Cinq boutiques russes en ligne pour embellir votre intérieur

Plus de 70 petites marques russes de textiles, de vaisselle, de décoration, d'accessoires pour la table et aussi de linge de maison sont rassemblées sur cette plateforme. Des bougies et diffuseurs aux céramiques et faïences, en passant par des peignoirs en lin et des plateaux uniques avec des fleurs séchées, toutes ces pièces uniques sont fabriquées dans de petits ateliers par des designers russes.

Plantes et cache-pots – Krapiva

Cette boutique proclame son amour pour la verdure et les plantes d'intérieur. Son arsenal comprend un grand choix de succulentes et autres fleurs rares, ainsi que des cache-pots élégants et minimalistes en béton fabriqués dans son propre atelier. « Les plantes vivantes dans des pots élégants ont remplacé le décor dépassé – statuettes, cadres photos, chandeliers », explique la créatrice du magasin Elena Tchernina.

Affiches et badges aux motifs fabuleux – Detailia

Un oiseau, un griffon, un lion ou un hippocampe sur la façade d'une maison – il est rare de pouvoir observer de tels ornements, mais des artistes de Moscou et de Saint-Pétersbourg interprètent avec créativité les plus féériques détails architecturaux des villes et les transforment en souvenirs éclatants – badges, œuvres graphiques et affiches.

Tout est imprimé à la main, tandis que du papier de designer est utilisé pour les affiches. « Nous voulons montrer à quel point une ville peut être un conte de fées étonnant si vous ralentissez un peu et regardez de plus près », explique Ekaterina Trofimova, la créatrice du projet.

Textiles de maison provenant d'usines locales – the.DOT.home

Des couvre-lits matelassés, des poufs pour enfants, et des coussins décoratifs brodés à la main par de jeunes artisans selon des techniques authentiques. the.DOT.home produit également des tapis, des meubles, des accessoires, des textiles de table et du linge de lit en matériaux naturels. Il s'agit principalement de lin, que la société cultive elle-même.

« Nous nous efforçons de combiner le design et l'art, en travaillant étroitement avec des artistes et des artisans, en créant des capsules en séries limitées et des articles uniques en un seul exemplaire », précisent les créateurs sur le site. La marque dispose de sa propre production sur la base d'usines historiques de tissage dans les régions d'Ivanovo et de Vladimir.

Tableaux botaniques faits à la main – MY Botanica

Une autre façon d'ajouter une décoration naturelle à votre intérieur, en plus des plantes vivantes, est un tableau-herbier. Si vous en avez assez des affiches et des toiles, vous pouvez décorer vos murs avec de telles « peintures vivantes » dans des cadres en bois naturel, qui n'ont pas besoin d'être entretenues et qui plairont à l'œil tout au long de l'année.

La marque est née de la passion de sa créatrice Maria Otcheretiana pour les fleurs. Elle est passée du séchage de plantes entre les pages d'un livre à une presse professionnelle pour les herbiers. Peu à peu, Maria a également eu une serre, elle a donc commencé à développer des cache-pots uniques et à faire participer des designers pour leur création. Maria dit que MY Botanica est une nouvelle façon de voir la phyto-décoration.

