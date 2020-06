En images: Moscou en pleine pandémie vue par des artistes photographes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cinq photographes ont lancé un projet documentaire intitulé « Héros de notre temps », montrant Moscou à travers leur objectif pendant la pandémie. Alors que la plupart des habitants de la ville étaient contraints de rester chez eux, la vie n'a pas pris fin et la cité a continué à fonctionner, grâce aux efforts et au courage d'hommes et de femmes : médecins, travailleurs, livreurs et employés municipaux. Les artistes ont décidé de capturer l'atmosphère de la ville au milieu de cet événement historique, dramatique et unique.

La photographe documentaire allemande Nanna Heitmann était à Moscou lorsque l'épidémie a commencé. Au début, elle voulait s'échapper dans l'arrière-pays russe. « Mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'endroit où se cacher, car cela impliquerait la planète entière. J'ai décidé de rester et de travailler à Moscou, car c'est extrêmement intéressant et important ». En conséquence, Nanna a passé toute une journée dans un hôpital de maladies infectieuses à Moscou, y a pris une série de portraits de médecins et a même assisté à l'accouchement d'une femme infectée par la Covid-19. Elle a également visité une église orthodoxe vide et photographié un prêtre qui continuait malgré tout à assurer des offices.

Avant la zone rouge moscowwithyou.ru / Nanna Heitmann,Magnum Photos, 2020 moscowwithyou.ru / Nanna Heitmann,Magnum Photos, 2020

Réfectoire d’un hôpital moscowwithyou.ru / Nanna Heitmann,Magnum Photos, 2020 moscowwithyou.ru / Nanna Heitmann,Magnum Photos, 2020

Après une longue journée de travail moscowwithyou.ru / Nanna Heitmann,Magnum Photos, 2020 moscowwithyou.ru / Nanna Heitmann,Magnum Photos, 2020

Église de Saint-Nicolas sur les Trois montagnes moscowwithyou.ru / Nanna Heitmann,Magnum Photos, 2020 moscowwithyou.ru / Nanna Heitmann,Magnum Photos, 2020

Arsen Revazov a quant à lui pu se promener dans Moscou et prendre en photos les principaux sites touristiques de la capitale – la place Rouge, le parc VDNKh et le parc Gorki. D'habitude, ces endroits sont bondés, mais pendant le confinement, ils ont été complètement désertés. Arsen dit que c'était la première fois qu'il avait l'occasion de prendre des photos de rues absolument vides. Le photographe admet que les quelques personnes encore présentes l'ont beaucoup aidé dans son travail, qu'il s'agisse des chauffeurs de taxi qui l'ont emmené sur les lieux de son choix ou des agents de la police routière qui l'ont aidé à effectuer ses clichés.

La place Rouge vide, le 12 mai moscowwithyou.ru / Arsen Revazov, 2020 moscowwithyou.ru / Arsen Revazov, 2020

L’hôtel Four Seasons et la place de la Révolution moscowwithyou.ru / Arsen Revazov, 2020 moscowwithyou.ru / Arsen Revazov, 2020

Le quartier d’affaires Moscow-City moscowwithyou.ru / Arsen Revazov, 2020 moscowwithyou.ru / Arsen Revazov, 2020

Alexei Kiselev, lui, a essayé de trouver une vie dans cette ville désespérément vide. Sa série de clichés est intitulée « La marche » et il a capturé la vie de ceux qui continuaient à travailler – chauffeurs, livreurs, officiers – mais aussi des gens qui continuaient à sortir, pour promener leur chien, par exemple. Tous ont été photographiés avec des masques, le nouvel « accessoire de mode » du printemps 2020.

moscowwithyou.ru / Alexei Kiselev, 2020 moscowwithyou.ru / Alexei Kiselev, 2020

moscowwithyou.ru / Alexei Kiselev, 2020 moscowwithyou.ru / Alexei Kiselev, 2020

moscowwithyou.ru / Alexei Kiselev, 2020 moscowwithyou.ru / Alexei Kiselev, 2020

La photographe Margo Ovcharenko a pris des photos dans plusieurs hôpitaux de Moscou, où elle a immortalisé le personnel médical avant et après son service. Elle admet que ces deux moments étaient complètement différents, et elle a vu à quel point ces personnes étaient fatiguées après de nombreuses heures de lutte contre le virus. Margo s'est également rendue dans des hôtels de Moscou où le personnel médical était souvent logé de manière à ne pas infecter potentiellement leurs proches à la maison.

Réception de l’hôtel National moscowwithyou.ru / Margo Ovcharenko, 2020 moscowwithyou.ru / Margo Ovcharenko, 2020

Un chauffeur de taxi moscowwithyou.ru / Margo Ovcharenko, 2020 moscowwithyou.ru / Margo Ovcharenko, 2020

Une fabrique textile produisant des masques moscowwithyou.ru / Margo Ovcharenko, 2020 moscowwithyou.ru / Margo Ovcharenko, 2020

Enfin, le célèbre photographe primé Gueorgui Pinkhassov a exploré la ville en mouvement. Sa série d’œuvres s'appelle « Le trajet » et est constituée de photos du personnel médical d'urgence rendant visite à des personnes infectées par le coronavirus. Il est également descendu dans le métro de Moscou pour photographier ceux qui devaient encore l'utiliser et a fait des tours en bus et en taxi.

« Il y a longtemps que je n'avais pas dû travailler avec autant de restrictions – j'ai déjà l'habitude de dicter mes propres règles en tant que photographe d'art », confie Gueorgui. Cependant, chaque jour, il a senti qu'il devait se lever, s'habiller et sortir pour chercher de nouvelles opportunités photographiques.

moscowwithyou.ru / Gueorgui Pinkhassov, Magnum Photos, 2020 moscowwithyou.ru / Gueorgui Pinkhassov, Magnum Photos, 2020

moscowwithyou.ru / Gueorgui Pinkhassov, Magnum Photos, 2020 moscowwithyou.ru / Gueorgui Pinkhassov, Magnum Photos, 2020

moscowwithyou.ru / Gueorgui Pinkhassov, Magnum Photos, 2020 moscowwithyou.ru / Gueorgui Pinkhassov, Magnum Photos, 2020

