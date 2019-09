Les bons tuyaux pour ne pas se perdre dans le métro de Moscou

Le métro de Moscou est considéré comme l'un des plus beaux au monde et l'un des plus grands - il compte aujourd'hui 269 stations ! Mais n’importe qui peut rester perdu au milieu du quai en hésitant à aller à gauche ou à droite, tout en se demandant laquelle des six sorties de ce labyrinthe est la bonne. Nos instructions éclairciront certaines nuances et vous faciliteront certainement la vie dans le métro.

Autocollants au sol

Kirill Zykov/Moskva Agency Kirill Zykov/Moskva Agency

Ils ont commencé à apparaître en 2014 et se trouvent désormais dans toutes les stations où l’on peut faire des correspondances. D'énormes autocollants avec des flèches au sol indiquent la direction dans laquelle vous devez marcher pour changer de ligne.

Les lignes sont indiquées par un numéro et une couleur, et sont également nommées en russe avec une translittération en anglais. Par exemple, le chiffre 7 dans le cercle violet correspond à la ligne Tagansko-Krasnopresnenskaïa, qui est de couleur violette sur la carte du métro.

Tableau de navigation

Sergey Vedyashkin/Moskva Agency Sergey Vedyashkin/Moskva Agency

Le métro de Moscou compte actuellement plus de 20 types de panneaux différents, qui se complètent. Ainsi, si vous regardez un tableau et que vous ne comprenez pas, il suffit de regarder les autres.

>>> Six erreurs classiques à éviter dans le métro de Moscou

Naviguer dans le métro revient à répondre à la question : « Dans quel sens dois-je aller ? ». On oriente généralement les passagers en fonction du terminus de la ligne et/ou des points cardinaux. Par exemple, il existe des panneaux sur lesquels seuls le numéro de la ligne et la station de terminus sont indiqués. Ce genre de schémas est également utilisé dans le métro parisien.

En plus de ceux-ci, on trouve des panneaux sur les murs du quai, et ils sont généralement plus détaillés. Ils vous diront quel itinéraire et quelles stations suivent les rames qui vont dans cette direction. La station où se trouve le passager est identifiée par un rectangle de la couleur de la ligne ; toutes les stations suivantes sont énumérées dans l'ordre, de haut en bas.

Langue anglaise

Kirill Zykov/Moskva Agency Kirill Zykov/Moskva Agency

Toutes les informations contenues dans les panneaux sont doublées en anglais : il y a une traduction en anglais des noms des stations de métro dans les halls, sur les quais et dans les rames. Les stations dans les rames sont aussi annoncées en deux langues - russe et anglais. Et les caisses où travaillent les caissiers anglophones sont indiquées par un autocollant « We speak English ! »

>>> Cinq bizarreries de Moscou qui vous ont probablement laissé bouche bée

Comment trouver la bonne sortie

Kirill Kallinikov/Sputnik Kirill Kallinikov/Sputnik

De nombreuses stations de métro de Moscou ont plusieurs sorties. L’une des stations centrales les plus fréquentées, Kitaï Gorod, en compte 15 ! Pour ne pas se perdre, regardez les numéros, les stands et les panneaux aux sorties.

Les habitants décrivent souvent le voisinage d’une sortie en guise de repère, par exemple: « Je vous retrouverai à la sortie menant à la rue Solianka. » Mais pour les touristes, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen. Bien que les environs, les sites touristiques et l’infrastructure soient dessinés sur des affiches près des sorties (sur certaines, pas toutes) ou sur des stands ronds et colorés dans les halls et sur les quais :

Il vaut mieux se laisser guider par le numéro des sorties : chacune a son propre numéro.

Les sorties sont souvent munies d’un panneau indiquant les attractions à proximité, les rues, les centres commerciaux et tout ce qui peut servir de repère.

>>> Sept «pièges à touristes» à éviter en Russie

Sur les murs des quais et dans le hall, vous trouverez des panneaux avec le numéro des bus, des tramways et des trolleybus. Ils vous conduiront aux arrêts de transports en commun.

Sergey Bobylev/TASS Sergey Bobylev/TASS

Lieu de rencontre

Traditionnellement, les rencontres dans le métro de Moscou sont fixées au centre du quai. Mais récemment, des autocollants spéciaux « Lieu de rencontre » sont apparus dans le métro, ce qui a également facilité la recherche de vos amis.

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Applications mobiles

On trouve un stand avec un plan de métro au centre du quai (dans certaines stations) et à la billetterie dans le hall. Mais pour naviguer dans un réseau de métro ramifié et pas toujours simple, mieux vaut s’aider au moyen des applications mobiles. En les utilisant, vous pourrez créer l'itinéraire le plus rapide du point A au point B, calculer la durée du trajet, voir toutes les correspondances et arrêts de transport terrestre disponibles, recevoir des notifications concernant la fermeture temporaire des gares et des sorties, etc.

MosMetro est l'application officielle du métro de Moscou :

Yandex.Metro - une application similaire de Yandex :

Et sur certains panneaux d’information, il y a un code QR. En le scannant, vous pouvez découvrir l’histoire de la station.

Dans cette autre publication Russia Beyond dévoile les principales erreurs que les touristes étrangers commettent en Russie et explique comment les éviter.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.