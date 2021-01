De quoi les Russes rêvent-ils?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La santé pour soi et les proches – telle elle la réponse le plus souvent mentionnée par les Russes interrogés au sujet de leurs rêves. À en juger par un récent sondage du Centre panrusse d'étude de l'opinion publique (VTsIOM), elle a été évoquée par 9% des participants. Vient ensuite le rêve d’améliorer les conditions du logement de la famille.

5% disent rêver de voyages, 4% de l’amélioration de leur niveau de vie et du bien-être matériel, à égalité avec ceux rêvant d’élever leurs enfants/petits-enfants et que ces derniers atteignent le succès.

En ce qui concerne le délai de réalisation de ces rêves, 55% des citoyens disent savoir quand leur souhait prendra forme. En outre, 27% des personnes interrogées projettent de réaliser leurs rêves au cours des 2-3 années à venir (une hausse de 4% par rapport à l’année précédente) et 15% durant les 3-5 prochaines années. 30% disent n’y avoir pas encore pensé.

Le rêve le plus réalisable, et sur ce point 90% des Russes sont d’accord, est celui de fonder une famille heureuse et d’élever de bons enfants. Parmi d’autres rêves faciles à parachever, les personnes sondées mentionnent celui de mener une vie honnête (85%), avoir des amis sûrs (85%), avoir un travail intéressant – et certains disent l’avoir déjà – 76%, et celui de recevoir un enseignement de qualité (71%).

Le sondage a été mené le 26 décembre 2020 auprès de 1 600 citoyens de Russie de 18 ans et plus.

