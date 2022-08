Pourquoi faut-il lire La Fille du capitaine, œuvre emblématique d’Alexandre Pouchkine?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lorsque le jeune noble Piotr Grinev - naïf, espiègle, mais au bon cœur - est enrôlé dans l’armée, son père partage quelques mots de sagesse :

« Sers avec fidélité celui à qui tu as prêté serment ; obéis à tes chefs ; ne recherche pas trop leurs caresses ; ne sollicite pas trop le service, mais ne le refuse pas non plus, et rappelle-toi le proverbe : Prends soin de ton habit pendant qu’il est neuf, et de ton honneur pendant qu’il est jeune * », lui dit son père.

Cette succincte leçon de morale est au cœur de l’une des œuvres les plus célèbres de la littérature russe.

Résumé (ALERTE SPOILER)

Les événements du livre se déroulent au XVIIIe siècle. Piotr Grinev, fils de seize ans d’un riche propriétaire terrien, est enrôlé dans l’armée et envoyé dans une petite garnison à la périphérie de l’Empire russe.

Illustration de Pavel Sokolov pour La Fille du capitaine Domaine public Domaine public

Là, il s’éprend de la fille du commandant de la garnison nommée Maria Mironova. Un autre officier de la garnison, Alexeï Chvabrine, avait déjà demandé sa main, mais avait essuyé un refus. L’officier se querelle avec Grinev à propos de la jeune fille et finit par le blesser en duel. Alors que la fille du capitaine prend soin Grinev, elle tombe amoureuse de lui. Grinev veut l’épouser, mais son père l’interdit.

Illustration de Pavel Sokolov pour La Fille du capitaine Domaine public Domaine public

Entre-temps, une révolte paysanne éclate. Les rebelles, dirigés par l’imposteur Emelian Pougatchev, s’emparent de la garnison, tuent le capitaine et décident de pendre Grinev. Cependant, le chef des rebelles le reconnaît comme une personne qui l’a aidé par le passé et lui pardonne.

Illustration de Pavel Sokolov pour La Fille du capitaine Domaine public Domaine public

Grinev s’en va indemne, mais Maria reste dans la forteresse occupée sous le contrôle de Chvabrine, qui a fait défection du côté des rebelles. Grinev reçoit une lettre de Maria, qui explique que le traître la force à l’épouser contre son gré.

Grinev retourne dans la forteresse et convainc le chef rebelle de laisser Maria partir avec lui. Grinev emmène la jeune femme chez ses parents et repart combattre les rebelles.

Présentation d'une lettre à Catherine II, d'après le roman La fille du capitaine, 1861 Ivan Miodouchevski/Domaine public Ivan Miodouchevski/Domaine public

Lorsque la rébellion est réprimée, Chvabrine, rancunier, accuse à tort Grinev de trahison. Souhaitant sauver son bien-aimé, Maria se met en quatre pour obtenir une audience avec l’impératrice. Elle lui livre un récit détaillé des événements qui se sont déroulés dans la forteresse et la supplie de pardonner Grinev.

L’impératrice croit Maria. Elle pardonne Grinev et les amants se marient.

Interprétation

L’idée centrale du livre est assez simple. L’auteur étudie les choix moraux que font les gens dans des circonstances difficiles. En juxtaposant deux personnages - un héros inflexible et un officier qui passe du côté des rebelles quand le vent tourne - Pouchkine cherche à savoir pourquoi des personnes prennent des décisions morales différentes dans les mêmes circonstances. Pourquoi certains conservent-ils leur dignité, tandis que d’autres cèdent à la pression ?

Un autre thème du livre est l’amour. Pouchkine, romantique incorrigible, montre que l’amour met en valeur les meilleures qualités chez les gens, les rendant courageux et déterminés. Fous amoureux, Maria et le héros résistent à toutes les épreuves et se sauvent littéralement la vie.

Comme les événements du livre se déroulent dans le contexte de la rébellion de Pougatchev en 1773-1775, c’est aussi un excellent récit d’événements historiques réels et une merveilleuse description de la vie quotidienne en Russie à une époque depuis longtemps révolue.

