaux

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Grognon, rare et très duveteux : c’est ainsi que l’on pourrait décrire le manul, ou chat de Pallas. Dans la nature, il est pratiquement impossible d’en observer : il vit dans les steppes désertiques de Transbaïkalie et dans certaines régions d’Asie centrale (en savoir plus sur les manuls ici).

Ce chaton est né en 2015 Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Seuls 150 manuls sont répartis dans les zoos du monde entier, et presque tous ont des liens de parenté les uns aux autres. Beaucoup d’entre eux sont nés au zoo Rostislav Chilo de Novossibirsk.

Comment les manuls se réchauffent les pattes

Une vidéo dans laquelle un manul de Novossibirsk pose ses pattes sur sa queue duveteuse a instantanément fait le buzz sur Internet. Tout d’abord, c’est incroyablement mignon. Deuxièmement, il y a une part de mystère : peu de gens savaient qu’ils se prélassaient ainsi durant les froids hivers. Et troisièmement, il s’est avéré que les manuls pouvaient poser pour la caméra.

Les principaux spécialistes des manuls sont les résidents de Novossibirsk Sergueï Iltiakov, Anna Novikova et Roman Paulov, qui visite régulièrement le zoo avec sa femme Victoria pour capturer des moments intéressants de la vie de ces matous, dont l’espèce est menacée. Voici, par exemple, comment Snejinka (Flocon) quémande une friandise à un employé du zoo.

Pourquoi ces chats sauvages n’évitent-ils pas particulièrement les gens ? Le zoo étudie les manuls depuis trois décennies, et crée pour eux des conditions confortables. Le zoo de Novossibirsk, très vaste et boisé, est entouré de forêts sibériennes. Les manuls vivent dans la partie la plus reculée du zoo, qui est calme et où il n’y a pas de foule. De plus, les manuls ont un système immunitaire très faible : ils ne supportent pas bien la chaleur, car ils sont habitués aux conditions froides (où les bactéries ne se multiplient pas). Comme Novossibirsk est une ville plutôt froide de Sibérie, le climat local leur convient.

Apprenons à distinguer les manuls

Mia la manul avec son chaton. Elle est mère de six enfants ! Kirill Koukhmar/TASS Kirill Koukhmar/TASS

Au total, il y a ici des dizaines de matous : en règle générale, les mères et les bébés vivent dans le même enclos, les mâles et les femelles adultes vivent séparément, mais à proximité, pour qu’ils soient en mesure de communiquer ; quant aux « adolescents », ils vivent par paires.

« L’un des plus vieux manuls de notre zoo est Karaganda, il a environ 10 ans. Il reste généralement seul, mais il n’a pas particulièrement peur des gens », explique Roman.

Le plus photogénique est Zelenogorsk. « Si vous voyez une photo ou une vidéo amusante avec un manul du zoo de Novossibirsk, c’est très probablement Zelenogorsk. » C’est ce dernier qui a montré à tout le monde comment il appuyait ses pattes sur sa queue !

On trouve aussi Eva la gracieuse, Emma la timide, Lastotchka (« Hirondelle ») l’indépendante, Adèle l’introvertie, Earl le combattant, Tchip, toujours étonné, Atchi le bienheureux et Jora, toujours à moitié endormi. L’été dernier, la belle Mia est devenue maman de six chatons, dont Snejinka.

Plusieurs couples envisagent de se « marier » cette année au zoo.

Atchi et Emma vivent ensemble et se prélassent au soleil. Emma tend la jambe, marche d’un pas altier, ou jette un coup d’œil romantique, tandis qu’Atchi grogne de mécontentement – c’est un manul, quand même !

Zelenogorsk et Adèle envisagent de fonder une famille cette année, mais pour l’instant, ils sont en phase d’approche l’un avec l’autre.

Lastotchka est considérée comme la plus timide de la bande. Soit dit en passant, c’est la mère du Timofeï, un résident du zoo de Moscou qui se montre rarement aux visiteurs.

Depuis 1995, plus de 60 bébés sont nés dans le zoo. En 1999, il y a eu un cas rare au zoo de Novossibirsk : une femelle nommée Solda a donné naissance à neuf chatons.

Des chats ordinaires de Novosibirsk vivent à Zurich, Poznań, Tallinn, Barnaul, Ijevsk et dans d’autres villes.

Un chaton avec sa mère, 2018 Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

2020 a été une année particulièrement prolifique : trois chattes sont devenues mères à la fois, et on dénombrait simultanément 16 (!) chatons aux yeux bleus et affichant un air grognon dans le zoo.

Trois de ces 16 chatons Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

C’est à leur sujet que la phrase devenue célèbre « Si petit, mais déjà manul ! » s’est répandue sur Internet. Chaque manul a son propre nom. Nous ne pouvons pas dire qu’ils y réagissent d’une manière ou d’une autre, mais c’est un fait.

Bonus : tous les manuls du zoo de Novossibirsk en une seule vidéo

