Onze joueuses de tennis russes qui visent les sommets

Ambitieuses et brillantes, ces sportives russes rêvent de succès et de gloire et ont toutes les chances de signer d’impressionnantes victoires au cours de l’année qui commence. Découvrez notre palmarès.

11 - Svetlana Kuznetsova

Issue d'une famille de sportifs, Svetlana a commencé à jouer au tennis à l'âge de sept ans. Son père, Aleksandr Kuznetsov, est l'entraîneur de six champions olympiques et mondiaux de cyclisme, tandis que la mère de Svetlana, Galina Tsareva, est sextuple championne du monde et détentrice de vingt records du monde dans cette discipline. Née à Saint-Pétersbourg, Svetlana a déménagé en Espagne à l'âge de sept ans pour étudier à l'Académie Sanchez-Casal, connue comme le berceau de nombreuses stars du tennis. Kuznetsova a montré pour la première fois qu'elle avait un « instinct foudroyant » en 2007, sa meilleure saison à ce jour (elle a terminé n°2 à l'époque.) Kuznetsova a participé à quatre finales en simple du Grand Chelem, en remportant deux. Une chose est sûre : Svetlana, qui a remporté un total de 18 titres WTA en simple et 16 en double, n'abandonne jamais, et cet esprit combatif rend la joueuse de 36 ans toujours aussi dangereuse.

10 - Anna Kalinskaya

Anna est née avec l'instinct et le désir de gagner. Elle était au septième ciel lorsqu'elle a battu Sloane Stephens (États-Unis), au stade Arthur Ashe à l'US Open 2019. « Vous devez frapper la balle de tennis pour qu'elle vole plus vite qu’un volant », dit Kalinskaya et elle sait de quoi elle parle. Les parents d'Anna sont tous deux d'anciens joueurs de badminton professionnels. Le succès sportif et la volonté de gagner sont dans leur sang. Elle a commencé à jouer au tennis alors qu'elle n'avait que cinq ans, quand elle passait l'été dans la datcha de sa grand-mère. À tout juste 23 ans, Anna a encore un long chemin à parcourir avant de devenir n°1 mondiale, comme son idole, la Belge Kim Clijsters.

9 - Vera Zvonareva

Vera a hérité sa passion du sport de sa mère, médaillée de bronze olympique en hockey sur gazon. C'est elle qui a initié la petite Vera au tennis à l'âge de six ans. Aux Internationaux de France 2003, Zvonareva a battu la n°3 mondiale de l'époque, Venus Williams, au quatrième tour. En 2008, elle est médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Pékin. En double, Zvonareva a également remporté cinq titres de Grand Chelem, raflant son troisième titre du Grand Chelem en double féminin à l'US Open en 2020, en partenariat avec l'Allemande Laura Siegemund. Elle était deuxième mondiale en 2010 au classement WTA, ce qui a marqué le sommet de sa carrière. Zvonareva a remporté douze titres WTA en simple et a été médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. En double, elle a remporté cinq titres de Grand Chelem. À 37 ans, Vera n’est pas près d’avoir dit son dernier mot.

8 - Varvara Gracheva

La mère de Varvara a inculqué l'amour de la raquette à sa fille et a été son entraîneuse jusqu'à l'âge de 14 ans. Actuellement, Varvara passe la plupart de son temps sur la Côte d'Azur à l'ETC Academy, où elle s'entraîne aux côtés de Daniil Medvedev, qui a offert à la Russie son troisième titre de Coupe Davis depuis 2006 le 5 décembre 2021.

Varvara a fait de jolis débuts en WTA à Lausanne en 2019, où elle a battu Julia Grabher en finale. Gracheva a remporté sept titres ITF en simple. Elle n'a que 21 ans, ce n'est donc que le début !

7 - Anastasia Potapova

La bombe blonde est une ancienne n°1 junior et a été championne de simple féminin à Wimbledon 2016. Son destin sportif était prédéterminé. La mère d'Anastasia jouait au basket-ball, tandis que sa grand-mère était entraîneuse de basket-ball. Potapova a commencé à jouer au tennis à cinq ans. À l'Open d'Australie 2021, elle a battu la N°24, l'Américaine Alison Riske, au premier tour, mais a perdu au troisième tour contre la 10e tête de série Serena Williams. Pas mal pour une jeune de 20 ans ! Il semble que Potapova soit sur la voie rapide du succès.

6 - Lyudmila Samsonova

Prenez-le comme une sorte d'avertissement : Samsonova, 23 ans, aime jouer sur dur, elle adule le coup droit et son modèle est Maria Sharapova.

Née dans la ville d'Olenegorsk, dans la région de Mourmansk, sa famille a déménagé sous le soleil de l'Italie alors que Lyudmila n'avait que 18 mois. Son père, un joueur de tennis de table talentueux, a été invité à jouer pour le club turinois Ferentino. Il n'y avait pas beaucoup de choix en matière de sports. Son père a déclaré que Lyudmila devrait soit suivre ses traces et commencer à jouer au tennis de table, soit essayer le tennis sur gazon, pour changer. Samsonova a commencé le tennis à l'âge de six ans. Jusqu'en 2018, elle a représenté l'Italie dans le sport professionnel, avant de rejoindre sa Russie natale. Lyudmila a fait sensation en Russie et à l'étranger lorsqu'elle a remporté son premier titre WTA à l'Open d'Allemagne 2021. Samsonova a également remporté six titres ITF.

5 - Ekaterina Alexandrova

Alexandrova, 27 ans, est une grande fan de Serena Williams et ses aspirations professionnelles sont aussi hautes qu’une montagne ! Née dans la ville de Tcheliabinsk, dans l'Oural russe, Alexandrova vit et s'entraîne à Prague depuis 1996. Coachée par son père, elle a remporté sept titres ITF en simple et un titre WTA en simple. Elle a montré ses qualités de lutteuse à Roland-Garros 2021, où elle a battu au premier tour Venus Williams, âgée de 40 ans, sept fois championne du Grand Chelem. Et même si elle a été éliminée au deuxième par la future championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova, les victoires continueront sans aucun doute durant sa carrière.

4 - Veronika Kudermetova

Son père, Eduard Kudermetov, est un champion russe de hockey sur glace. Veronika est née pour être une star du tennis. Elle a commencé à jouer au tennis à l'âge de huit ans. Kudermetova a remporté son premier titre WTA en simple à l'Open de Charleston 2021 et son premier titre WTA en double à l'Open de Wuhan 2019. La joueuse de tennis de 24 ans, qui domine ses adversaires depuis la ligne de fond, a toutes les chances de porter ses aspirations professionnelles au plus haut niveau. Elle est forte, rapide et ne se laisse pas battre facilement.

3 - Daria Kasatkina

C'est son frère aîné Alexandre qui a décelé le potentiel de future championne de sa petite sœur. Née dans la ville de Togliatti, dans la région de Samara, Daria a commencé à jouer sur le circuit junior ITF à l'adolescence. Kasatkina en a étonné plus d’un lorsqu'elle a remporté son premier titre lors du deuxième tournoi de sa carrière. En 2018, elle a terminé deuxième derrière la quadruple championne du Grand Chelem Naomi Osaka au Premier Mandatory Indian Wells Open. Joueuse solide, Kasatkina, 24 ans, a déjà remporté quatre titres WTA en simple, ainsi qu'un titre en double.

2 - Elena Vesnina

Les fans du monde entier sont captivés par son charme. Vesnina, 35 ans, est l'une des joueuses de tennis russes les plus titrées de sa génération. Une partie de son charme réside dans sa force physique. Vesnina a le jeu de jambes d'une danseuse et la vitesse d'une lionne.

Lorsque ses parents ont fait découvrir le tennis à Elena à l’âge de sept ans, personne ne pensait que ce serait son sport pour la vie. Heureusement, le premier entraîneur d'Elena était Yuri Judkin, qui a également entraîné Maria Sharapova.

Vesnina est quadruple championne du Grand Chelem en double, ayant remporté les tournois de Roland-Garros 2013, de l'US Open de 2014 et de Wimbledon 2017, ainsi que le double mixte de l'Open d'Australie 2016. En 2018, elle s’est classée n°1 en double féminin.

1 - Anastasia Pavlyuchenkova

Né en 1991, l'année de l'effondrement de l'Union soviétique, Pavlyuchenkova sait ce qu'est la compétition de haut niveau. Prodige junior, Pavlyuchenkova a remporté trois titres juniors de Grand Chelem et est devenue n°1 mondial junior à l'âge de 14 ans.

Pavlyuchenkova est admirée pour ses incroyables prouesses athlétiques. Elle a remporté 12 titres WTA en simple et cinq titres ITF en simple. Comme si cela ne suffisait pas, Anastasia a remporté cinq titres WTA en double et huit titres ITF en double. Elle a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 2020 en double mixte avec Andrei Rublev. Avec son coup droit puissant, Anastasia est au sommet de son art et est actuellement la joueuse n°1 de Russie en simple.

