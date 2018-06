Huit blogueurs qui vous donneront des envies d’aventures dans le Grand Nord russe

Pourriez-vous vivre dans une région où règne le permafrost? Comment s’en sort-on dans un territoire sans routes, où la nourriture est 5 fois plus onéreuse qu’à Moscou, et où l’argent n’a donc pas de valeur? Sur la Toile, et malgré la mauvaise couverture internet, les blogueurs mettent en lumière leur isolée mais si tendre terre.

Vous n’avez même pas à connaître la langue russe pour suivre ces blogs. Contentez-vous de jeter un œil aux photos et vidéos, cela devrait être suffisant pour que vous tombiez amoureux du Grand Nord russe.

1. Petite Sotte du Nord, Valeria Khlebnikova

Instagram.com

Youtube.com

Zen.yandex.ru

« Tout sur la Tchoukotka et plus encore ». Valeria vit à Pevek, en Tchoukotka (extrême Nord-Est du pays), ville la plus septentrionale de Russie, peuplée par seulement 4 500 âmes. Elle est pourtant originaire d’une grande ville, et quand elle s’y est installée, cet environnement lui était parfaitement inconnu : tenter de dormir durant le jour polaire (période de l’année où le Soleil ne se couche pas), problèmes de transports (seul l’avion permet de s’y rendre), et prix de la nourriture. Prenez par exemple les œufs : en Tchoukotka ils sont jusqu’à 10 fois plus chers qu’à Moscou. Néanmoins, on oublie rapidement ces détails après avoir contemplé les aurores boréales et mangé de la stroganina locale (lamelles de poisson gelé).

Lire aussi : La Tchoukotka, vaste terre de l’authenticité

2. La Tchoukotka en légendes, Larissa Pletniova

Instagram.com

Ce blog Instagram propose d’incroyables photographies de la Tchoukotka, prises par Larissa en personne et d’autres utilisateurs. En légende de chacun de ces clichés, elle présente par ailleurs une histoire survenue dans les environs, au sujet de ce territoire mystérieux, de son peuple, de ses traditions et de sa culture. Y a-t-il des ours polaires dans la capitale tchouktche, Anadyr ? Qu’est-ce que cela fait d’être coincé dans la glace ? Quel sort connaissent aujourd’hui les iarangas, huttes traditionnelles des nomades de la région ?

3. Il était une fois en Tchoukotka, Evgueni Bassov

Yevgeny Basov Yevgeny Basov

Livejournal.com

Evgueni a choisi pour sujet d’écriture les voyages en Tchoukotka, ce qui n’est pas aussi évident que cela. Là-bas, le temps se mesure en effet en jours, et non pas en heures, vous ne pouvez pas visiter la région sans une autorisation spéciale et seules les conditions climatiques dictent votre itinéraire. L’argent n’a pas tant d’importance en Tchoukotka et vous n’y impressionnerez personne avec votre tout nouveau smartphone : la qualité de la connexion est suffisante uniquement pour les appels, oubliez la 3G. Si vous décidez de visiter le Grand Nord russe, le blog d’Evgueni est un incontournable avant de vous lancer.

4. Le blog du photographe naturaliste Igor Chpilenok

Livejournal.com

Shpilenok.ru

Originaire de la région de Briansk (Russie occidentale), Igor passe chaque année plusieurs mois au Kamtchatka. Il est connu pour ses photographies d’oursons en train de nager et d’adorables renards aperçus dans la neige de la réserve naturelle de Kronotski. Vous l’aurez compris, la nature sauvage est sa passion : il est régulièrement possible d’admirer ses expositions photographiques à travers la Russie. Sa femme Laura, née aux États-Unis, est une activiste environnementale et, elle aussi, une populaire blogueuse russe.

Lire aussi : Terre de merveilles et de réalisations sans fin: pourquoi la Russie est-elle si impressionnante?

5. Représentant de LiveJournal en Iakoutie, Alekseï Tolstiakov

Livejournal.com

Alekseï, secrétaire de presse du ministère iakoute de l’Entreprenariat et du Développement touristique, a passé toute sa vie en Iakoutie et aime par-dessus tout voyager à travers la Russie. Iakoutsk, la capitale de la République de Sakha (nom officiel de la Iakoutie), est l’une des villes les plus froides au monde, mais cela ne signifie pas qu’un accueil glacial vous y attend ! Si vous rêvez de visiter la terre des mammouths et des diamants russes, suivez donc son blog sur LiveJournal !

6. Le journal d’un ex-Moscovite, Igor Podgorny

Instagram.com

Livejournal.com

Igor réside à Petrozavodsk, capitale de la République de Carélie (extrême Nord-Ouest russe) et dépeint l’enchanteresse nature de la région, célèbre pour ses sublimes forêts et lacs. Anciennes églises en bois, animaux sauvages, locaux chaleureux et accueillants, tout cela peut être aperçu sur son blog Instagram.

Lire aussi : Reportage: l’inoubliable périple de deux Français en péninsule de Kola, dans l’Arctique russe

7. L’historienne locale, Natalia Aksentieva

Natalia Aksentieva Natalia Aksentieva

Livejournal.com

Natalia est non seulement une blogueuse, mais aussi une historienne de la région de Perm, dans l’Oural. Elle présente sur sa page la vie réelle de la région et de ses coins les plus reculés, que vous êtes peu susceptible de visiter lors d’une excursion ordinaire. L’Oural occidental est ponctué de lieux pourtant si stupéfiants de beauté.

8. Un blog à propos de Soussouman, Iouri Sliounkov

Youtube.com

Photographe et motard, Iouri possède un blog combinant ses deux passions. Il y publie en effet des vidéos sur la ville de Soussouman, dans la région de Magadan, en Extrême-Orient russe, qu’il parcourt en chevauchant son deux-roues. Il est peu probable que vous ayez déjà entendu parler des lieux qu’il y présente, et ses publications devraient par conséquent vous inviter au voyage.

Découvrez dans cet autre article un Français ayant traversé à pied l’Oural arctique en solitaire et tenant également un blog au sujet de ses périples.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.