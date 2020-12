Dis-moi Google: que les Russes ont-ils cherché en ligne cette année?

Russia Beyond

Le coronavirus, la présidentielle aux États-Unis et les amendements à la constitution – ainsi se présentent les requêtes les plus populaires auprès des internautes russes formulées sur Google et classées dans la catégorie « Evénements de l’année », apprend-t-on du blog officiel de la compagnie.

Viennent ensuite le combat entre Khabib Nurmagomedov et Justin Gaethje, les événements en Biélorussie, l’explosion dans le port de Beyrouth, mais aussi les allocutions du président russe faites dans le contexte de la pandémie.

Ont également suscité l’intérêt des Russes la peste bubonique, les événements dans le Haut-Karabakh et le match Serbie-Russie (Ligue des nations de l’UEFA).

La compagnie note que les thèmes liés à la Covid-19 sont fréquents dans différentes catégories de recherche. Ainsi, dans celle « Qu’est-ce que... », les requêtes « pandémie » et « coronavirus » dominent le classement. Le « confinement » et l’« auto-isolement » figurent également dans le top 10.

Dans la catégorie « Comment », les Russes ont demandé la manière de « planter les pommes de terre » – cette requête arrive au premier rang, mais aussi comment « confectionner un masque », « obtenir un passe » et « rétablir l’odorat » – réalités toujours dictées par l’épidémie.

Les Russes se sont en outre posé des questions sur le moyen de fabriquer un antiseptique « fait maison », mais aussi au sujet de toute une série de procédures faites normalement dans les salons de beauté. Ainsi, l’épilation au sucre, l’enlèvement des extensions de cils et le laminage des cheveux arrivent dans le top 10 de la catégorie « à la maison ».

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.