Qui sont les médaillés russes des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin?

Les athlètes russes, concourant au nom du COR (Comité olympique russe), ont terminé les Jeux olympiques d'hiver de Pékin (4-20 février 2022) à la 9e place au classement des médailles d'or, mais à la deuxième pour le nombre total de médailles, derrière la Norvège (32 contre 37). Ils ont remporté 6 médailles d'or, 12 d'argent et 14 de bronze. Le plus grand nombre de distinction a été remporté dans les épreuves de ski et de patinage artistique.

Anna Shcherbakova

Sarah Stier/Getty Images Sarah Stier/Getty Images

L'actuelle championne du monde de patinage artistique, Anna Shcherbakova, âgée de 17 ans, a remporté l'or olympique dans le simple dames.

Avant le programme court, elle a cassé ses patins et a dû utiliser d'urgence une nouvelle paire. Néanmoins, ce problème ne l'a pas empêchée de réaliser la meilleure performance, en réussissant deux quadruples sauts. Une technique parfaite, ainsi que son sens artistique, l'ont couronnée première de sa discipline.

Alexandra Trusova

Sarah Stier/Getty Images Sarah Stier/Getty Images

Bien que Trusova n'ait remporté que l'argent dans le simple féminin, sa performance a été qualifiée de l'une des plus difficiles du patinage artistique. À Pékin 2022, l'athlète de 17 ans a d’ailleurs été la première de l’histoire à réussir cinq quadruples sauts en un seul programme.

Néanmoins, Trusova a admis qu'elle était contrariée par le résultat final et, après la compétition, a même déclaré qu'elle « déteste le patinage artistique ».

Kamila Valieva

Nikolaï Mouratkine/Agence Anadolu/Getty Images Nikolaï Mouratkine/Agence Anadolu/Getty Images

Cependant, le moment le plus difficile de ces Jeux olympiques d'hiver a sans doute été le drame de Kamila Valieva, 15 ans. Dans un premier temps, les athlètes russes ont été médaillés d'or dans l'épreuve de patinage artistique par équipe, mais, le lendemain, la cérémonie de remise des prix a été reportée en raison d'un test de dopage présumé positif de Valieva. Or, alors que les règles relatives aux violations du règlement antidopage ne s'appliquent qu'aux athlètes âgés de plus de 16 ans, le CIO a refusé de récompenser les patineurs artistiques russes jusqu'à la fin de l'enquête. Dans la compétition individuelle, Valieva n'a obtenu que la 4e place.

Alexander Bolshunov

Wei Zheng/CHINASPORTS/VCG/Getty Images Wei Zheng/CHINASPORTS/VCG/Getty Images

Il est le premier skieur de l'histoire à avoir remporté cinq médailles à une seule édition des Jeux olympiques d'hiver. Il s’agissait ici de la deuxième participation d'Alexander, 25 ans, à cette compétition : en 2018, il a remporté une médaille de bronze et trois médailles d'argent, tandis qu’à Pékin, il a réussi à remporter trois médailles d'or et deux médailles d'argent, notamment dans le relais par équipe de ski de fond et le skiathlon.

Bolshunov est l'un des athlètes russes les plus récompensés, qui a remporté deux fois la Coupe du monde de ski de fond FIS et le Tour de Ski.

Natalia Nepryaeva

Lars Baron/Getty Images Lars Baron/Getty Images

À Pékin 2022, Nepryaeva a remporté l'argent dans le skiathlon de 15 kilomètres, l'or dans le relais 4×5 kilomètres et le bronze dans le sprint classique par équipe avec Yulia Stupak, Tatiana Sorina et Veronika Stepanova. L'équipe féminine russe a d’ailleurs remporté le relais de ski aux Jeux olympiques pour la première fois en 16 ans.

Toutefois, à la marque des 8km de l'épreuve de sprint libre, Nepryaeva a quitté la course. « Elle a senti qu'il n'y avait aucune chance de médaille et elle a décidé de prendre soin de sa santé », a commenté le champion olympique de biathlon Alexander Tikhonov.

Evgeniy Klimov, Irina Avvakumova, Danil Sagdeev et Irma Makhinia

Cameron Spencer/Getty Images Cameron Spencer/Getty Images

Les sauteurs à ski ont apporté à la Russie une médaille d'argent dans l'épreuve mixte par équipe sur tremplin normal. Bien que la discipline mixte elle-même soit nouvelle aux Jeux olympiques (auparavant, les athlètes ne se produisaient qu'en équipe masculine ou féminine), les Russes ont toujours participé au saut à ski, mais sans grand succès, jusqu'à Pékin 2022, qui a marqué pour eux la première médaille olympique dans ce sport depuis 1968.

Ruslan Zakharov, Daniil Aldoshin et Sergey Trofimov

David Ramos/Getty Images David Ramos/Getty Images

Les patineurs de vitesse russes ont remporté la toute première médaille pour le pays dans la poursuite par équipe masculine, décorés de l'argent olympique. À propos, Zakharov était également le médaillé d'or des Jeux olympiques d'hiver de 2014 en courte piste.

Vic Wild

Maja Hitij/Getty Images Maja Hitij/Getty Images

Également médaillé d'or à Sotchi en 2014, l'Américano-Russe Vic Wild n'avait pas montré de résultats exceptionnels en snowboard au cours des huit années qui ont suivi. Cependant, à Pékin 2022, l'athlète de 35 ans s'est soudainement retrouvé sur le podium olympique avec une médaille de bronze dans l'épreuve masculine de slalom géant parallèle, battant même le triple champion du monde Dmitry Loginov, représentant lui aussi le COR.

