Comment les soins de beauté russes ont envahi l'Occident

De plus en plus de femmes étrangères viennent dans les salons pour une manucure «russe», des lèvres hyaluroniques de poupée et un laminage des sourcils réalisés par des maîtres russes. Qu’est-ce que ces derniers ont de plus que les autres?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Cela fait déjà un mois et cela montre à quel point c'est incroyable ! Mes ongles en gel glissent normalement au bout de deux semaines, ces filles connaissent vraiment leur métier ! », écrit sur Instagram Lia Yoo, qui se targue de 268 000 abonnés. Une autre blogueuse, italienne cette fois, Nathalia Kihara, forte de 605 000 abonnés, montre ses nouveaux sourcils dans ses Stories.

Capture d'écran Capture d'écran

Toutes deux font l'éloge du salon de beauté russe Nail.Manhattan, à New York, où travaillent des spécialistes venus de Russie. Sur le compte du salon, il y a plus d'une centaine de critiques élogieuses, à la fois d'immigrants russophones et de résidents anglophones des États-Unis.

« En ce moment, nous avons 60% de clients anglophones, et ce ne sont pas que des femmes. Les hommes apprécient également la qualité de notre travail. Chaque année, la confiance des clients américains ne fait que grandir », explique Arina Kanarski, propriétaire du salon Nail.Manhattan.

Selon elle, ainsi que de l'avis d'autres employés de salons de beauté des États-Unis et d'Europe, la manucure, les sourcils et les coiffures des professionnels russes deviennent une véritable tendance en Occident. Les hashtags thématiques #russianmanicure et #russianbeauty sur TikTok et Instagram ont cumulé plus d'un milliard de vues au total, et le magazine étranger sur papier glacé Allure a déclaré que les cosmétiques russes pourraient supplanter les produits de soin de la peau coréens les plus populaires dans le monde. Et ce n’est pas lié au hasard, mais à une technique « russe » très spéciale…

La « manucure russe », tout un art

Arina a ouvert un salon de manucure à New York en 2017. Initialement, le salon était populaire auprès des migrants russes, mais grâce au bouche à oreille et à la publicité sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'Américains ont commencé à se renseigner sur la procédure qui s'appelait « manucure russe ». En fait, il s'agit d'une technique qui n'est pas enseignée aux États-Unis, et il est donc incroyablement difficile de trouver de bons artisans sur place, avoue la propriétaire du salon.

« Aux États-Unis, on n'utilise pas d'outils pour couper les cuticules, ils se contentent de les tasser, donc la manucure a mauvais aspect. Dans la "manucure russe", il existe une technique de traitement des cuticules sans outils de coupe, que nous utilisons dans notre travail », explique Arina.

>>> Dix marques russes de cosmétiques écoresponsables

De plus, les femmes américaines sont habituées à passer 15 à 30 minutes pour une manucure ou une pédicure rapide, tandis que les Russes sont prêtes à affronter plusieurs heures de soins. Dans le cas de la « manucure russe », la procédure dure jusqu'à deux heures. Cependant, les clientes qui l'ont essayée sont prêtes à y passer encore plus de temps.

« Les professionnels russes soignent les détails et sont très attentifs au processus. Ça ne me dérange pas de passer une heure ou deux de plus si j'ai une bonne manucure ou pédicure qui dure un mois voire plus », admet Julia (qui a demandé de ne pas donner son nom de famille - ndlr), l'une des clientes du salon.

Les studios de manucure russes sont également populaires en Europe, explique Faïna Khoutova Basmante, fondatrice du salon Vernissage à Paris. Elle embauche des employés uniquement de Russie et des pays de la CEI dans son salon, car les professionnels russophones étudient la manucure et la pédicure en tant que discipline distincte, alors que dans les écoles et les cours en France, on enseigne tous les services à la fois sans étude détaillée.

« Il y a encore des Françaises qui viennent demander de se couvrir simplement les ongles de vernis sans manucure. Heureusement, nous les "convertissons" toutes, et pour elles, même nos soins de base sont juste : "Wow !". Ensuite, elles reviennent nous voir pour la qualité », explique Khoutova.

Oxana (qui a demandé à ne pas indiquer son nom de famille - ndlr), une guide russe travaillant en France, essaie également de ne se rendre que chez des artisans de manucure russes, et pour se teindre et se couper les cheveux, elle se rend spécialement à Moscou environ deux fois par an.

« Je ne vois pas souvent d’Européennes avec une manucure et encore moins avec une gomme-laque, en général elles ont l’air moins soignées. Peut-être parce que les prix des services de beauté sont assez élevés ici - par exemple, une teinture des cheveux peut coûter à partir de 200 euros. En Russie, les prix sont complètement différents, il m'est donc plus facile de recevoir certains services à domicile », a partagé Oxana.

Conseil tendance et sourcils naturels

Le deuxième service le plus populaire aux États-Unis est la teinture et le laminage des sourcils et des cils, explique Daria Kroutchinina, artiste des sourcils et propriétaire d'un salon de beauté à Williamsburg, New York.

« Aux États-Unis, l'industrie de la beauté c’est du fast-food, c'est bon marché et rapide, mais pas tout à fait de haute qualité. Heureusement, avec l'émergence d'un large segment de russophones à New York, les femmes américaines sont devenues plus sensibles à leur beauté. Elles reconnaissent que les femmes russes sont parmi les plus belles du monde, ce qui crée un stimulus pour la consommation de services de beauté russes. Une personne vient chez nos artisans pour toucher du doigt la beauté russe et recevoir un service haut de gamme », explique Daria.

>>> Pourquoi les femmes russes sont-elles considérées comme les plus belles?

Le service russe comprend tout d'abord une consultation, au cours de laquelle un professionnel évalue l'état des cheveux et détermine quel type de résultat le client souhaite obtenir. Dans le même temps, on donne également des conseils sur le soin ultérieur des sourcils, on offre de petits cadeaux comme des kits de toilettage et, si nécessaire, on fournit des consultations en ligne, même la nuit - tous les salons américains ne proposent pas de tels services.

De plus, selon Kroutchinina, tous les travailleurs locaux de l'industrie de la beauté ne savent pas comment effectuer correctement un laminage de sourcils, et elle doit souvent corriger les erreurs d'autres professionnels.

« J'ai sept ou huit exemples en six mois de salons qui ont commencé à promouvoir activement le laminage : toutes ses clientes viennent me voir avec des sourcils brûlés, frisés ou rouges. Les conséquences sont tout simplement catastrophiques », se désole Kroutchinina.

Dina Tcherepko, une autre spécialiste des sourcils et des cils travaillant à Brooklyn, estime que le problème des professionnels locaux est le manque de formation de qualité - selon elle, dans les cours locaux, comme en France, on leur enseigne tous les services à la fois, sans prendre le temps de donner une base solide dans toutes les directions.

De plus, malgré la popularité des stars d'Hollywood et des blogueurs beauté américains, la Russie a cinq à sept ans d'avance sur l'industrie américaine de la beauté. En Russie, les tendances évoluent beaucoup plus rapidement, explique Dina.

« De nombreuses femmes américaines aiment toujours se maquiller et faire un microblading brillant et accrocheur (le tatouage manuel des sourcils avec un scalpel peut laisser des cicatrices sur le visage - ndlr), alors que les maîtres russes ont depuis longtemps abandonné ce service. Nous essayons de rendre le look naturel afin que le visage ne ressemble pas à un mille-feuilles. Cela surprend toujours de nouvelles clientes, mais maintenant les femmes hispano, asiatiques et américaines viennent chez nous pour une beauté naturelle », explique Tcherepko.

>>> Pourquoi le tourisme beauté en Russie gagne à être connu

Comment travaille un « détective de la peau » ?

Les services de cosmétologues russes détenteurs d’une formation médicale et de licences gagnent en popularité aux États-Unis. La technique dite des Russian lips (« lèvres russes ») - des injections de produits comme de l'acide hyaluronique pour façonner des lèvres charnues de « poupée » - est populaire, tout comme les soins de la peau, explique la cosmétologue holistique Anastasia Vachtchouk, forte de 13 ans d'expérience. Les clients la surnomment en plaisantant « détective de la peau ».

« Je dis à chaque cliente les tests qu'elle doit passer, je recueille soigneusement son histoire de vie, puis je rédige des fiches de soins individuelles. Nous construisons un système de soins simple pour le client sans achat de flacons inutiles », explique Vachtchouk.

Selon elle, la culture consistant à aller chez les dermatologues et à prendre soin de sa peau n'est pas développée aux États-Unis ; elle doit donc constamment « sauver » les clients d'eux-mêmes, de leur ignorance concernant leur propre peau et du manque d'informations sur leur corps.

Oxana Alieva, 34 ans, originaire d'Azerbaïdjan, se rend chez Vachtchouk depuis 2018, et elle est sûre qu’aux États-Unis, il est impossible de se passer des services d’un cosmétologue russe.

« Il est difficile de trouver ici un spécialiste qui, dans le choix des soins, tienne compte non seulement des analyses, mais aussi du budget du client. Dans l’ensemble, les spécialistes russes ne sont pas seulement populaires, ils sont nécessaires ! Sans les Russes, les États-Unis feraient face depuis longtemps à une crise de la beauté », résume Alieva.

Cosmétiques Made in Russia

Du fait d’une association aussi étroite entre la Russie et une industrie de la beauté de haut niveau, pas surprenant que la demande de produits cosmétiques russes se manifeste à l'étranger. Maria Karr, spécialiste des relations publiques du territoire de l'Altaï, a lancé la boutique en ligne vendant des produits cosmétiques russes Rumore Beauty aux États-Unis en février 2021. Aujourd'hui, 70 % de ses clients ne parlent pas russe, précise la fondatrice de la marque.

>>> À manger dans mon shampoing: comment nourrir littéralement vos cheveux comme un Russe?

« Les cosmétiques russes sont issus de recettes de beauté naturelles utilisées par nos ancêtres depuis des générations. Par exemple, des baies apparemment courantes pour les Russes comme l'argousier, les groseilles noires, rouges ou blanches, les mûres, les baies de sureau sont rares non seulement dans les cosmétiques, mais aussi dans les rayons des magasins aux États-Unis », explique Maria.

Selon elle, les produits à base d'argousier, d'ortie, de bardane et de sauge jouissent d’une forte demande.

Dans cette autre publication, découvrez pourquoi les femmes russes dépensent autant d'argent en soins de beauté.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.