Jusqu’où les YouTubeurs russes sont-ils prêts à aller pour faire le buzz?

Descendre dans les égouts

Pavel Chpountenkov voulait devenir réalisateur et tourner un long métrage. Pour commencer, il a donc lancé la chaîne Road to Film sur YouTube. En général, Pavel filmait des vlogs au cours de ses voyages à travers la Russie, s’entretenant avec des alpinistes ou des ermites et s’introduisant secrètement dans des lieux fermés au public.

Sa vidéo la plus populaire a été une promenade à travers les égouts de Moscou (4,9 millions de vues). Pour répéter son succès, en juillet 2019, Pavel s'est rendu à Saint-Pétersbourg et a également exploré le réseau de canalisations avec un amateur local d’aventures souterraines. Or, un ami du blogueur, au courant de cette expédition, a sonné l'alarme et appelé les sauveteurs, Pavel ne donnant plus de nouvelles. Selon l’enquête préliminaire, les deux hommes seraient morts par manque d'oxygène.

Filmer un reportage lors d'une fusillade au Venezuela.

Anton Liadov, ancien correspondant de l'émission d'information Vesti Nedeli (Nouvelles de la semaine) de la principale chaîne télévisée russe Rossia 1, réalise à présent des documentaires sur YouTube. À cet égard, l’un des plus couronnés de succès a été une vidéo en deux parties tournée au Venezuela. Dans la première, Anton raconte comment vivre avec 13 euros dans ce pays où l'électricité est coupée, où les magasins vendent de la viande avariée et où il est plus facile de se procurer une arme que des frites dans un McDonald’s du coin.

Le journaliste a ensuite tourné la deuxième partie sur la frontière vénézuélienne, par laquelle les locaux tentent de fuir vers la Colombie. Il s’est alors lui-même retrouvé au milieu d’un échange de tirs entre des citoyens ordinaires et des groupes soutenant le gouvernement.

Manger 30 kilos de nouilles instantanées

Timour Sidelnikov, blogueur de 25 ans, s’occupe principalement dans ses vidéos de la présentation et le test de gadgets tels que des téléphones et appareils photo, mais consacre parfois sa chaîne à des dégustations de fast food, par exemple d’un hamburger McDonald’s avec de l’ananas. Or, l’une de ses vidéos les plus populaires est justement dédiée aux nouilles instantanées. Il a en effet entrepris la préparation de 54 paquets de ce produit pour un total de 22 000 calories. On vous rassure, il lui a tout de même fallu dix jours pour en venir à bout.

Danser en altitude

Bogdan Korjenievski, fan de sensations extrêmes, aime deux choses : le sport et les paysages. À un moment donné, il s'est rendu compte que les plus belles vues peuvent être capturées depuis de grandes hauteurs. C'est ainsi qu'avec sa femme Marina il a commencé à exécuter des figures acrobatiques en altitude et à les filmer.

Pour l'une de ses vidéos, Bogdan a ainsi escaladé illégalement une grue de chantier et a réalisé, suspendu à elle au-dessus du vide, une danse aérienne. Marina, quant à elle, en a fait de même mais sur le pylône de l'un des gratte-ciels de la ville de Voronej. Jusqu'à présent, cette dernière n'a accumulé que 110 000 vues, mais à n’en pas douter que le couple n’en restera pas là.

Faire du développé couché sous l’eau

Le populaire blogueur russe Mamix (de son vrai nom Maxim Monakhov) adore les compétitions et les expériences. Il s’était d’ores et déjà extrait d'une fosse profonde à l’aide d’une cuillère, avait mis des Mentos dans 1 000 litres de Coca-Cola (ce qui provoque une réaction explosive) et avait expliqué que faire dans le cas où l’on vous aurait enterré jusqu’au cou dans le sable.

Cependant, l'une de ses vidéos les plus farfelues s’est articulée autour d’expériences étranges au fond d’une piscine. Il a ainsi vérifié le son d’une guitare sous l'eau a essayé d’y terminer un Rubik's Cube. Pour ce tournage, il a également, toujours sous la surface, fait quelques développés couchés, exercice bien connu des amateurs de musculation.

