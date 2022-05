Quand la peinture russe se consacre à l’amour

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr Viktor Vasnetsov. Ivan Tsarévitch chevauchant le loup gris, 1889 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Viktor Vasnetsov est devenu célèbre pour ses illustrations de contes populaires. L'un de ses favoris était Ivan Tsarévitch, l'oiseau de feu et le loup gris. Sur cette image, Ivan sauve héroïquement la Belle Hélène des forces du mal, l'emportant sur le dos de son ami à quatre pattes.

Karl Brioullov. Italienne soufflant un baiser, 1826 Musée Russe Musée Russe

Cet artiste russe a beaucoup travaillé en Italie et son héritage le plus célèbre de cette période est probablement l'immense toile Le Dernier Jour de Pompéi, mais il a également peint plusieurs scènes de genre montrant la vie italienne, et en particulier les femmes de ce pays cueillant des raisins, prenant un bain le matin, soufflant un baiser à un étranger.

Ilia Répine. Préparation à l'examen, 1864 Musée Russe Musée Russe

À première vue, il n'y a pas de scènes d'amour dans ce tableau d'Ilia Répine, l'un des artistes russes les plus célèbres. Mais regardons ça de plus près : deux cadets russes se préparent pour passer des examens, mais il semble que le temps soit si beau dehors qu'ils ne peuvent tout simplement pas se concentrer sur leurs études et l'un d'eux s'endort même. Quant au deuxième jeune homme, au lieu de bachoter, il souffle des bisous à la fille vue dans la fenêtre voisine. C'est tellement romantique, n'est-ce pas ?

Nikolaï Iarochenko. Sur une balançoire, 1888 Musée Russe Musée Russe

Iarochenko était l'un des artistes réalistes que l'on appelle Ambulants. Ils ont refusé de suivre les canons et les règles de l'art académique, mais ont décidé de se concentrer sur le reflet de la vie quotidienne provinciale du pays. Cette toile représente un couple se balançant pendant un jour férié. Elle est une femme de chambre timide, et lui est un soldat essayant de gagner son cœur dans ce moment soudain d'intimité excitante.

Constantin Somov. Amoureux. Soir, 1910 Galerie d'art nationale arménienne Galerie d'art nationale arménienne

Constantin Somov a été le tout premier artiste érotique de la Russie tsariste et avait une réputation scandaleuse. L'œuvre de fiction la plus célèbre de Somov est peut-être Le Livre de la Marquise, recueil de textes érotiques français du XVIIIe siècle avec des illustrations sensuelles qui peuvent encore être qualifiées de pornographiques.

Kouzma Petrov-Vodkine. Jeunesse (Le Baiser), 1913 Musée Russe Musée Russe

Vous connaissez probablement cet artiste en tant qu'auteur de l'emblématique Cheval rouge au bain. Il a également peint des scènes de guerre, de la vie soviétique, de la révolution russe et, par exemple, un portrait de son chef, Lénine. Cependant, il a aussi examiné l'être humain d'une manière très naturaliste.

Marc Chagall. Anniversaire, 1915 Musée d'Art Moderne de New York (MoMA) Musée d'Art Moderne de New York (MoMA)

Cet artiste franco-russe aimait représenter des baisers et des amants sur ses toiles. Prenez, par exemple, son tableau culte Au-dessus de la ville sur lequel un couple s'élève dans les airs au-dessus de la ville natale de l'artiste, Vitebsk (aujourd'hui en Biélorussie). Le tableau Anniversaire nous montre l'artiste lui-même et sa femme bien-aimée, Bella. Peint par son propre pinceau, il semble voler grâce aux ailes de l'amour !

Konstantine Iouon. Baiser de Pâques, années 1920 Collection privée Collection privée

Iouon était un élève du célèbre artiste russe Valentin Serov. Il a créé une série de graphiques sur la beauté et le charme de la Russie provinciale avec ses églises et ses bulbes dorés et sur les fêtes orthodoxes avec des gens qui passent des moments heureux, tout comme ces deux-là.

Iouri Pimenov. Pendaison de crémaillère lyrique, 1965 Sputnik Sputnik

Iouri Pimenov était le principal artiste du réalisme socialiste, montrant la vie soviétique à travers des lunettes roses, comme l'exigeait la propagande. L'un des thèmes principaux de son œuvre était la représentation de scènes d'une « vie nouvelle et meilleure » qui accompagnait la période de dégel. Cette toile représente des personnes qui ont finalement obtenu leur propre appartement, peut-être, elles y ont déménagé d'un appartement communautaire - et, enfin, elles ont un endroit où elles peuvent s'embrasser autant qu'elles le souhaitent !

Viktor Popkov. Les deux, 1966 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Il s'agit d'un autre artiste réaliste socialiste, et les connaisseurs d'art se réfèrent généralement à ses peintures comme faisant partie du soi-disant « style sévère » de l'art soviétique, qui représentait des ouvriers, des soldats et d'autres vrais héros soviétiques qui mènent une vie dure et ont une apparence brutale. En regardant cette toile, vous pouvez sentir la tension psychologique. Ce couple doit avoir une relation difficile, et leur silence est plus éloquent que les mots.

