En images: ces nouveaux tramways fluviaux qui feront bientôt leur apparition à Moscou

Fenêtres panoramiques, chargeurs USB et emplacements pour scooters et vélos – un nouveau transport fluvial écologique sera lancé le long de la Moskova en juin 2022.

Les autorités de Moscou se sont penchées sur le développement de transports écologiques sur les voies navigables de la ville.

Le 15 juillet 2021, sur le quai du parc Zariadié, tout près du Kremlin, le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine a présenté au public le premier modèle d'un nouveau tramway fluvial électrique de 22 mètres de long pouvant accueillir jusqu'à 42 passagers. Deux places de ce bateau sont destinées aux personnes handicapées.

Des écrans d'information, des chargeurs USB, des emplacements pour scooters et vélos, ainsi que des sièges et des tables pour travailler sur ordinateur portable seront installés dans la cabine du tramway. De plus, pendant le voyage, tout le monde pourra utiliser le Wi-Fi.

Les tramways fluviaux fonctionneront toute l'année, même en hiver, a déclaré Mosgortrans, entreprise publique qui se consacre au transport de passagers à Moscou et dans sa région.

L'utilisation de ces navires sera aussi accessible que possible – le paiement du trajet pourra être effectué avec une carte Troïka (utilisée pour accéder aux autres modes de transports dans la capitale) ou une carte bancaire.

Les principaux passagers des nouveaux tramways seront bien entendu les résidents des zones bordées par les voies navigables de Moscou. Ce nouveau transport réduira par cinq leur temps de trajet par rapport aux bus, a noté le service de presse du transporteur.

Parallèlement à l'émergence des tramways fluviaux électriques, la capitale russe attend la création de mini-stations pour ses passagers. Certains des quais seront équipés de bornes de recharge pour les navires.

En septembre prochain, les autorités moscovites annonceront un appel d'offres pour la production et la fourniture de ces bateaux électriques. Les premiers tramways seront lancés en juin 2022 le long de deux itinéraires – de la gare de Kiev à travers le quartier des affaires Moscow-City jusqu'au quartier de Fili et de l'ancienne zone industrielle ZIL au quartier Petchatniki.

« En 2022-2023, nous créerons deux itinéraires à part entière, sur lesquels circuleront 20 tramways fluviaux, avec des stations d'accueil correspondantes. S'ils jouissent d’une popularité auprès des Moscovites, nous les développerons à l'avenir », a déclaré Sergueï Sobianine.

