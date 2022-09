Comment les billets du Métro de Moscou ont-ils évolué au fil des ans?

Russia Beyond

Le Métro de Moscou est passé des jetons métalliques des premières années au système Face Pay sans ticket et sans contact.

En 2021, le métro de Moscou a introduit un système de paiement par reconnaissance faciale et, depuis septembre 2022, il fonctionne sur toutes les stations du réseau souterrain de la capitale russe.

Le réseau de métro de la capitale russe a une longue histoire et divers types de billets ont été utilisés. Découvrez comment ils ont changé au fil des ans.



Lorsque le métro de Moscou a ouvert ses portes en 1935, les premiers passagers utilisaient des jetons spécialement conçus pour payer leurs trajets. Ils étaient en métal et ressemblaient à ceci :

En plus des jetons métalliques, il y avait aussi des billets en papier. Vous trouverez ci-dessous deux exemples de laissez-passer papier pour un trajet dans le métro de Moscou.

Au départ, toutes les gares n’étaient pas équipées de tourniquets. Au fur et à mesure que le métro se développait, les tourniquets ont commencé à se répandre rapidement et sont finalement apparus dans la plupart des stations à la fin des années 1950. À cette époque, le métro de Moscou a introduit une conception unifiée des jetons qui ressemblait à ceci :

Pourtant, les billets papier n’ont jamais complètement disparu. Ils ont continué à être acceptés parallèlement aux nouveaux jetons.

En 1961, les tourniquets du métro de Moscou ont commencé à accepter les pièces de monnaie de cinq kopecks. Après l’introduction de ce système tarifaire, les jetons et les tickets ont disparu pendant près de 30 ans.

Cependant, les abonnements mensuels étaient toujours délivrés au format papier. Ils ressemblaient à ceci :

En 1991, l’année où l’URSS s’est effondrée, les jetons métalliques ont fait leur retour dans le métro de Moscou.

En 1993, ils ont été remplacés par des jetons en plastique transparent qui ressemblaient à ceci :

Fait intéressant, un tel jeton pouvait être cassé en deux et utilisé deux fois car les tourniquets ne reconnaissaient pas la différence entre un jeton intact et un cassé en deux.

Au milieu des années 1990, des tickets papier magnétiques ont remplacé les jetons. Au début, ils étaient jetables et n’étaient utilisés que pour un seul trajet, mais le métro a ensuite introduit des abonnements mensuels et des tickets comprenant un certain nombre de trajets.

En 1997, le métro a introduit des tickets papier plus modernes comportant une bande magnétique. Les billets ont été conçus pour payer un ou plusieurs trajets.

Plus tard, des tickets papier modernes avec puces électroniques intégrées ont remplacé ceux avec des bandes magnétiques. La carte moderne Troïka - réalisée en plastique, elle a pratiquement remplacé tous les tickets en papier - arbore un design que la plupart des personnes qui ont récemment visité Moscou connaissent.

