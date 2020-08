Ces traits du caractère national que les Russes n’aiment pas

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La majorité des Russes (70%) croient en l'existence d'un caractère national, selon une enquête récente du centre de recherche VTsIOM. En outre, 38% estiment que le caractère des habitants de Russie et de l’Occident comporte à peu près autant de points communs que de différences.

Portés sur la bouteille mais très sincères

À la demande de sociologues, les personnes interrogées ont identifié des traits à la fois positifs et négatifs dans le caractère russe. La plupart d'entre eux ont été décrits comme apparentés à la gentillesse et à l’expressivité, mentionnées par 32% des répondants. Un quart d’entre eux ont également noté la virilité et la fermeté, tandis que 18% ont ajouté la fiabilité. Les réponses populaires comprenaient également la disposition à aider, la fraternité, le patriotisme, la franchise et l'optimisme.

Le principal trait négatif des Russes, de l’avis des sondés, est leur dépendance - en particulier à l'alcool - plus de 20% des répondants sont de cet avis. Moins d'un cinquième des répondants ont ajouté la foi dans l’avos’ et la paresse à la liste. Les Russes ont également noté leur patience excessive, leur propension à tout pardonner même une certaine cruauté. Cependant, plus de la moitié des personnes interrogées ont convenu qu'il y avait plus de traits positifs que négatifs dans le caractère russe.

Commentant le résultat de ce sondage, Alexeï Kozyrev, directeur adjoint de la faculté de philosophie de l'Université d'État de Moscou, rappelle le personnage principal du roman d'Ivan Gontcharov Oblomov, un homme qui passe toute sa vie vautré sur un canapé, et affirme que la procrastination est également une partie du caractère national également. « Nous pouvons renverser les montagnes, mais il a fallu qu’un Allemand atteigne Moscou pour qu’ensuite nous le renvoyions à Berlin ».

Le caractère « occidental» » existe-t-il ?

Bien que les Russes croient en l’existence d’un caractère national, seuls 47% d'entre eux pensent que l'on pourrait en dire autant des habitants des pays occidentaux (en Europe et aux États-Unis). Les Russes qui pensent de cette manière (qu'il y a un caractère « occidental ») voient parmi les caractéristiques de ce caractère la responsabilité, le respect de l'autre et de la loi, le pragmatisme et la rationalité (7% des sondés ont répondu de cette façon). Parmi les traits négatifs figuraient le mercantilisme et le fait d'être trop matérialiste (11%). Certaines personnes ont noté qu’une vision négative des Russes faisait également partie de la « nature occidentale ».

Evoquant les différences entre Russes et « Occidentaux », 38% des sondés ont déclaré qu’il y avait pratiquement autant de points communs que de particularités, tandis que 47% estiment que les deux sont très différents.

