Pourquoi les femmes russes sont-elles considérées comme les plus belles?

Diversité ethnique

Les gens du monde entier louent l’extrême beauté des femmes russes. Cela signifie que ces dernières attirent des personnes de nations et d'ethnies très différentes ; un phénomène s’expliquant en réalité par le fait que les femmes russes sont elles-mêmes très diverses sur le plan ethnique.

Participantes d'un concours de beauté à Tchita, en Transbaïkalie (Sibérie) Evgueni Epantchintsev/Sputnik Evgueni Epantchintsev/Sputnik

Comme il y a tant d'ethnies en Russie, grossièrement, la plupart des Russes sont en quelque sorte métis. Or, une étude scientifique américaine affirme que les métis sont perçus comme plus attirants. Pourquoi ? Parce qu'instinctivement et inconsciemment, en tant qu'êtres humains, nous comprenons que les descendants de croisements peuvent potentiellement avoir une plus grande aptitude génétique que les descendants d’une seule et même ethnie.

Femmes tatares en costumes traditionnels durant une fête à Kazan, au Tatarstan Maxim Bogodvid/Sputnik Maxim Bogodvid/Sputnik

Les métis sont en effet issus d'un groupe d'ancêtres plus nombreux et ont une plus grande « mémoire génétique », ce qui les rend par exemple plus immunisés aux infections et maladies. Ces individus sont donc souvent instinctivement perçus par les autres comme à privilégier pour une éventuelle reproduction.

L’art de s’apprêter

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Les femmes russes sont connues pour s’habiller minutieusement et se maquiller, ne serait-ce que pour aller faire les courses. En effet, si vous vous penchez sur ce qu'il faut faire pour s’apprêter comme une femme russe moyenne au quotidien, vous serez étonné de constater les efforts (et les coûts impliqués) qu'il est nécessaire de déployer.

Legion Media Legion Media

Par ailleurs, le niveau des services de beauté proposés en Russie est vraiment différent de ceux que l’on trouve en Europe ou aux États-Unis. À titre d’exemple, les stands de manucure sont ici partout, y compris dans les allées des centres commerciaux. Et les femmes russes ont le don pour choisir les meilleurs professionnels. Ainsi, actuellement, la notion de « beauté russe » repose aussi largement sur le maquillage de haut niveau disponible en Russie – et pas seulement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais dans tout le pays.

Éducation

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

La capacité intellectuelle est généralement acceptée comme l'un des facteurs clefs de l’attractivité humaine que nous appelons communément « beauté ». À cet égard, la Russie figure parmi les leaders mondiaux. La Russie a été l'un des premiers pays de l'histoire à introduire l'éducation des femmes. L'Institut Smolny pour les jeunes filles nobles a par exemple été fondé en 1764, et seulement un an plus tard, il a ouvert une division pour les jeunes filles appartenant à des familles bourgeoises. Tout au long des années 1850-1870, la Russie a également été l'une des premières à introduire l'enseignement supérieur pour la gent féminine.

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

Actuellement, 37% des femmes russes ont fait des études supérieures. Bien que ce chiffre ait changé au fil des ans, il y a en Russie depuis longtemps eu plus de femmes ayant fait des études supérieures que d'hommes. Par conséquent, en 2016, il y avait 40% de femmes scientifiques en Russie, un taux bien supérieur à la moyenne mondiale (29%). Dans certaines branches, les femmes dominent même : les sciences sociales (environ 60%), la médecine (plus de 60%), les sciences agricoles et humanitaires (un peu moins de 60%). Dans les sciences naturelles, la chimie et la biologie (y compris la psychologie), les femmes sont également majoritaires. Et oui, l’intellect est beau !

