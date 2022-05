En images: dix mèmes de la Russie tsariste (oui, ils existaient déjà !)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les cartes postales sont apparues en Russie au XIXe siècle et au début du XXe. Elles sont devenues un produit fétiche des vacances, comme le chocolat. Certes, seule la crème de la société pouvait se permettre tout cela. Les cartes postales étaient chères : 3 à 5 kopecks pour du noir et blanc, 5 à 10 pour de la couleur (alors qu'une miche de pain coûtait un demi kopeck).

Les sujets varient, des salutations de vacances standard aux reproductions d'œuvres d’art en passant par des images mignonnes. Mais il existait une catégorie de cartes postales présentant des images drôles, sarcastiques, effrontées ou carrément surréalistes. Il s'avère que l'humour et les problèmes évoqués dans ces « mèmes tsaristes » ne sont pas si différents d'aujourd'hui. Il y a cent ans, les gens en Russie se moquaient déjà des végétariens, des curiosités de la mode et de l'écart entre la réalité et les attentes.

Fiancé. Marié. Divorcé

Domaine public Domaine public

Papa ! Papa !

Domaine public Domaine public

Le Christ est ressuscité !

Domaine public Domaine public

Le voyage en mer constitue un plaisir en son genre

Domaine public Domaine public

Mariage par intérêt (Les origines des mèmes avec des chatons se trouvent quelque part ici)

Domaine public Domaine public

Il faut saler.

Domaine public Domaine public

Rêve et réalité

Domaine public Domaine public

Végétarien. Si j'arrive à échapper au danger, je te donne ma parole de manger de la viande

Domaine public Domaine public

Défenseuse de l'égalité au bassin des hommes

Domaine public Domaine public

Soyez fructueux et multipliez

Domaine public Domaine public

