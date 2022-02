Comment s’est terminé le drame du patinage artistique russe aux Jeux olympiques de Pékin?

Le 17 février 2022, la principale intrigue du simple féminin de patinage artistique de ces Jeux olympiques d'hiver s’est achevée et deux athlètes russes ont remporté les médailles d'or et d'argent. Cependant, la prometteuse et très en vue Kamila Valieva n'a pas su gérer ses émotions après le récent scandale de dopage.

L'équipe du Comité olympique russe (COR) était représentée par trois patineuses artistiques aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin : Kamila Valieva, Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova, les trois premières aux derniers championnats de Russie de la discipline et toutes élèves de l'entraîneur Eteri Tutberidze. Toutes sont déjà devenues des stars mondiales, établissant de nouveaux records et remportant de nombreux titres. Les fans de patinage du monde entier ont même donné à Trusova le surnom de « fusée russe » pour ses quadruples sauts.

Scandale de dopage

Kamila Valieva et ses entraineurs Eteri Turberidze et Daniil Gleichengauz Grigori Sissoïev/Sputnik Grigori Sissoïev/Sputnik

Kamila Valieva s'est imposée dans le classement par équipe, devenant la première athlète féminine de l’histoire à effectuer un quadruple saut aux Jeux olympiques. Tous les regards se sont tournés vers elle, émerveillés par sa souplesse et sa grâce, et s'attendant à ce que la médaille d'or de la compétition individuelle lui revienne.

Cependant, la cérémonie de remise des prix prévue le 7 février a été reportée, pour des raisons peu claires, et, finalement, un scandale de dopage a éclaté à cause d'un contrôle effectué par Valieva en décembre 2021. Jusqu'au tout dernier moment, on ne savait pas si la patineuse serait autorisée à participer à la compétition de patinage simple féminin.

« Aucun dopage n'aidera une athlète à sauter des quadruples et ne lui donnera la grâce », a alors déclaré l'entraîneur Tutberidze, commentant le test de dopage prétendument positif.

Finalement, le Tribunal arbitral du sport a dû prendre une décision urgente sur cette affaire et a décidé d'autoriser Kamila à participer au programme individuel.

Résultats individuels

Kamila Valieva Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

Le simple féminin comprenait deux épreuves – le programme court le 15 février et le programme libre le 17 février. À l'entraînement, la jeune Valieva, âgée de 15 ans, avait commencé à montrer sa nervosité et était apparue fatiguée émotionnellement et psychiquement de toute cette pression supplémentaire survenue en raison de cette affaire. Néanmoins, elle a fait preuve d'un grand courage dans le programme court, sans commettre la moindre erreur, et a terminé en première position avec un score de 82,16 points.

Anna Shcherbakova Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

Anna Shcherbakova est arrivée deuxième, tandis qu'après une chute malencontreuse, Alexandra Trusova a cédé la troisième place à la patineuse japonaise Kaori Sakamoto, terminant en quatrième position.

Le programme de patinage libre devait ensuite décider des scores finaux et des médailles. Alexandra Trusova a réalisé une excellente performance et est devenue la première patineuse de l'histoire à réussir cinq quadruples sauts aux Jeux olympiques, obtenant un score record pour cette épreuve, de 177 points.

Alexandra Trusova Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

La championne du monde en titre, Anna Shcherbakova, a également brillé, réussissant deux quadruples sauts et se plaçant en première position pour le score cumulé des deux programmes.

Kamila Valieva, dont on attendait la victoire, est quant à elle tombée deux fois et a commis plusieurs erreurs dans le programme libre. Elle a quitté la glace en larmes. « As-tu abandonné la lutte là-bas ? », lui a demandé Tutberidze en rencontrant l'athlète lors de sa sortie de la glace.

Le célèbre entraîneur russe Tatiana Tarasova, qui a formé plusieurs champions olympiques, a en réalité estimé que Kamila était brisée avant même le simple dames. « Comment pouvez-vous réconforter Kamila ? Ils l'ont tuée, tuée, tuée et finalement elle a été tuée. Nous l'avons vu aujourd'hui », a-t-elle déclaré.

Anna Shcherbakova a remporté l'or, Alexandra Trusova a obtenu l'argent, tandis que le bronze est allé à la Japonaise Kaori Sakamoto. Kamila Valieva a ainsi terminé en quatrième position à l’issue des deux programmes.

Le drame au-delà de la patinoire

Alexandra Trusova Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

Si Anna était sans doute heureuse, Alexandra Trusova, 17 ans, était insatisfaite de l'argent. Elle n'a pas su gérer la tension émotionnelle et a pleuré après les résultats finaux. « Je déteste le sport, je n'irai plus jamais sur la glace », a-t-elle crié à son équipe d'entraîneurs. Trusova était surtout déçue, car, malgré tous ses records et ses sauts spectaculaires, elle n'a jamais remporté l'or dans les tournois seniors de toute sa carrière – seulement des médailles d'argent et de bronze.

Lors de la conférence de presse, Alexandra a néanmoins réussi à contenir ses émotions et n'a pas blâmé les entraîneurs ou qui que ce soit pour ses résultats. Elle a également mentionné qu'il était mentalement difficile pour elle de rester seule pendant trois semaines aux Jeux olympiques, sans sa mère et ses chiens.

La patineuse Evgenia Medvedeva, qui a remporté l'argent aux précédents Jeux olympiques d'hiver et qui s'attendait alors également à remporter l'or, a réconforté Trusova : « C'était un grand programme libre et tu auras tes médailles d'or à l'avenir », a-t-elle écrit sur Instagram, ajoutant que bien qu’elle ait obtenu quelques médailles d'or dans sa carrière, elle serait bien incapable de répéter ce que Trusova peut faire.

Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

De son côté, le Comité olympique a annoncé plus tôt que si Valieva prenait l'une des places du podium, il n'y aurait pas de cérémonie de remise des prix, en raison du scandale de dopage. « Au moins, ils n'annuleront pas la cérémonie maintenant », a relativisé Valieva après l'annonce des résultats.

Par contre, alors que les patineurs ayant remporté les six premières places participent habituellement à un spectacle de gala, Valieva n'a ici pas été invitée à y prendre part.

Matthew Stockman/Getty Images Matthew Stockman/Getty Images

Heureusement, la championne Anna Shcherbakova n'a pas eu à faire face à des réactions négatives. Elle était heureuse et a déclaré qu'elle avait contrôlé ses émotions et qu'elle avait même réalisé comment améliorer ses performances à l'avenir. Vladimir Poutine l’a félicitée par le biais d’une lettre officielle, notant qu'elle avait fait preuve d'un haut niveau de maîtrise et d'une énorme compétence artistique.

« J’adresse des mots particulièrement aimables à vos entraîneurs et, bien sûr, à vos coéquipiers », a souligné le président.

