À manger dans mon shampoing: comment nourrir littéralement vos cheveux comme un Russe?

Vous êtes à la recherche d’un soin pour vos cheveux qui vous coutera moins cher qu’un détour chez le coiffeur? Nous avons choisi pour vous les astuces traditionnelles russes les plus efficaces.

Shampoing aux œufs

Legion Media Legion Media

Ce shampoing est efficace contre la chute de cheveux. Les œufs de poule sont pleins de protéines, de graisses et de vitamines. Pour des cheveux mi-longs, prenez deux œufs et un verre d’eau tiède (pas chaude), infusez-y de la camomille si vous le souhaitez. Fouettez tout d’abord les œufs avec une fourchette, puis rajouter l’eau ou l’infusion. Mélangez ensuite jusqu’à obtenir un ensemble homogène. Votre shampoing est prêt.

Vous pouvez maintenant le verser sur vos cheveux. Massez soigneusement votre cuir chevelu et rincez à l’eau tiède. Vous pouvez répéter l’opération encore une fois ou laisser agir le mélange, comme un masque, pendant 5 à 10 minutes. Rincez une dernière fois avec de l’eau et du jus de citron, pour un résultat doux et soyeux.

Shampoing au pain de seigle

Legion Media Legion Media

Nous recommandons également ce shampoing contre la chute de cheveux. Prenez un morceau de pain de seigle et laissez-le tremper dans de l’eau tiède pendant environ 20 minutes. Répartissez uniformément le pain sur votre cuir chevelu et laissez agir 20 minutes avant de rincer à l’eau tiède. Si jamais vous n’avez que de la farine de seigle dans vos placards, la recette est identique.

Shampoing à la bière

Legion Media Legion Media

Voici une façon de se laver les cheveux qui avait la cote dans les années 1920. Le houblon est parfait pour donner à vos boucles une meilleure tenue. Assurez-vous néanmoins que votre bière ne soit pas pasteurisée.

Pour du shampoing : Prenez un verre de bière, versez-le dans une casserole, faites bouillir pendant 15 minutes, jusqu’à ce que la moitié se soit évaporée. Laissez refroidir et ajoutez un verre de shampoing ordinaire (les shampoings naturels donnent de meilleurs résultats), mélangez bien. Et voilà, c’est prêt à l’emploi !

Pour de l’après-shampoing : lavez d’abord vos cheveux avec du shampoing, séchez-les légèrement avec une serviette, versez la bière à température ambiante sur l’ensemble des cheveux et du cuir chevelu, puis masser les racines pendant 5 minutes. Si vous voulez vous défaire de l’odeur de bière, vous pouvez vous rincer les cheveux à nouveau…ou pas, c’est à vous de voir ! En intégrant la bière à votre routine capillaire, votre chevelure sera brillante et les pointes renforcées.

Shampoing à la moutarde

Legion Media Legion Media

La moutarde n’est pas simplement un condiment, elle peut être utile pour chouchouter votre chevelure. Le shampoing à la moutarde est idéal pour se débarrasser des cheveux gras, leur donner du volume et les faire pousser plus vite. Diluez 1 cuillère à soupe de moutarde séchée dans 2 litres d’eau, puis ajoutez ½ cuillère à café de sucre. Nettoyez, puis rincez à l’eau tiède.

Shampoing à la fécule de maïs

Legion Media Legion Media

Encore un shampoing contre la chute de cheveux. Saupoudrez de la fécule de maïs à la racine des cheveux, puis aspergez d’eau tiède en spray. Massez ensuite le cuir chevelu et laissez reposer pendant 10 à 15 minutes. Éliminez les restes de fécule avec une serviette sèche ou en vous brossant les cheveux.

Shampoing à l’ail

Legion Media Legion Media

Nous recommandons cette recette contre – vous ne le croirez pas – la chute de cheveux. Cette dernière méthode ne va pas complétement éradiquer le problème, mais le jus d’ail, en stimulant le cuir chevelu, permet une meilleure circulation sanguine et une repousse de cheveux renforcés.

Il vous faudra peler entre 7 et 10 gousses d’ail, les rincer à l’eau, puis les presser afin d’en récolter le jus. Si vous le souhaitez, ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles (à éviter si vous avez les cheveux gras) et mélangez jusqu’à obtenir une mixture homogène. Mettez le tout dans un bol et ajoutez-y deux fois son équivalent en shampoing (naturel, c’est mieux), mélangez, puis versez dans un récipient. Vous pouvez le conserver au réfrigérateur pendant une semaine. Pour obtenir des résultats visibles, répétez l’opération deux à trois fois par semaine pendant trois mois.

