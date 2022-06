L’expansion du métro de Moscou de sa fondation jusqu’à nos jours (Vidéo)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Olga Konina, Anton Romanov

La première ligne de métro moscovite, Sokolnitcheskaïa, reconnaissable sur la carte grâce à sa couleur rouge, a été inaugurée en 1935 et ne comptait que 13 stations. Depuis, le métro n’a cessé de s’agrandir pour s'étendre de nos jours sur 250 stations réparties sur 14 lignes, un monorail avec six stations et long de 4,7 km, la Ceinture centrale avec 31 stations et le réseau de trains de banlieue connu comme Diamètre central, composé à présent de deux lignes et 61 stations.

D’ici 2023, il est prévu d'achever la Grande ligne circulaire. D’une longueur totale de près de 70 km, elle sera constituée de 31 stations, dont la plupart ont déjà été mises en service.

