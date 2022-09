Tennis: Karen Khachanov, ce Russe qui fait sensation à l’US Open

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Karen Khachanov, un joueur de tennis russe, a remporté les quarts de finale de l’US Open le 7 septembre 2022 en battant le joueur de tennis australien Nick Kyrgios. Khachanov devrait désormais affronter le Norvégien Casper Ruud lors de la première demi-finale, prévue le 9 septembre 2022.

La star russe du tennis est actuellement 31e au classement ATP.

Débuts de carrière

Karen Khachanov est né le 21 mai 1996 dans une famille mixte arménienne et russe. Sa carrière dans le tennis a commencé presque par accident à l’âge de trois ans.

Diego Souto/Quality Sport Images /Getty Images Diego Souto/Quality Sport Images /Getty Images

« Bien sûr, je n’ai pas demandé à être emmené à des cours de tennis quand j’avais trois ans. Mes parents aimaient le sport et il y avait une option pour le pratiquer à l’école maternelle où j’allais. Alors, ils ont décidé que je devrais essayer. À trois ans, tout est très formel : on saute, on court, on fait des exercices de développement général. Et vous prenez une raquette vers l’âge de quatre ou cinq ans », a déclaré Khachanov dans l’une de ses interviews.

Shi Tang/Getty Images Shi Tang/Getty Images

On dit que Karen Khachanov a un tempérament colérique, un trait de caractère qui aurait pu compliquer l’ascension du joueur vers la célébrité. Cependant, parfois, ce qu’on appelle de la mauvaise humeur n’est que de la détermination, comme l’illustre ce match controversé de l’European Open 2020.

Un autre obstacle dans la carrière professionnelle de Khachanov était un problème de santé inattendu qui s’est produit à l’âge de 12 ans. La jeune Karen a eu une poussée de croissance qui a entraîné des complications se traduisant par une perte de coordination. Cela a tellement affecté son jeu que ni ses parents ni ses entraîneurs ne croyaient qu’il serait possible pour le jeune homme de poursuivre sa carrière sur les courts.

>>> Qui est le joueur de tennis russe Andrey Rublev?

Néanmoins, il a réussi à surmonter cette épreuve. Début 2013, Khachanov, 17 ans, a remporté le Championnat d’Europe junior. À l’époque, sa taille atteignait 1,98 m et son poids 87 kg.

Médaille olympique et vie de famille

Khachanov a fait ses débuts professionnels en 2014, remportant le tournoi ITF Futures à Taiwan. Une carrière réussie a suivi, emmenant Khachanov dans des tournois à travers le monde entier.

« En 2016, j’ai commencé à devenir autonome [financièrement], a déclaré Khachanov. Avant, quand je n’avais pas les moyens [de voyager en classe affaires], je voyageais en classe économique et je ne me plaignais pas. Voler en classe affaires, c’est investir en vous-même [afin de donner] votre meilleure performance sur le terrain ».

Alexander Scheuber/Getty Images Alexander Scheuber/Getty Images

Aux Jeux olympiques d’été 2020 à Tokyo, Khachanov a remporté une médaille d’argent, s’inclinant face à Alexander Zverev.

Khachanov a épousé sa femme Veronika en 2016. Lors d’une de ses apparitions à la télévision, il a révélé qu’ils se connaissaient depuis l’âge de huit ans. Depuis leur mariage, Veronika accompagne Khachanov dans ses tournées à travers le monde.

Ryan Pierse/Getty Images Ryan Pierse/Getty Images

Le couple s’est depuis installé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ils élèvent un fils qui est né en septembre 2019.

Parlant de la demi-finale à venir contre le joueur norvégien Casper Ruud, Khachanov a déclaré : « Je veux gagner. Plus vous avancez, plus vos attentes grandissent. J’ai fait un pas en avant en atteignant les demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de ma carrière. Je pense que je n’ai rien à perdre en demi-finale. J’espère que je serai prêt pour le prochain match, ce sera un bon match ».

Mark Brake/Getty Images Mark Brake/Getty Images

Une fois le tournoi terminé, Khachanov devrait atteindre au moins la 18e place du classement ATP Players Top 100. Si le Russe triomphe, il retrouvera le top 10 du classement (pour la première fois depuis qu’il avait atteint ce top 10 en 2019).

Dans cette autre publication, découvrez onze joueuses de tennis russes qui visent les sommets.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.