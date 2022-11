Comment Pierre le Grand a «volé» un an à l’histoire russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vous ne trouverez aucune trace d’événements survenus en Russie au printemps ou à l’été 1699. L’explication est simple - il n’y en a eu aucun. Vraiment. Comment est-ce donc possible ?

Avant 1700, le Nouvel An en Russie était célébré le 1er septembre et les années étaient comptées « depuis la Création du monde » - c’est ce qu’on appelle l’« ère de Constantinople ». Selon ce système, l’an 1699 débutait le 1er janvier en Europe, soit neuf mois avant le Nouvel An 7208 célébré le 1er septembre en Russie.

En 1698, un an avant, Pierre le Grand était revenu de sa Grande ambassade, le premier voyage du tsar à l’étranger. Ayant séjourné plus d’un an en Europe, Pierre a remarqué à quel point il était difficile pour les marchands européens de faire affaire avec des Russes en septembre, lorsque ces derniers célébraient leur Nouvel An. Les festivités duraient généralement au moins deux semaines, et pendant cette période, les affaires étaient à l’arrêt - les Russes, bien sûr, étaient trop occupés à festoyer et à boire.

Pierre a décidé de mettre le calendrier russe à l’heure européenne. Dans son décret du 19 décembre 1699, il ordonnait que le 1er janvier devienne le premier jour de la nouvelle année 1700, et que le Nouvel An soit désormais célébré le 1er janvier au lieu du 1er septembre. Ainsi, l’année 1699 n’a duré que quatre mois : septembre, octobre, novembre et décembre.

Le tsar argua que ce changement était réalisé parce que « de nombreux peuples chrétiens qui sont unis à nous dans la foi chrétienne orientale écrivent leurs années à partir de la naissance du Christ ». Cependant, selon le décret, si quelqu’un souhaitait écrire les deux dates (depuis la Création et la Nativité du Christ), c’était possible – toutefois, la « nouvelle » date devait être impérativement utilisée dans tous les cas.

Bien sûr, la réforme a provoqué des remous au sein du clergé orthodoxe russe - beaucoup de ses membres étaient en colère que Pierre « vole » une grande partie de l’année 1699, ainsi que de nombreux jours fériés et fêtes importantes prévus par l’Église orthodoxe. Tous les services et institutions de l’État ont également dû corriger et rééditer leurs documents pour s’adapter à la nouvelle chronologie. Pour faire passer la pilule, Pierre a publié un autre décret qui établissait une célébration de type européen du Nouvel An 1700. Tous ceux qui possédaient une arme à feu ou un canon étaient obligés de tirer à trois reprises ce soir-là, et les gens étaient encouragés à décorer leurs maisons avec des épinettes et des branches - quelque chose de jamais vu en Russie, où les branches d’épinette étaient auparavant associées aux défunts.

