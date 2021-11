Comment un émissaire russe a-t-il sauvé Pékin des troupes françaises et britanniques?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au milieu du XIXe siècle, l'Empire Qing a traversé une période de son histoire des plus mouvementées : le pays était en proie à une révolte massive des paysans Taiping contre la domination étrangère et la dynastie mandchoue au pouvoir. Qui plus est, au cours des deux guerres de l'opium, la Chine a dû résister aux pressions des puissances occidentales qui cherchaient à renforcer leur influence économique dans l'Empire du Milieu.

Les troupes britanniques et françaises, mieux entraînées et armées, ont aisément assuré leur victoire sur l'armée Qing et, au début du mois d'octobre 1860, se tenaient aux portes de Pékin, se préparant à ravager la capitale chinoise. C'est à ce moment critique que la ville a été sauvée par un envoyé russe, l’adjudant-général Nikolaï Ignatiev. Cependant, il ne l'a pas fait uniquement pour le bien des Chinois.

Partition de l'Extrême-Orient

Seconde guerre de l'opium, 1856-1860 Domaine public Domaine public

L'émissaire russe a été envoyé en Chine avec une tâche presque impossible : persuader à lui seul les Chinois de mettre en œuvre le traité sur le partage territorial de l’Extrême-Orient avec la Russie, qui avait été signé précédemment.

En effet, profitant de la faiblesse de son voisin du sud, au milieu du XIXe siècle, Saint-Pétersbourg avait considérablement renforcé ses positions dans cette région. En 1858, dans la ville d'Aigun, la Russie avait signé un traité avec la dynastie Qing dans lequel les empires avaient fixé leur frontière sur le fleuve Amour jusqu'à la rivière Oussouri. La question de la frontière entre cette dernière et la côte Pacifique avait cependant été laissée en suspens pour une résolution ultérieure.

Néanmoins, l'empereur Aixinjueluo Yizhu (Xianfeng) avait rapidement refusé de reconnaître le traité d'Aigun et avait destitué les fonctionnaires qui l'avaient conclu. Au niveau officiel, on prétendait que « la rive gauche n'a pas du tout été cédée à la Russie », mais « prêtée » pour l'installation de « pauvres Russes, qui errent faute de terres ».

Aixinjueluo Yizhu (Xianfeng), septième empereur de la dynastie Qing Domaine public Domaine public

Le gouvernement tsariste, ayant l'intention de résoudre le problème de manière pacifique, a donc envoyé à Pékin Ignatiev, qui a alors passé près d'un an dans la capitale impériale, tentant en vain d'obtenir une définition définitive de la frontière entre les deux États et la reconnaissance de l’appartenance à la Russie des territoires côtiers, qu’elle dominait déjà de facto.

Finalement, face à cette impasse, le ministre des Affaires étrangères Alexandre Gortchakov a proposé à son envoyé le plan suivant : se rendre auprès des armées britannique et française, marcher avec elles jusqu'à Pékin, où il agirait en tant que médiateur et pacificateur, exigeant en récompense des Qing la ratification du traité d'Aigun.

Lire aussi : Comment des cosaques russes sont-ils devenus la garde personnelle de l'empereur chinois?

Un diplomate habile

Nikolaï Ignatiev Sergueï Levitski Sergueï Levitski

En mai 1860, Ignatiev a ainsi furtivement quitté la capitale chinoise et rejoint rapidement le camp des alliés à Shanghai, où il a rencontré le baron Jean-Baptiste Louis Gros et le comte James Bruce, mandatés par Paris et Londres pour obtenir la victoire sur les Qing et le droit au libre commerce de l'opium dans le Céleste Empire.

Au départ, les diplomates ont éprouvé de la méfiance à l’égard du militaire russe, mais celui-ci a su rapidement dissiper leurs craintes. Nikolaï Ignatiev les a en réalité trompés en annonçant que tous les différends territoriaux entre la Russie et l'Empire Qing avaient déjà été résolus et qu'il n'était là qu'en tant que pacificateur.

James Bruce Domaine public Domaine public

Le Russe a su gagner la confiance des alliés en devenant une source précieuse de connaissances sur la Chine, vers laquelle ils se tournaient en cas de besoin. Il leur a fourni d'importantes informations statistiques et topographiques sur le pays, des détails biographiques sur certains fonctionnaires Qing et même un plan de la ville de Pékin.

D'autre part, il a également gagné la sympathie des Chinois. La mission russe suivait volontairement un peu en arrière les troupes britanniques et françaises, aidant les habitants touchés par l'oppression des soldats européens et organisant des réunions avec les représentants des autorités locales et des cercles commerciaux. « Il est remarquable que les habitants des villages situés sur les rives du fleuve accueillaient les Russes comme des libérateurs dès qu'ils reconnaissaient que le navire était russe, les considérant comme des gens pacifiques et amis de la Chine, et demandaient à être protégés contre leurs alliés qui les volaient et les dévastaient... », a témoigné Ignatiev.

Nikolaï Ignatiev à Pékin en 1900 Dmitri Iantchevetski Dmitri Iantchevetski

Au début du mois d'octobre 1860, lorsque les troupes britanniques et françaises ont atteint Pékin, Nikolaï était par conséquent déjà devenu un personnage respecté et apprécié de manière égale par les deux parties belligérantes. Son aide s'est avérée utile au moment le plus critique.

Lire aussi : Ces conflits armés qui ont opposé la Russie et la Chine

Sauvetage de la ville

Pillage du palais du parc Yuanming par les forces anglo-françaises en 1860 Domaine public Domaine public

À la suite de l'échec des négociations entre les Alliés et les représentants du gouvernement Qing, plusieurs Britanniques et Français se sont retrouvés entre les mains des Chinois, qui les ont exécutés après de longues tortures. Les Européens, furieux, ont riposté en s'emparant et en pillant la résidence d'été de l'empereur, au parc Yuanming, obligeant ce dernier à fuir la cité.

Pékin était sur le point d'être ravagée à grande échelle lorsqu’Ignatiev a été sollicité pour une médiation par le demi-frère du monarque chinois, le prince Gong (Yixin), qui était alors le régent de l’Empire. Le général russe a accepté, mais a imposé un certain nombre de conditions : la ratification du traité d'Aigun et la délimitation des frontières de la rivière Oussouri à la Corée.

Le prince Gong Domaine public Domaine public

Ayant reçu le consentement de son interlocuteur, Nikolaï Ignatiev a ensuite fait tout son possible pour arrêter l'offensive alliée et établir un dialogue adéquat entre les parties belligérantes. « Si la dynastie Qing tombe, avec qui les alliés signeront-ils un traité ? Qui leur payera la contribution de guerre ? Au lieu de cela, ils devront créer un nouveau pouvoir en Chine, engager de nouvelles dépenses ! », a-t-il persuadé Gros et Bruce.

Finalement, après avoir succombé aux arguments de l'envoyé russe, les Britanniques et les Français se sont assis à la table des négociations. Puis, ayant obtenu des Chinois d'importants privilèges commerciaux, notamment la légalisation du commerce de l'opium, ils ont quitté la capitale.

En remerciement de son aide pour résoudre la crise, les Chinois ont en conséquence accepté de négocier avec Ignatiev. Le 14 novembre 1860 a été conclu la Convention de Pékin, qui cédait à la Russie les terres situées sur la rive droite du fleuve Amour, de l'embouchure de l'Oussouri jusqu'au rivage de l'océan Pacifique (à l'est) et la frontière avec la Corée (au sud). « Tout cela sans effusion de sang, par l’adresse, la persévérance et l’abnégation de notre envoyé... », a souligné le gouverneur de la Sibérie orientale, Nikolaï Mouraviov-Amourski, dans une lettre à Gortchakov,

Les territoires cédés à la Russie par les traités d'Aigun (en jaune) et de Pékin (en rouge) Bibliothèque du Congrès des États-Unis Bibliothèque du Congrès des États-Unis

C'est alors que les contours de la frontière russo-chinoise, qui, à quelques modifications près, existent encore aujourd'hui, ont été généralement définis.

Dans cet autre article, nous vous relations comment l'Union soviétique a aidé les communistes à prendre le pouvoir en Chine.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.