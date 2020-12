Les cinq profils d’instagrameurs les plus populaires en Russie

Des hommes d'affaires «à succès» aux mamans-gagas – nous vous expliquons à quoi ressemblent, ce que publient et grâce à quoi gagnent leur vie les personnages les plus répandus du segment russe d’Instagram.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Homme d'affaires

Natalia Nossova Natalia Nossova

Il a une petite amie mannequin, plusieurs villas et une voiture de luxe. Il ne travaille pas plus d'une heure par jour, sait tout sur les revenus passifs, et sur Instagram il ne fait que partager ses connaissances avec ses abonnés – bien sûr, à leur demande et par bonté d'âme. Il n'y a pas beaucoup d'informations utiles dans ses publications, mais vous pouvez en apprendre davantage grâce aux guides et aux webinaires qu’il propose ... contre de l'argent, bien entendu – pour devenir millionnaire, il faut aussi être capable d'investir.

Signes distinctifs :

Il indique dans son profil qu'il investit depuis au moins 5 ans et qu'il sait où placer son argent

Une photo sur fond d'une voiture coûtant plus de 5 millions de roubles (55 000 euros)

Quelques photos « sérieuses » en costume avec un ordinateur portable sur les genoux

Plusieurs selfies dans des vêtements de luxe, Gucci et Fendi en priorité

Les gens riches peuvent se permettre des vacances onéreuses, alors – autant de photos que possible de Bali et de Dubaï

De longues publications avec en gros titre « MEILLEURS LIVRES SUR L’INVESTISSEMENT ». « PENSE DE MANIÈRE POSITIVE », « POUR OBTENIR DE L’ARGENT, TRAVAILLE POUR L’ARGENT », etc.

Lire aussi : Combien gagnent les blogueurs russes sur Instagram?

Bloggeuse de voyage

Natalia Nossova Natalia Nossova

Parfaitement à l'aise avec Photoshop – elle sait comment retirer les personnes en trop du cadre et quel filtre appliquer, pour que tous, dès le lendemain, aillent courir réserver l'hôtel où elle se trouvait. Elle publie des images des mêmes lieux tout au long de l'année pour donner l'impression d'un voyage sans fin, et vend ses propres filtres et cours de montage photo.

Signes distinctifs :

Elle indique dans la description du profil le nombre de pays visités (longue file d’émojis-drapeaux)

Filtre d'une luminosité anormale dans toutes les images

Tout fragment de Terre oublié est décrit comme « un endroit unique avec une atmosphère unique »

Sur fond de montagnes, de champs de lavande ou d'anciens palais, elle se prend en photo uniquement en robe de soirée

Ses photos d'hôtels sont réalisées seulement à l’intérieur d’une piscine ou d’un jacuzzi surplombant la ville

Mannequin et influenceuse

Natalia Nossova Natalia Nossova

Il s’agit de la version féminine des instagrameurs-businessmen – ce sont ces femmes qui, plusieurs fois par semaine, s’entrainent dans des clubs de fitness avec vue panoramique sur Moscou, portent exclusivement des marques de luxe et se reposent dans les restaurants les plus chers. Sous des selfies à la peau lisse et des photos en maillot de bain, elle parle de motivation, de comment correctement faire un vœu (il existe un milliard de techniques et toutes sont efficaces, croyez-la), tout en faisant la publicité de showrooms, de brosses pour nettoyer le visage ou de cours sur l’art de constituer son look.

Signes distinctifs :

Filtre beige neutre sur toutes les photos

Au moins une fois par semaine, une photo depuis la salle de sport

Deux fois par semaine, des photos de tenues prises dans un ascenseur et d’autres dans des restaurants

Exigences d'apparence – jambes longues, lèvres gonflées (le fameux bec de canard) et sourcils épais (généralement dessinés au crayon), peau bronzée (le solarium est sa deuxième maison)

Elle produit et fait de la publicité pour quelque chose qui lui est propre – une ligne de cosmétiques en provenance de Chine, des guides de soins de la peau et du corps ou des webinaires pour apprendre à s’aimer

Lire aussi : Qui est la reine russe d’Instagram?

Maman-gaga

Natalia Nossova Natalia Nossova

La plupart des instagrameurs les plus riches de Russie sont des mamans. Elles savent exactement comment nourrir un enfant, comment sauver un mariage tout en gagnant des millions. Elles font de la publicité pour tout, des produits cosmétiques et des salons de beauté aux banques, aux cliniques privées et aux écoles de langue anglaise. En attendant d’acquérir des millions d’abonnés, ces mamans proposent tout simplement des services de manucure à domicile.

Signes distinctifs :

Une « séance photo de grossesse » avec son mari embrassant son ventre est un incontournable

Pendant les quarante premiers jours (parfois jusqu'à un an) suivant la naissance, le visage de l'enfant est couvert d’un sticker

Fait une douzaine de publications au sujet des méthodes d'amincissement rapide après l'accouchement

50 photos de ballons pour chaque anniversaire de son enfant

Un milliard de photos avec son enfant qui a pour la première fois ri/mangé seul/marché/parlé, etc

Depuis qu’il est né, elle habille son enfant avec des vêtements s’accordant avec les siens, pour qu’ils soient encore plus inséparables

Vineur ou tiktokeur

Natalia Nossova Natalia Nossova

Il réalise des sketches « drôles » à partir de n'importe quelle routine ou habitude quotidienne, que ce soit la sortie des ordures ou l'amour excessif de la boisson – le résultat n’est pas toujours hilarant, mais ses publications restent visiblement vitales pour lui.

Signes distinctifs :

Il a depuis longtemps quitté les rangs de l’école, alors il essaie de se débarrasser du statut d’utilisateur de Vine de toutes les manières possibles, en publiant ses propres clips et shows

Il produit au moins deux vidéos par semaine avec une publicité pour un sèche-cheveux, des chips ou du papier toilette

Au moins une fois par mois il organise un concours pour gagner une voiture/un téléphone/un bon d’achat dans un magasin de cosmétiques

Des photos sur fond de voiture cool sont obligatoires – pour montrer qu’avec de si courtes vidéos on peut s’offrir au moins une Lamborghini

Il s’assure de participer à toutes les « tendances » et à tous les « challenges », qu'il s'agisse de s'habiller avec des couvertures, de danser sur des chansons à la mode sur TikTok ou de prendre un bain avec du Coca et des Mentos

Dans cet autre article, nous vous présentions les Russes les plus suivis sur Instagram.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.