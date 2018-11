Dix œuvres de designers russes qui n’ont rien à envier à l’Occident

De jeunes designers russes conçoivent des meubles et des objets d'intérieur originaux, empreints de philosophie, de savoir-faire esthétique et, bien entendu, de motifs nationaux.

Panneaux acoustiques EOACOUSTIC

Photo de presse Photo de presse

Les panneaux sont fabriqués selon le design de Tania et Misha Repine à partir d'aiguilles en épicéa. Les designers, qui travaillent dans un style écologique, ont décidé de créer une sorte d'analogue aux bouchons portugais. On peut en recouvrir un mur ou les utiliser comme écrans acoustiques. Les aiguilles sont coulées avec un agent ignifuge, donnant un matériau dans l'esprit du concept à la mode go green. Les panneaux absorbent non seulement le bruit, mais, grâce aux terpénoïdes contenus dans les aiguilles, ont un effet apaisant sur le bien-être humain : ils donnent l’impression d’être dans une forêt d’épicéas.

Site Web

Banc Parametric

Photo de presse Photo de presse

Le designer Oleg Soroko utilise le paramétrisme (modélisation d'objets de formes organiques sur ordinateur) pour créer des meubles inhabituels. Au stade de la conception, il utilise la 3D et des scripts spécialement écrits pour une tâche spécifique. Ensuite, les détails sont découpés (le concepteur utilise du contreplaqué). Finalement, les éléments sont assemblés manuellement. On obtient des choses spectaculaires et inhabituelles. Le temps fort de la collection d’Oleg, qui sort sous la marque After-Form, est le banc Parametric. La collection comprend également des tables et des étagères. Le mobilier After-Form est souvent utilisé dans les projets urbains.

Site Web

Lire aussi : Besoin d'espace? Quatre designs de vie ultracompacts et super cools venus de Russie

Chaises Hommage à l’avant-garde

Photo de presse Photo de presse

La créatrice Anna Titova rend hommage à l'héritage créatif de l'avant-garde russe et au célèbre opéra Victoire sur le Soleil sur lequel a notamment travaillé Kazimir Malevitch. Le suprematiste a créé une série de costumes, auxquels se réfère la collection d’Anna : elle comprend huit chaises, chacune correspondant à l’un des personnages – « Travailleur », « Ennemi », « Malicieux », « Lâche », « Nouvel homme », « Gros », « Bagarreur », « Plusieurs et un ».

Site Web

Vases Cathédrale

Photo de presse Photo de presse

Les designers de Saint-Pétersbourg Nassia Kopteva et Sacha Braoulov (studio 52 FACTORY) créent des objets poétiques qui glorifient la beauté de la terre russe. Par exemple, la collection de vases Cathédrale est consacrée à l'architecture des églises du nord de la Russie et en bois. Les vases-transformables sont assemblés à partir de plusieurs pièces sur le principe de la pyramide. Les détails sont sculptés dans du verre acrylique et peuvent changer de place. Il existe des modèles en forme de temple, de clocher et de chapelle - des images archétypales de l'architecture religieuse russe.

Site Web

Articles féminins Katerina

Photo de presse Photo de presse

La collection de Iaroslav Missonjnikov baptisée Katerina est dédiée à la grand-mère du créateur. Elle venait de la région de Vologda, et Iaroslav s’est tourné vers les traditions de la terre de ses ancêtres et son artisanat unique, en particulier la dentelle de Vologda. La collection Katerina comprend des objets ménagers pour femmes - miroir, ventilateur et peigne. Le miroir est décoré de dentelle nouée sur des fuseaux - c’est ainsi qu’ils sont fabriqués à Vologda depuis plus d’un siècle (le concepteur a trouvé un exemplaire au musée local consacré à ce métier). Le tricotage a une densité variable, ce qui crée un effet de dégradé, avec une transition subtile de couleur et de relief.

Site Web

Fauteuil Lympho-chair

Photo de presse Photo de presse

Le designer de Tomsk (Sibérie) Taras Jeltychev est passé par des universités de médecine et de design. Il conçoit des meubles inspirés par... le corps humain. Taras a conçu la collection MicroWorld il y a quelques années et a lancé cette année le premier « single » - le fauteuil Lympho-chair, fabriqué sous la forme d'un lymphocyte, la cellule responsable de l'immunité. Le capitonnage est en feutre. Si nécessaire, on peut facilement l’enlever et le laver. Taras affirme que la conception de la chaise se caractérise non seulement par son design inhabituel, mais aussi son effet thérapeutique : en raison du tapissage d'ameublement tactile et de sa forme sphérique, elle provoque des associations avec la chaleur humaine et la compréhension mutuelle.

Matériau Stitched Wood

Photo de presse Photo de presse

La designer Anastasia Kochtcheïeva est devenue célèbre pour avoir publié une collection d'objets d'intérieur en écorce de bouleau. Un autre développement intéressant est le matériau Stitched Wood : des plaques en bois courbé sont fixées sans colle, et cousues comme des couvertures matelassées. On obtient une toile continue (vous pouvez commander n'importe quelle taille), à ​​la fois flexible et durable. Anastasia suggère de l'utiliser pour créer des textiles d'intérieur, des décorations murales et des meubles.

Site Web

Papier peint de Natalia Pivko

Photo de presse Photo de presse

La graphiste de Saint-Pétersbourg Natalia Pivko crée des papiers peints à la main avec des motifs uniques. Elle les dessine avec un programme spécial sur tablette, puis les imprime sur du papier. Les critiques voient dans ses œuvres des références à la Renaissance et aux toiles de Bosch. La créatrice a proposé ses premiers papiers peints pour le projet Methamorphozez Pornbachcontemporary représentant le monde des trophées de chasse du château bavarois de Pornbach. Et récemment, Natalia a commencé à les imprimer sur du carton et à les mettre dans des cadres, également de son propre design. Les reliefs spectaculaires qui complètent l'image sont moulés dans du caoutchouc.

Site Web

Lire aussi : Comment Gosha Rubchinskiy a conquis Paris, New York et Ekaterinbourg

Tapis rouge au design russe

Photo de presse Photo de presse

Récemment, la marque Tapis rouge, qui soutient les designers russes, a lancé une série de tapis conçus par la décoratrice Angelina Askeri. L'inspiration était puisée l'ère de l'avant-garde et du constructivisme : Angelina a proposé 12 dessins pouvant être associés au travail de Malevitch et d’Alexandra Exter. Tous les modèles, réalisés dans des tons pastel à la mode, sont assemblés manuellement au Népal.

Site Web

Paravent Smooth

Photo de presse Photo de presse

Le projet FORS FURNITURE existe depuis seulement un an, mais a déjà réussi à se faire une place dans le design russe. Le projet s'appuie sur l'artisanat, selon le modèle français, un institut qui préserve avec soin la tradition du travail avec des matériaux rares et précieux. Derrière le projet se trouvent Valeri Tripouta, Sonia Fessenko et Ivan Bassov. L'année dernière, ils ont sorti un paravent Smooth conçu par Ivan. Il se compose de plusieurs sections multicolores, réalisées sous la forme de... planches de surf. Le matériau est du wengé et de l’érable massifs avec des inserts en placage contrasté. La collection Smooth se développe : elle compte déjà des tables, des consoles et des étagères.

Site Web

Adieu, matriochka! Prenez connaissance de ces cadeaux Made in Russia de nouvelle génération dans cette autre publication.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.