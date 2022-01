Trois patineuses artistiques russes qui participeront aux JO de 2022

Belles, amoureuses des animaux et passionnées de sport – portrait de trois championnes de patinage artistique et futures participantes des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

Kamila Valieva

Kamila Valieva, 15 ans, est originaire de Kazan, capitale de la République russe du Tatarstan. Elle a commencé le patinage artistique à l'âge de 3 ans et demi, mais ce n'était pas son seul passe-temps - en parallèle, elle faisait du ballet et de la gymnastique. À l'âge de cinq ans, sa mère lui a suggéré de choisir un sport, et Kamila Valieva a opté pour le patinage. Et elle a pris la bonne décision.

À l'âge de 12 ans, ses parents l'emmènent à l'école de sport Sambo-70 à Moscou, où elle est remarquée par Eteri Tutberidze, l’entraîneuse de la championne olympique 2018 Alina Zagitova et de la championne du monde Evgenia Medvedeva, qui la prend dans son équipe.

Un an plus tard, lors de la saison 2019/20, Kamila a remporté la finale du Grand Prix et est devenue championne du monde chez les juniors. Elle est également devenue la deuxième patineuse artistique de l'histoire à effectuer un quadruple boucle piqué lors de compétitions sous l’égide de l'International Skating Union (ISU) et a établi un record du monde de points parmi les membres de l'Union.

Le 26 décembre 2021, Kamila est devenue championne de Russie en patinage artistique individuel adulte et la première participante sélectionnée pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

Pendant son temps libre, la jeune fille aime dessiner et s'occupe de son chien Lev.

Alexandra Trusova

Alexandra a 17 ans et les médias l'appellent « la fée des sauts ». Et pour cause - elle est la première patineuse artistique de l'histoire à avoir effectué des quadruples lutz, boucles piqués et flips lors de compétitions sous l’égide de l'ISU (ces sauts n'étaient auparavant réussis que par les hommes, ndlr), et en 2018 et 2019 elle est devenue championne du monde junior.

L'athlète est née à Riazan, elle a deux petits frères et son père est maître en arts martiaux. Dès l'âge de quatre ans, Alexandra s'est intéressée au patinage - juste après que ses parents lui ont offert des patins. Pendant cinq ans, elle a étudié à Riazan, puis est allée à Moscou pour se former sous la tutelle d’Eteri Tutberidze.

Depuis lors, Trusova a été inscrite trois fois dans le Livre Guinness des records pour avoir effectué des quadruples sauts.

En octobre 2021, l'athlète s'est blessée à la jambe, mais a tout de même remporté la première place de l'étape du Grand Prix Skate America 2021, cette fois dans la catégorie adulte.

Pendant son temps libre, Alexandra étudie l'anglais et s'occupe de son chihuahua Tina. Le reste du temps, elle se consacre à l'entraînement, et semble bien déterminée à gagner les Jeux olympiques.

« Depuis l'enfance, j'ai toujours voulu faire ce que personne d'autre ne fait. [...] Le risque c’est mon dada [...] Si tout le monde après moi apprend à faire des quads, alors je ferai des quintuples », a déclaré Alexandra Trusova.

Anna Shcherbakova

Les parents d’Anna Shcherbakova, 17 ans, n'ont aucun lien avec le sport. Son grand-père est professeur de physique, ses parents sont diplômés de l'Université de Moscou. Quand sa sœur aînée Inna a commencé à pratiquer le patinage artistique, Anna s’est lancée avec elle.

« J'ai vraiment aimé ça, et j'ai probablement patiné jusqu'à sept ans uniquement pour le plaisir, sans penser à quoi que ce soit », a déclaré Shcherbakova.

Lors de ses premières compétitions en 2012, le championnat ouvert du président de la Fédération de patinage artistique de la ville de Moscou, Anna a obtenu la 22e place sur 29 possibles, et un an plus tard - la deuxième. Ensuite, elle a rejoint l'entraîneuse Eteri Tutberidze et a rapidement commencé à remporter les premières places dans les compétitions et championnats de la ville.

En 2017, Anna s'est cassé la jambe pendant un entraînement. La récupération a pris six mois, mais en 2018, elle a décroché l'or lors en finale de la Coupe de Russie 2018 chez les juniors.

Un an plus tard, Shcherbakova est passée en catégorie adulte, dans laquelle, entre autres, elle a remporté l'or aux Championnats du monde de patinage artistique 2021 à Stockholm.

Pendant son temps libre, Shcherbakova fabrique des jouets avec des élastiques - elle a maîtrisé ce passe-temps alors qu’elle était en convalescence après sa fracture de la jambe. Elle aime lire des livres des frères Strougatski, des écrivains de science-fiction soviétiques, et il n'y a pas si longtemps, elle a décidé de faire son premier saut en parachute.

