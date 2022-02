En images: qui est Kamila Valieva, nouvelle championne olympique russe de patinage artistique?

Passionnée de chiens, de karting, future psychologue, ainsi qu'athlète incroyablement talentueuse et émouvante, vainqueur des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 dans l'épreuve par équipe. Cette originaire de Kazan est tout cela, et ce, malgré ses modestes 15 ans.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Une fillette, dans laquelle il y a trop de talent », c'est ainsi que son entraîneuse, Eteri Tutberidze, a décrit la patineuse artistique Kamila Valieva, 15 ans. « Elle est souple, elle comprend ce qu’est le patinage, elle est rebondissante ».

Kamila a démontré ses capacités de saut lors des Jeux olympiques de 2022 à Pékin – elle est devenue la première athlète de l’histoire à effectuer un quadruple saut dans le cadre de cette compétition. En programme libre, elle a en effet réalisé un quadruple salchow, ainsi qu’un quadruple boucle piqué et un triple axel. Valieva a obtenu 178,92 points pour sa performance et s'est classée première dans l'épreuve par équipe.

Choix entre trois sports et travail sur soi

Lintao Zhang/Getty Images Lintao Zhang/Getty Images

Kamila est née le 26 avril 2006 à Kazan. Comme elle était une enfant active, ses parents ont décidé de l’inscrire au sport. La fillette a ainsi pu suivre des cours de ballet, de gymnastique rythmique et de patinage artistique, et à l'âge de 4 ans, elle faisait déjà preuve d’une remarquable souplesse. Cependant, à cinq ans, sa mère lui a demandé de choisir une seule discipline, et Valieva a opté pour le patinage sur glace.

« Je pense que quand l’on s’élance, que l'on glisse sur la glace, que l'on déroule des programmes devant un public, que l'on saute... Tout cela est très excitant, palpitant. [...] Ils m'ont fait faire des passes de jambes, comme en ballet, des levés, ils voulaient diversifier mon patinage », a témoigné Valieva.

En 2012, les parents de Kamila ont déménagé à Moscou, et elle y a poursuivi sa formation en patinage artistique. En 2018, à 12 ans, elle a pris part à une sélection au sein de l'école de sport Sambo-70. Eteri Tutberidze, célèbre entraineuse des dernières plus grandes vedettes du patinage russe, lui a alors demandé de présenter ses rotations et ses sauts, puis l'a intégrée à son groupe.

Lintao Zhang/Getty Images Lintao Zhang/Getty Images

Au début de son entraînement avec Tutberidze, Kamila apparaissait néanmoins plus faible que les autres athlètes. Elle avait également des problèmes d’état d’esprit et de stabilité, l’avoue elle-même la jeune fille.

« Pendant que je finissais un tour, elles [les autres élèves] étaient déjà au deuxième et au troisième, puis faisaient encore 10 autres acrobaties. Au début, j'ai eu du mal à m'habituer au rythme, à faire des allers-retours et des sauts », a déclaré Valieva.

Maja Hitij/ISU/Getty Images Maja Hitij/ISU/Getty Images

Petit à petit, Kamila a toutefois pris le coup de main, a commencé à travailler sur elle-même et ses performances se sont rapprochées de la perfection. Voici sa démonstration lors des championnats de Moscou en 2015 :

Lire aussi : Portrait illustré d’Anna Shcherbakova, championne du monde de patinage artistique 2021

Premières victoires et route vers les Jeux olympiques

Lors de sa première saison en collaboration avec Tutberidze en 2019-2020, Kamila s'est vu confier le programme court « Fille sur le ballon » basé sur le tableau du même nom de Pablo Picasso. Le programme a alors attiré l’attention de la petite-fille de l’artiste espagnol, Diana, qui a personnellement félicité la patineuse. Avec ce programme, Valieva a également remporté le Grand Prix junior en France (où elle est devenue la quatrième patineuse junior de l'histoire à récolter plus de 200 points), puis le championnat du monde junior. Cette même saison, Kamila a exécuté un programme libre sur la musique de Muse Exogenesis : Symphony Pt.3 (Redemption).

Valeri Charifouline/TASS Valeri Charifouline/TASS

Lors de la saison suivante, 2020-2021, Kamila s'est essayée au patinage artistique senior avec le programme libre « Boléro », encore plus difficile, mais uniquement en Russie. En raison de la pandémie, toutes les compétitions juniors ont en effet été annulées cette année-là, mais la Fédération russe de patinage artistique a fait une exception, autorisant Kamila à concourir en tant qu'adulte. Sa principale réalisation de la saison a alors été sa médaille d'or lors de la Coupe de Russie. En finale, elle a chuté en essayant d'effectuer un quadruple salchow et a également manqué un saut, mais a tout de même remporté la première place.

Joosep Martinson/ISU/Getty Images Joosep Martinson/ISU/Getty Images

En 2021, l'athlète a ensuite présenté un nouveau programme sur la musique de Kirill Richter, In Memoriam. Elle l'a dédié à toutes les personnes décédées, en particulier sa grand-mère.

« C'est l'histoire d'un papillon, je le suis tout au long du programme, je l'attrape mais finis par le laisser partir. Kirill Richter a dit que cette musique est à la mémoire des défunts, donc je dédie ce programme à ma grand-mère, qui est décédée en 2019 », a déclaré Valieva.

Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

Avec ses programmes « In Memoriam » et « Boléro », l'athlète a remporté l'or au tournoi international Patinage Canada, a gagné l'or aux Championnats de Russie et est devenue une prétendante majeure aux Jeux olympiques de Pékin. En janvier 2022, Kamila a en outre remporté le championnat d'Europe, établissant un record du monde dans le programme court (90,45 points). Elle détient aussi le record de score en programme libre (185,29) et celui du total de points (272,71), établis lors de la Coupe de Russie (aussi appelée Coupe Rostelecom) en novembre 2021.

Aux Jeux Olympiques de 2022, Kamila a enfin établi le record olympique de points pendant son programme « In Memoriam ». Elle est également devenue la première patineuse artistique de l’histoire à effectuer un quadruple saut durant cette compétition.

Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

« Je suis très heureuse d’avoir aujourd’hui réussi à faire deux quadruples sauts et un triple axel. Je n'ai pas réussi le second boucle piqué, mais je vais y travailler. C'est un sentiment tellement incroyable de patiner ta première saison en compétition adulte et que l'on parle déjà beaucoup de toi », s’est enthousiasmée Valieva après sa performance.

Passe-temps et secret du succès

Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

L’on qualifie Kamila de patineuse artistique unique en raison de sa plasticité et de ses sauts – elle est également épatante par ses fixations, ses rotations et la maîtrise de ses acrobaties. Dans un entretien, elle a révélé que le secret de sa réussite réside dans la répétition quotidienne de son programme et dans son coach.

« C’est comme si elle [Eteri Tutberidze] exécutait ce programme avec moi à chaque entraînement, elle connaît chaque rotation de tête, chaque mouvement de bras, il me semble qu'elle sait même comment je respire durant le programme, ce que je ressens en réalisant tel ou tel élément. Et je ne suis plus moi. Je suis elle. Eteri ressent et comprend chaque programme et m'aide à comprendre, accepter et ressentir chaque mouvement », explique l’adolescente.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Pour se changer les idées, Kamila dessine. « Quand j'étais petite, j'adorais dessiner, se souvient-elle dans une interview accordée à l'agence TASS. Et j'étais bonne à ça. Pas exactement précis et correct, mais pour un enfant de six ans, c'était beau. Pas seulement des gribouillis dans le style "un trait, un trait, et un rond pour faire un bonhomme", mais quelque chose d’un peu plus ambitieux ».

Elle rêve aussi de conduire une voiture. En raison de son âge, la patineuse de 15 ans ne peut cependant pas encore obtenir de permis en Russie, et se contente donc pour l'instant de faire du karting. En outre, elle s'occupe de son spitz, Leva.

Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

Pour ce qui est de ses projets futurs, la championne envisage de devenir psychologue et de décrocher une nouvelle médaille d'or aux Jeux olympiques. « C'est un tel rêve d'enfant, depuis que j'ai trois ans probablement je dis à ma mère : "Je veux devenir championne olympique !". Et voilà, il s'est réalisé. Et à partir de maintenant, je vais travailler pour qu'un autre de mes rêves devienne réalité », a révélé Valieva.

Dans cet autre article, nous vous révélions ce qu’il faut savoir sur l'équipe nationale russe aux JO d’hiver 2022 à Pékin.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.