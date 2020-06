En images: premier jour de déconfinement à Moscou

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr



Avec la fin de l’auto-isolement, le maire de la capitale Sergueï Sobianine a annulé le régime de laissez-passer numériques, autorisations nécessaires pour aller au travail et effectuer tout déplacement en transports dans la ville.

Il a en outre annulé le régime de promenades en vertu duquel les Moscovites ne pouvaient se promener que pendant les jours et les heures réservés à leur immeuble de résidence. Les limitations appliquées aux services de covoiturage, qui avaient partiellement repris leur activité le 25 mai, ont également été levées.

>>> En images: les centres commerciaux et les parcs de Moscou ouvrent après 65 jours de confinement

Les Moscovites n’ont ainsi pas tardé à profiter du déconfinement pour aller se balader au centre-ville.

Les bouchons qui ont commencé à se former vers la fin du confinement ont d’ailleurs paralysé la circulation au centre de Moscou.

Dans le métro, les Moscovites respectent toutefois une distance de sécurité – 1,5 mètre – et se déplacent en ville en masques et gants. Officiellement, ces mesures de protection n'ont pas été levées, le port de ces accessoires étant exigé notamment dans les commerces et pharmacies.

Toujours à partir d’aujourd’hui, les salons de coiffure et ceux de beauté, les ateliers photographiques, les cliniques vétérinaires et les agences d'emploi rouvrent leurs portes.

Le 16 juin, seront ouverts les terrasses de cafés, les musées, les salles d’exposition et les zoos. Au moment de la rédaction du présent article, les restaurants et cafés qui, pendant le confinement, n'accueillaient pas les clients, mais livraient leurs repas à domicile, y compris à l'aide de services tels que Delivery club et Yandex.Eda, sont autorisés à vendre de la nourriture à emporter grâce à des guichets improvisés au travers de leurs fenêtres et portes, les clients restant ainsi dans la rue.

À partir du 23 juin, est promise la réouverture des aires de jeu, des squares et des parcs - certains d'entre eux accueillant toutefois les visiteurs depuis le 1er juin -, mais aussi des piscines et des salles de sport. À cette date, les bateaux-mouches sillonneront également de nouveau les eaux de la Moskova.

« Les enfants pourront de nouveau retrouver les balançoires, les amateurs de sport pomper leurs muscles sur les appareils d’entraînement extérieurs, et les mamies se détendre surs les bancs dans les cours, squares et parcs de Moscou », a précisé Sobianine sur son blog.

