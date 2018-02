Comment visiter Moscou et Saint-Pétersbourg en fauteuil roulant?

Mon avion a atterri. Devrais-je commencer à m'inquiéter?

Certainement pas. En fait, les aéroports en Russie sont probablement les zones les plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite - il y a même des salles d'attente spéciales.

Lorsque vous arrivez à l'aéroport, avant d'embarquer dans l'avion, vous devez informer le personnel de vos besoins : ils vont tout organiser au départ et à l’arrivée, et quand vous atterrirez en Russie, il y aura quelqu'un pour vous attendre et pour vous accompagner afin de récupérer les bagages, etc.

Tous les aéroports de Moscou et de Saint-Pétersbourg offrent des services spéciaux d'assistance aux passagers à toutes les étapes du voyage. Lorsque vous revenez, vous pouvez commander des services spéciaux à l'avance par téléphone ou en envoyant une demande sur les sites Internet des aéroports : Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo et Joukovski à Moscou et Pulkovo à Saint-Pétersbourg.

Comment puis-je me rendre de l'aéroport jusqu'en ville?

Le moyen le plus facile de se rendre à Moscou depuis Vnukovo, Domodedovo et Sheremetyevo est l'Aeroexpress, un train qui part de l'aéroport et arrive dans le centre-ville 30-45 minutes (en fonction de l'aéroport) plus tard. Vous pouvez demander un assistant personnel sur leur site Web. « Tous les trains sont équipés de chariots spéciaux, adaptés aux passagers handicapés en fauteuil roulant », indique le site internet.

L'aéroport Joukovski n'a pas encore d'Aeroexpress, donc le meilleur moyen est de commander un taxi (lire ci-dessous). Les employés de l'aéroport vous aideront à vous rendre là où se trouve le taxi. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vols vers Joukovski, il est donc peu probable que vous ayez besoin de cette information.

Tous les bus circulant entre l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg et la ville sont équipés de rampes spéciales pour aider les personnes en fauteuil roulant à monter et descendre.

Est-il possible d'utiliser le métro? J'ai entendu dire que c'est beau

Oui, le métro est souvent qualifié de musée souterrain et c'est aussi un endroit très convivial pour les personnes handicapées. Les nouvelles stations (qui sont principalement à la périphérie) sont équipées d'ascenseurs spéciaux. Mais dans le centre où la plupart des stations ont été construites entre les années 1930 et 1950, il peut être un peu difficile de se déplacer en fauteuil roulant ou avec des béquilles.

Mais il existe un service (et ce n'est pas très connu): un employé peut vous aider à entrer dans le métro, vous expliquer comment acheter des billets, planifier votre voyage, etc. Si vous parlez russe, vous pouvez faire une demande en ligne via une application mobile. Si vous ne parlez que l'anglais, composez ces numéros gratuitement : +7 495 622-73-41 ou +7 800 250-73-41.

Toutes les stations du métro de Saint-Pétersbourg sont équipées d'ascenseurs spéciaux pour les personnes à mobilité réduite. Il existe également un service d'accompagnement spécial qui peut être réservé gratuitement par téléphone au +7 800 350-11-55. Pour plus d'informations et des photos de l'équipement, visitez le site Web du métro de Saint-Pétersbourg.

Qu'en est-il des autres transports en commun?

Tous les transports en commun ne sont pas adaptés aux personnes ayant des besoins spéciaux. Certes, il y a maintenant beaucoup de nouveaux bus urbains équipés de rampes, mais ce n’est pas encore le cas partout. Alors que les moyens de transport les plus populaires dans le centre sont les trolleybus et les tramways, certains d'entre eux n'ont pas de rampes. Dans ce cas, le conducteur doit aider les personnes ayant des besoins spéciaux. Mais nous ne pouvons pas le garantir.

Puis-je prendre un taxi?

Bien sûr! La plupart des services offrent des services d'accompagnement porte à porte, pour monter et descendre les escaliers, y compris dans les immeubles sans ascenseurs, bien que certaines compagnies de taxi puissent demander une somme supplémentaire dans certains cas. Il est toujours préférable de commander ces taxis à l'avance (dans l'idéal plusieurs heures avant votre voyage).

À Moscou, il existe le service de taxi social urbain (lien en russe) - vous pouvez envoyer un courriel à zakaz.ssp@mosgortrans.ru ou appeler le +7 495 951-77-68. Il est même disponible pour les groupes de personnes à mobilité réduite.

Il y a aussi le service Invataxis qui fournit même un fauteuil roulant gratuitement. Vous pouvez commander en ligne ou appeler le +7 495 580-60-64 ou le +7 495 504-39-90 (disponible pour les anglophones). Invataxi organise également des visites guidées en anglais pour les personnes handicapées (à la fois pour les groupes et les particuliers). Le prix est flexible selon les circonstances, les transferts de l'aéroport coûtent 4 000 roubles (55 euros).

À Saint-Pétersbourg, il existe également plusieurs services de taxi pour les personnes à mobilité réduite et les groupes d'handicapés. Invataxis est également disponible à Saint-Pétersbourg.

Le service de taxi Taxichkof a un site web en anglais, de sorte que vous pouvez facilement réserver en ligne ou appeler le +7 812 330-00-02, il existe une gamme de services proposés par les conducteurs. Le prix commence à partir de 1 200 roubles (17 euros).

Il existe un autre opérateur de taxi, Glavtaxi (site en russe), vous pouvez réserver en ligne, télécharger l'application ou appeler le +7 812 338-82-12. Vous pouvez également demander un chauffeur anglophone. Le prix commence à partir de 1 300 roubles (18 euros).

Est-il possible de me promener dans les rues avec ma chaise roulante?

Il y a beaucoup de zones piétonnes dans les deux villes. Il existe un site web offrant une carte des lieux accessibles aux handicapés à Moscou, avec les rues, restaurants, sites culturels, toilettes publiques et plus encore. Malheureusement, c'est seulement en russe pour l'instant, mais n'importe qui dans la rue sera généralement heureux de pointer sur la carte où vous devez aller.

Saint-Pétersbourg propose des visites guidées spéciales pour les touristes à mobilité réduite. En outre, l'ensemble de Nevski Prospect est une zone accessible aux fauteuils roulants.

Y a-t-il des musées que je peux visiter sans problèmes?

Tous les principaux musées sont équipés de tout ce dont un fauteuil roulant a besoin pour se déplacer facilement.

À Moscou, vous pouvez visiter la galerie Tretiakov (à la fois l'ancien bâtiment sur la ruelle Lavrouchinski et le nouveau bâtiment abritant l'art du XXe siècle sur Krymski Val). En passant, lisez notre article sur les 10 peintures incontournables exposées dans la galerie si vous manquez de temps.

Le Musée de Moscou, le Musée juif et centre de tolérance, le Planétarium, le musée de Boulgakov et d'autres sont bien équipés pour les utilisateurs de fauteuils roulants.

Le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, le Musée russe d'État et le musée Fabergé sont également équipés de rampes et d'ascenseurs.

Ok, bonne nouvelle pour les musées. Mais que puis-je faire d'autre?

Des milliers de touristes à mobilité réduite visitent Moscou et Saint-Pétersbourg chaque année et les villes deviennent de plus en plus adaptées aux fauteuils roulants. La plupart des institutions culturelles et des sites touristiques essaient d'installer l'équipement nécessaire pour les personnes ayant des besoins spéciaux.

Il est donc possible de visiter de nombreux théâtres, cinémas et restaurants. Si vous voulez que votre visite soit confortable et sans tracas, il est toujours préférable de planifier en détail et de contacter les organisations que vous souhaitez visiter à l'avance, en vous assurant qu'ils ont tout ce qu'il faut pour vous accueillir chaleureusement.

Marre de la météo hivernale de Moscou et juste envie de rester à l'intérieur? Sans jamais sortir de votre lit, vous pouvez commander un large éventail de services qui répondent à tous vos caprices et besoins.

