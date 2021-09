Pourquoi 5 des 10 villes européennes à la croissance la plus rapide se trouvent en Russie?

Laissez tout tomber et partez en Sibérie! Cela semble un peu fou, n'est-ce pas? Pourtant, il semble que de plus en plus de personnes fassent exactement cela!

Cinq villes russes ont été incluses dans le top 10 des cités européennes à la croissance la plus rapide – un classement publié par Visual Capitalist, basé sur les données de l'ONU, de la Commission européenne et de l'agence Statista.

La publication note toutefois que les villes européennes connaissent toujours une croissance beaucoup plus lente que leurs homologues asiatiques et africaines. Néanmoins, la croissance est toujours là et la Russie est en tête.

Balachikha – 2,01% par an

La première place est occupée par Balachikha. Techniquement, il ne s'agit pas d'une ville distincte, mais plutôt d'une banlieue de Moscou, située à l'est de la capitale. En fait, elle consiste en une vaste zone résidentielle. Vous y verrez non seulement de vieux immeubles soviétiques en panneaux, mais aussi ce qu'on appelle des « tcheloveïniks » (jeu de mots mélangeant les équivalents russes de « fourmilière » et « homme »). En 2012, environ 260 000 personnes y vivaient, mais elle a ensuite fusionné avec la ville voisine de Jeleznodorojny et la population est passée à un demi-million d'habitants. En outre, de nouvelles zones résidentielles y sont activement construites et de plus en plus de personnes s'y installent depuis tout le pays – les appartements y sont moins chers qu'à Moscou, mais il y a déjà une station de métro à proximité qui la relie à la capitale.

Tioumen – 1,88%

Tioumen occupe la deuxième place. Plus de 816 000 personnes vivent dans cette ville sibérienne et ce chiffre est en constante augmentation (en 2011, il était de 600 000). Les gens s'y installent avant tout pour le travail : un grand nombre de sociétés pétrolières et gazières y ont leur siège et leurs bureaux. La plupart des nouveaux résidents sont originaires de petites villes du nord.

En outre, Tioumen a figuré à plusieurs reprises dans le classement des villes les plus agréables à vivre en Russie, qui prend en compte les revenus et les dépenses dans la ville, la qualité de l'environnement urbain, ainsi que le climat. En 2021, Tioumen a décroché la troisième place dans toutes ces catégories.

Sotchi – 1,33%

La station balnéaire de Sotchi, située au bord de la mer Noire, compte plus de 430 000 habitants et occupe la 5e place sur la liste des villes européennes à la croissance la plus rapide. En Russie, c'est également l'une des villes les plus populaires pour déménager. C'est l'une des cités les plus chaudes du pays, avec un climat confortable et des hivers doux. Par conséquent, les gens s'y installent souvent depuis le Grand Nord et la Sibérie, non seulement pour travailler, mais aussi pour y profiter de leur retraite.

« Pour moi, le climat est une priorité. Après Kourgan (Oural), où l'hiver comme l'été peuvent être froids et nuageux, à Sotchi, je profite simplement de la vie au quotidien », écrit justement Arina.

Krasnodar – 1,22%

Krasnodar, capitale de la région abritant également les plus populaires stations balnéaires de la mer Noire (Sotchi, Anapa, Touapsé, Guelendjik), occupe la 9e place sur la liste des villes européennes à la croissance la plus fulgurante. En 2012, elle comptait environ 700 000 habitants, alors qu'aujourd'hui, elle en compte près d'un million !

La ville se situe à l’intérieur des terres, et non directement sur le littoral, mais bénéficie toujours d'un climat merveilleux et d'hivers chauds. Son emplacement est également très bon : il ne faut que 2 à 3 heures pour se rendre à la mer Noire ou à la mer d'Azov, ou 5 heures en voiture pour rejoindre les stations de ski des montagnes voisines. Cependant, en raison de cela, les énormes embouteillages y constituent souvent un problème. L’on y trouve en effet 450 000 voitures privées et, pendant la saison estivale, ce nombre augmente encore.

« Il y a peu de théâtres et de restaurants avec une cuisine raffinée, mais j'ai l'impression d'être ici en vacances tous les jours, décrit Elena, qui y a déménagé de Saint-Pétersbourg. C'est comme si j'étais venue chez ma babouchka, je me promène toute l'année en short, je cueille des abricots et des cerises directement dans la rue, dans la cour, je profite de la vie ».

Sourgout – 1,17%

Sourgout, autre centre pétrolier et gazier de Russie, est la cinquième et dernière représentante russe du top 10 des villes européennes à la croissance la plus rapide. Cette ville sibérienne ne compte que 400 000 habitants, mais elle fait partie des trois qui apportent la plus grande contribution au PIB du pays (après Moscou et Saint-Pétersbourg) et se classe quatrième pour les salaires les plus élevés de Russie.

Incidemment, Sourgout a pris la deuxième place dans la liste des villes les plus agréables à vivre de Russie en 2021. Le plus grand inconvénient de Sourgout reste toutefois, bien sûr, le rude climat nordique.

