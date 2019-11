Sept blogueuses beauté russes à suivre sur Instagram (Vidéos)

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Maria Way

Cette jeune femme est l’une des vlogueuses russes les plus populaires sur YouTube. Elle filme des coiffures et des maquillages pour la vie quotidienne, et réalise des transformations à couper le souffle. Cette chaîne est destinée à un public plutôt jeune, mais tout le monde devrait consulter son incroyable tutoriel sur le maquillage pour Halloween !

Elena Krygina

Ses tutoriels de maquillage sur YouTube ont cumulé des centaines de milliers de vues, ce qui a amené Vogue Russie à l'inviter à filmer une série de conseils de beauté pour les filles et à parler de ses principales erreurs. Elle est également célèbre pour son impressionnant tutoriel de modelage du visage (face sculpting).

MissAnsh

Cette vlogueuse passe en revue les gadgets de beauté et les nouveaux produits, et teste tout sur ses cheveux et son visage - elle donne des conseils sur la manière de se faire belle à petit budget. L’une de ses séries extrêmement populaires compare les attentes et la réalité sur Aliexpress.

Koffkathecat

Les tutoriels faciles d'un styliste professionnel : elle explique aux débutants comment faire un maquillage, et comment appliquer correctement les produits sur la peau. Dix minutes et vous aurez les yeux avec un maquillage « smoky » et des boucles volumineuses. Elle vous apprendra également à vous maquiller comme Bella Hadid !

RedAutumn

Regarder quelqu’un défaire les boîtes de produits de beauté est si relaxant ! Les vidéos les plus populaires de cette vlogueuse traitent des choses à faire et à ne pas faire avec les cosmétiques, masques faciaux et produits économiques achetés sur Aliexpress et FixPrice. Et bien sûr, elle offre également un bon tutoriel de maquillage pour débutantes.

Sonya Esman

Cette fille aux racines russes, basée à New York, possède des chaînes en anglais et en russe. Elle ne fait pas de tutoriels, mais réalise beaucoup de vlogs avec ses produits de soin de la peau préférés et donne des conseils sur l’apparence et la tenue.

Juliana_an_

Petit budget ne doit pas rimer avec mauvaise qualité. C’est la devise de cette vlogueuse. Elle filme de très courtes vidéos Instagram, souvent sans commentaire, et propose un maquillage facile pour le travail, les études ou les soirées, en utilisant les produits les moins chers. Elle apprend même à rendre les lèvres plus grandes rien qu’en se maquillant !

